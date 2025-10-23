יום חמישי, 23.10.2025 שעה 20:55
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

דקה 53: זלצבורג - פרנצווארוש 1:1

ליגה אירופית, מחזור 3: באידו כבש לגרמנים, וארגה איזן לאחר שגם החטיא פנדל. קניקובסקי בהרכב, אבו פאני לא בסגל. וגם: איגלס - אסטון וילה 1:1

|
לני ג'וזף וגבי קניקובסקי בפעולה (IMAGO)
לני ג'וזף וגבי קניקובסקי בפעולה (IMAGO)

הליגה האירופית חוזרת אחרי פגרת הנבחרות למחזור השלישי, כשבעה זו משוחקים מספר משחקים מרתקים במקביל. במוקד – פרנצווארוש מתארחת אצל רד בול זלצבורג, אסטון וילה מתכוננת אצל גו אהד איגלס למשחק במחזור הבא נגד מכבי תל אביב. הכוכב האדום מתארחת בפורטוגל למפגש נגד בראגה, ובטיס ואנתוני פוגשים את גנק.

רד בול זלצבורג - פרנצווארוש 1:1

החבורה של מוחמד אבו פאני, שלא בסגל, וגבי קניקובסקי שפותח בהרכב, יוצאת לאוסטריה למשחק חוץ קשה נגד קבוצתו לשעבר של אוסקר גלוך. האורחת מגיעה למשחק מהמקום השני בהונגריה לאחר שתי תוצאות תיקו בליגה. ההונגרים השיגו תיקו נגד ויקטוריה פלזן במחזור הפתיחה באירופית, למרות ששיחקו עם 10 שחקנים מהדקה ה-37, מבישול של גבי קניקובסקי, וניצחו את גנק במחזור הקודם. תוצאות אלה מציבות את רובי קין וקבוצתו עם ארבע נקודות משש אפשריות. היריבה האוסטרית מחפשת נקודות ראשונות במפעל השני בחשיבותו באירופה.

דקה 13, שער! זלצבורג עלתה ל-0:1: אלייבגובי שלח בעיטה חדה מזווית קשה אל עבר המסגרת, דיבוש הדף לא טוב הישר לרגליו של אדמונד באידו, ממנו ניתז הכדור לרשת.

אדמונד באידו חוגג (IMAGO)אדמונד באידו חוגג (IMAGO)

דקה 22 – ההונגרים קיבלו פנדל, ברנבס ואגרה ניגש לבעוט ושלח בעיטה בחצי גובה לפינה השמאלית, שלאגר זינק נכון והדף טוב.

מוסא יאו בפעולה (IMAGO)מוסא יאו בפעולה (IMAGO)

דקה 50, שער! פרנצווארוש איזנה ל-1:1: הקפצה לרחבה הגיע אל וארגה שהשתלט טוב ומול השוער שלח את הכדור פנימה.

גו אהד איגלס - אסטון וילה 1:1

כשברקע הסאגה סביב הגעת אוהדי מכבי ת”א לאנגליה שהגיעה השבוע לסיומה, האנגלים התאוששו מפתיחת עונה חלשה והם נמצאים בכושר אדיר עם חמישה ניצחונות רצופים, כולל בראשון האחרון נגד טוטנהאם. הקבוצה של אונאי אמרי מנסה לשמור על המאזן המושלם באירופית נגד ההולנדים שנמצאים במקום ה-12 בליגה המקומית לאחר ההפסד בשבת לאיינדהובן, ועם ניצחון אחד והפסד אחד במפעל.

אולי ווטקינס בפעולה (IMAGO)אולי ווטקינס בפעולה (IMAGO)

דקה 4, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אואן גואסנד ניצל טעות בהגנה וכבש מקרוב את השער הראשון של הערב.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

דקה 42, שער! גו אהד איגלס איזנה ל-1:1: תרגיל אדיר של ההולנדים ממצב נייח, הותיר את מתיס סוריי לא בנבדל, האחרון השתלט ושלח בעיטה קשתית אל הרשת.

שחקני גו אהד איגלס בטירוף (IMAGO)שחקני גו אהד איגלס בטירוף (IMAGO)

בראגה - הכוכב האדום 0:1

הקבוצה של עומרי גלזר, שלא משחק, מתארחת אצל בראגה. הסרבים מושלמים כרגע בליגה עם עשרה ניצחונות מעשרה משחקים, אבל באירופה הם רק עם נקודה אחת משש אפשריות. מנגד, הפורטוגלים ניצחו בשני משחקי הפתיחה במפעל, ובנוסף העפילו בשבת האחרונה לסיבוב הרביעי בגביע המקומי.

דקה 22, שער! בראגה עלתה ל-0:1: הורטה קיבל כדור באגף ברחבה, הוציא רוחב נהדר לנבארו שמול שער ריק גלגל פנימה.

גנק - בטיס 0:0

הספרדים מגיעים אחרי המשחק המטורף בשבת נגד ויאריאל, כזכור בדקה ה-66 הם היו בפיגור 2:0, אבל צמד של אנטוני, כולל שער בתוספת הזמן מנע הפסד. החבורה של פלגריני ניצבים במקום החמישי בליגה הספרדית, ובאירופה הם עם ארבע נקודות משני המשחקים הראשונים. הבלגים במצב פחות טוב בטבלה המקומית, הם נמצאים במקום ה-8 לאחר 11 מחזורים. אחרי הניצחון במחזור הפתיחה בסקוטלנד נגד ריינג’רס, הפסידו הכחולים-לבנים לפרנצווארוש במחזור השני.

מארק בארטרה (IMAGO)מארק בארטרה (IMAGO)

תוצאות נוספות:

בראן – ריינג’רס 0:0

ליון – פ.צ באזל 0:1

סטיאווה בוקרשט – בולוניה 2:0

פנרבחצ’ה – שטוטגרט 0:1

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */