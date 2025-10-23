דקה 65: רומא - פלזן 2:1

המחזור השלישי של הליגה האירופית ממשיך הערב (חמישי), ובמוקד – סלטה ויגו מארחת את ניס בשעה זו, כשמקביל רומא פוגשת את ויקטוריה פלזן באולימפיקו ופורטו מתמודדת באנגליה במפגש נגד נוטינגהאם פורסט והמאמן החדש שלה שון דייץ’.

רומא – ויקטוריה פלזן 2:1

הקבוצה של ג’אן פיירו גספריני ניצבת במקום הרביעי בליגה האיטלקית לאחר ההפסד בשבת לאינטר. באירופית, המארחת ניצחה במחזור הפתיחה את ניס והפסידה לאחר מכן לליל. הצ’כים מגיעים לאולימפיקו במאזן עדיף על זה של הרומאים, לאחר שספגו שער בדקה ה-90+4 נגד פרנצווארוש במחזור הפתיחה ונפרדו בשוויון, הם ניצחו במחזור השני את מאלמו.

דקה 20, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:1: מרטין ידליקה השוער שלח מסירה ארוכה לפרינס אדו שבעט את הכדור בחוזקה לפינה הימנית.

פרינס אדו חוגג (IMAGO)

שחקני פלזן חוגגים (IMAGO)

דקה 22, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:2: סאמפסון דווה שלח מסירת רוחב נהדרת לצ’ייק סוארה שהבקיע את השער מרחוק. רומא נכנסה לצרות.

דקה 54, שער! רומא צימקה ל-2:1: לאחר נגיעה ביד ברחבה הצ’כית, רומא קיבלה את הפנדל, אותו הבקיע פאולו דיבאלה. רומא התחילה להתאזן.

סלטה ויגו – ניס 1:1

הקבוצה מחבל גאליסיה מחפשת להתאושש מהפסד הנקודות בראשון בדקה ה-90 לריאל סוסיאדד. הם מסובכים בתחתית הטבלה הספרדית ונראה שהמקום השביעי מהעונה שעברה נכון לרגע זה רחוק. באירופה, הספרדים הפסידו במחזור הפתיחה לשטוטגרט וניצחו במחזור השני את פאוק סלוניקי. מנגד, הצרפתים רוצים להשיג נקודות ראשונות במפעל אחרי הפסדים לפנרבחצ’ה ורומא.

דקה 2, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: יאגו אספאס קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושלח טיל נהדר לרשת.

דקה 16, שער! ניס השוותה ל-1:1: סאליס סאמד מסר כדור ארוך שהגיע עד ל מוחמד צ’ו, שהגיע מצד שמאל והבקיע. ניס הצליחה לחזור למשחק.

דקה 38: כרטיס אדום לניס! לאחר שכבר ראה את הכרטיס צהוב עשר דקות לפני כן, ג’ונתן קלאוס ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש. ניס תצטרך להתאמץ יותר כשעכשיו היא ב-10 שחקנים.

נוטינגהאם פורסט – פורטו 0:1

אחרי ההפסד 3:0 בשבת לצ’לסי בליגה, שהוביל לפיטוריו של אנג’ פוסטקוגלו, האנגלים מגיעים למשחק הקרוב מהמקום ה-18 באנגליה, ולא נראה שהאירופית בראש סדר החשיבות שלהם. יחד עם זאת, זהו משחק הבכורה של שון דייץ’ במפעל אירופי בקריירה שלו והוא ירצה להתחיל את הקדנציה ברגל ימין. מנגד הפורטוגלים מנסים לשמור על מאזן מושלם במפעל השני בחשיבותו באירופה.

דקה 19: שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:1: לאחר שהאנגלים סחטו עבירה, מורגן גיבס וויט ניגש לנקודה הלבנה והכניע את דיוגו קוסטה.

חי, תוצאות נוספות:

פרייבורג – אוטרכט 0:2

סלטיק – שטורם גראץ 1:0

מאלמו – דינמו זאגרב 0:1

ליל – פאוק סלוניקי 3:1

יאנג בויז – לודוגורץ 1:2