יום חמישי, 23.10.2025 שעה 23:22
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
90-53בראגה1
90-53ליון2
73-53פרנצווארוש3
62-62דינמו זאגרב4
62-52מיטיולן5
62-53בראן6
62-43אסטון וילה7
61-32ליל8
61-32פורטו9
63-43גו אהד איגלס10
64-43פנרבחצ'ה11
52-43בטיס12
41-42ויקטוריה פלזן13
42-32פרייבורג14
43-33בולוניה15
41-13גנק16
33-52פנאתינייקוס17
33-42סלטה ויגו18
32-22רומא19
34-32יאנג בויז20
34-33פ.צ. באזל21
33-22לודוגורץ22
33-22שטורם גראץ23
34-23סטיאווה בוקרשט24
34-23שטוטגרט25
15-42נוטינגהאם פורסט26
13-12סלטיק27
13-12פאוק סלוניקי28
13-12מכבי ת"א29
15-23הכוכב האדום30
04-22ניס31
02-02אוטרכט32
03-02פיינורד33
06-23רד בול זלצבורג34
05-12מאלמו35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

דקה 65: רומא - פלזן 2:1

ליגה אירופית, מחזור 3: הזאבים החלו לתעורר. לאחר שבמחצית הראשונה הצ'כים הצליחו להפתיע, דיבאלה הבקיע פנדל וצימק. במקביל: סלטה ויגו - ניס 1:1

|
אל איינאוי מול ספאסיל (IMAGO)
אל איינאוי מול ספאסיל (IMAGO)

המחזור השלישי של הליגה האירופית ממשיך הערב (חמישי), ובמוקד – סלטה ויגו מארחת את ניס בשעה זו, כשמקביל רומא פוגשת את ויקטוריה פלזן באולימפיקו ופורטו מתמודדת באנגליה במפגש נגד נוטינגהאם פורסט והמאמן החדש שלה שון דייץ’.

רומא – ויקטוריה פלזן 2:1

הקבוצה של ג’אן פיירו גספריני ניצבת במקום הרביעי בליגה האיטלקית לאחר ההפסד בשבת לאינטר. באירופית, המארחת ניצחה במחזור הפתיחה את ניס והפסידה לאחר מכן לליל. הצ’כים מגיעים לאולימפיקו במאזן עדיף על זה של הרומאים, לאחר שספגו שער בדקה ה-90+4 נגד פרנצווארוש במחזור הפתיחה ונפרדו בשוויון, הם ניצחו במחזור השני את מאלמו.

דקה 20, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:1: מרטין ידליקה השוער שלח מסירה ארוכה לפרינס אדו שבעט את הכדור בחוזקה לפינה הימנית.

פרינס אדו חוגג (IMAGO)פרינס אדו חוגג (IMAGO)
שחקני פלזן חוגגים (IMAGO)שחקני פלזן חוגגים (IMAGO)

דקה 22, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:2: סאמפסון דווה שלח מסירת רוחב נהדרת לצ’ייק סוארה שהבקיע את השער מרחוק. רומא נכנסה לצרות.

דקה 54, שער! רומא צימקה ל-2:1: לאחר נגיעה ביד ברחבה הצ’כית, רומא קיבלה את הפנדל, אותו הבקיע פאולו דיבאלה. רומא התחילה להתאזן.

סלטה ויגו – ניס 1:1

הקבוצה מחבל גאליסיה מחפשת להתאושש מהפסד הנקודות בראשון בדקה ה-90 לריאל סוסיאדד. הם מסובכים בתחתית הטבלה הספרדית ונראה שהמקום השביעי מהעונה שעברה נכון לרגע זה רחוק. באירופה, הספרדים הפסידו במחזור הפתיחה לשטוטגרט וניצחו במחזור השני את פאוק סלוניקי. מנגד, הצרפתים רוצים להשיג נקודות ראשונות במפעל אחרי הפסדים לפנרבחצ’ה ורומא.

דקה 2, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: יאגו אספאס קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושלח טיל נהדר לרשת. 

דקה 16, שער! ניס השוותה ל-1:1: סאליס סאמד מסר כדור ארוך שהגיע עד ל מוחמד צ’ו, שהגיע מצד שמאל והבקיע. ניס הצליחה לחזור למשחק.

דקה 38: כרטיס אדום לניס! לאחר שכבר ראה את הכרטיס צהוב עשר דקות לפני כן, ג’ונתן קלאוס ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש. ניס תצטרך להתאמץ יותר כשעכשיו היא ב-10 שחקנים.

נוטינגהאם פורסט – פורטו 0:1

אחרי ההפסד 3:0 בשבת לצ’לסי בליגה, שהוביל לפיטוריו של אנג’ פוסטקוגלו, האנגלים מגיעים למשחק הקרוב מהמקום ה-18 באנגליה, ולא נראה שהאירופית בראש סדר החשיבות שלהם. יחד עם זאת, זהו משחק הבכורה של שון דייץ’ במפעל אירופי בקריירה שלו והוא ירצה להתחיל את הקדנציה ברגל ימין. מנגד הפורטוגלים מנסים לשמור על מאזן מושלם במפעל השני בחשיבותו באירופה.

דקה 19: שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:1: לאחר שהאנגלים סחטו עבירה, מורגן גיבס וויט ניגש לנקודה הלבנה והכניע את דיוגו קוסטה.

חי, תוצאות נוספות:

פרייבורג – אוטרכט 0:2

סלטיק – שטורם גראץ 1:0

מאלמו – דינמו זאגרב 0:1

ליל – פאוק סלוניקי 3:1

יאנג בויז – לודוגורץ 1:2

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */