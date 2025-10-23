דקה 53: זלצבורג - פרנצווארוש 1:1

הליגה האירופית חוזרת אחרי פגרת הנבחרות למחזור השלישי, כשבעה זו משוחקים מספר משחקים מרתקים במקביל. במוקד – פרנצווארוש מתארחת אצל רד בול זלצבורג, אסטון וילה מתכוננת אצל גו אהד איגלס למשחק במחזור הבא נגד מכבי תל אביב. הכוכב האדום מתארחת בפורטוגל למפגש נגד בראגה, ובטיס ואנתוני פוגשים את גנק.

רד בול זלצבורג - פרנצווארוש 1:1

החבורה של מוחמד אבו פאני, שלא בסגל, וגבי קניקובסקי שפותח בהרכב, יוצאת לאוסטריה למשחק חוץ קשה נגד קבוצתו לשעבר של אוסקר גלוך. האורחת מגיעה למשחק מהמקום השני בהונגריה לאחר שתי תוצאות תיקו בליגה. ההונגרים השיגו תיקו נגד ויקטוריה פלזן במחזור הפתיחה באירופית, למרות ששיחקו עם 10 שחקנים מהדקה ה-37, מבישול של גבי קניקובסקי, וניצחו את גנק במחזור הקודם. תוצאות אלה מציבות את רובי קין וקבוצתו עם ארבע נקודות משש אפשריות. היריבה האוסטרית מחפשת נקודות ראשונות במפעל השני בחשיבותו באירופה.

דקה 13, שער! זלצבורג עלתה ל-0:1: אלייבגובי שלח בעיטה חדה מזווית קשה אל עבר המסגרת, דיבוש הדף לא טוב הישר לרגליו של אדמונד באידו, ממנו ניתז הכדור לרשת.

אדמונד באידו חוגג (IMAGO)

דקה 22 – ההונגרים קיבלו פנדל, ברנבס ואגרה ניגש לבעוט ושלח בעיטה בחצי גובה לפינה השמאלית, שלאגר זינק נכון והדף טוב.

מוסא יאו בפעולה (IMAGO)

דקה 50, שער! פרנצווארוש איזנה ל-1:1: הקפצה לרחבה הגיע אל וארגה שהשתלט טוב ומול השוער שלח את הכדור פנימה.

גו אהד איגלס - אסטון וילה 1:1

כשברקע הסאגה סביב הגעת אוהדי מכבי ת”א לאנגליה שהגיעה השבוע לסיומה, האנגלים התאוששו מפתיחת עונה חלשה והם נמצאים בכושר אדיר עם חמישה ניצחונות רצופים, כולל בראשון האחרון נגד טוטנהאם. הקבוצה של אונאי אמרי מנסה לשמור על המאזן המושלם באירופית נגד ההולנדים שנמצאים במקום ה-12 בליגה המקומית לאחר ההפסד בשבת לאיינדהובן, ועם ניצחון אחד והפסד אחד במפעל.

אולי ווטקינס בפעולה (IMAGO)

דקה 4, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אואן גואסנד ניצל טעות בהגנה וכבש מקרוב את השער הראשון של הערב.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

דקה 42, שער! גו אהד איגלס איזנה ל-1:1: תרגיל אדיר של ההולנדים ממצב נייח, הותיר את מתיס סוריי לא בנבדל, האחרון השתלט ושלח בעיטה קשתית אל הרשת.

שחקני גו אהד איגלס בטירוף (IMAGO)

בראגה - הכוכב האדום 0:1

הקבוצה של עומרי גלזר, שלא משחק, מתארחת אצל בראגה. הסרבים מושלמים כרגע בליגה עם עשרה ניצחונות מעשרה משחקים, אבל באירופה הם רק עם נקודה אחת משש אפשריות. מנגד, הפורטוגלים ניצחו בשני משחקי הפתיחה במפעל, ובנוסף העפילו בשבת האחרונה לסיבוב הרביעי בגביע המקומי.

דקה 22, שער! בראגה עלתה ל-0:1: הורטה קיבל כדור באגף ברחבה, הוציא רוחב נהדר לנבארו שמול שער ריק גלגל פנימה.

גנק - בטיס 0:0

הספרדים מגיעים אחרי המשחק המטורף בשבת נגד ויאריאל, כזכור בדקה ה-66 הם היו בפיגור 2:0, אבל צמד של אנטוני, כולל שער בתוספת הזמן מנע הפסד. החבורה של פלגריני ניצבים במקום החמישי בליגה הספרדית, ובאירופה הם עם ארבע נקודות משני המשחקים הראשונים. הבלגים במצב פחות טוב בטבלה המקומית, הם נמצאים במקום ה-8 לאחר 11 מחזורים. אחרי הניצחון במחזור הפתיחה בסקוטלנד נגד ריינג’רס, הפסידו הכחולים-לבנים לפרנצווארוש במחזור השני.

מארק בארטרה (IMAGO)

תוצאות נוספות:

בראן – ריינג’רס 0:0

ליון – פ.צ באזל 0:1

סטיאווה בוקרשט – בולוניה 2:0

פנרבחצ’ה – שטוטגרט 0:1