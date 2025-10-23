"אוהדי הפועל ספגו אלימות משטרתית קשה"

אירועי הדרבי התל אביבי במוקד דו"ח המשקיפים של תוכנית "בועטים את האלימות והגזענות במגרשים" למחזור השביעי של ליגת העל. ממנו עולה תמונה קשה של אלימות, גזענות והתנהגות פסולה כמעט בכל מגרשי הכדורגל בארץ.

כאמור, במוקד הדו"ח עומד הדרבי - משחק הליגה הראשון העונה שפוצץ, והראשון זה שלוש שנים שפוצץ בהחלטת משטרה עוד לפני עליית השחקנים לכר הדשא.

לפי הדו"ח, אוהדי הפועל ת"א ספגו אלימות משטרתית קשה עוד לפני פתיחת המשחק ולאחר ביטולו, כאשר בתיעודים נראים שוטרים דוחפים ורומסים אוהדים, כולל שימוש בסוסים ואלימות מילולית וסקסיסטית כלפיהם.

בנוסף, נרשמו תלונות על בידוק פולשני, כולל בקרב קטינים. במקביל דווח כי אוהדי הפועל השליכו עשרות רימוני עשן ואמצעי פירוטכניקה לתחומי המגרש ואף נשמעו שירים מבזים על זכר השואה, בעוד אוהדי מכבי תל אביב שרו "טועמה מחבל" והשליכו אבוקות.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אירועים חמורים נרשמו גם במשחקים נוספים. בטדי, אוהדי בית"ר ירושלים שרו לאורך דקות ארוכות שירים גזעניים ובהם "אני שונא את כל הערבים", "שיישרף לכם הכפר" ו"שועאפט עולה באש". בנוסף נזרקו כוסות וחפצים לעבר שחקני מ.ס אשדוד, נצפו יריקות לעבר טום בן זקן, ואוהד אחד אף פרץ למגרש בסיום המשחק וסטר לשחקן יריב.

בקהל של מכבי חיפה נרשמו קריאות קשות כלפי דייגו פלורס, ובהן "תתפטר, ניאו נאצי", לצד קריאות נגד המשטרה שכללו ביטויים קיצוניים, כמו "את הסמויים אני אזרוק למשרפה". במהלך אותו משחק הושלך גם תוף מיציע אוהדי מכבי נתניה שפגע באוהדת חיפאית שנזקקה לטיפול רפואי.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

באצטדיון גרין דווח על נהמות מקרב אוהדי הפועל חיפה לעבר שחקן בני ריינה, ובמשחק בקריית שמונה אוהד הפועל באר שבע פרץ לדשא לאחר שזרק כוס לעבר הקוון. במשחק בין הפועל פתח תקווה להפועל ירושלים נרשמו תלונות על סידורי כניסה לקויים שגרמו לעומס ותורים ארוכים. רק משחק אחד במחזור, זה שבין בני סכנין לעירוני טבריה, עבר ללא אירועי אלימות או גזענות.

אלימות משטרתית של ממש נגד אוהדי הפועל!

בתוכנית "בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים" סיכמו כי "במקום ליהנות מכדורגל ישראלי, שוב נאלצנו לצפות בתמונות קשות של אלימות ואיבוד שליטה".