הסתבך: מאמנו של דני אבדיה נעצר על ידי ה-FBI

חדשות מרעישות בארצות הברית. שאמס צ'ראניה, העיתונאי הבכיר מ-ESPN שמסקר את ליגת ה-NBA, דיווח כי מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס שמדריך גם את דני אבדיה כמובן, צ'ונסי בילאפס, נעצר על ידי ה-FBI בגין הימורים בלתי חוקיים לכאורה.

פורטלנד פתחה את העונה החדשה ממש לאחרונה עם הפסד 118:114 למינסוטה טימברוולבס, אבדיה רשם 33 דקות וקלע 20 נקודות. איך האירוע עם בילאפס ישפיע על המשך העונה של הישראלי ושל פורטלנד?

וזה לא הסוף. צ’ארניה עוד דיווח כי גארד מיאמי היט, טרי רוזייר, נעצר מוקדם בבוקר יום חמישי במסגרת חקירת הימורי ספורט של ה-FBI. העיתונאי הבכיר הוסיף: “מחוז מזרח ניו יורק וראש ה-FBI קאש פאטל יקיימו מסיבת עיתונאים כדי להודיע ​​על מעצרים במסגרת החקירה”.