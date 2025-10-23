יום חמישי, 23.10.2025 שעה 15:38
'ניוקום' חתמה על חסות עם איגוד הטריאתלון

לאחר שסיכמה על שיתוף הפעולה, סוכנות הביטוח תהיה הספונסרית ותתרום לענף הספורט. מנכ"ל האיגוד: "יאפשר לנו להמשיך ולפתח את ענף הטריאתלון בישראל"

|
עזי שבתאי, ירון תבור וגיל קופר (פרטי)
עזי שבתאי, ירון תבור וגיל קופר (פרטי)

איגוד הטריאתלון הישראלי שמח לבשר על חתימת הסכם חסות ושיתוף פעולה משמעותי עם סוכנות הביטוח ניוקום שבבעלות עזי שבתאי וירון תבור ולסוכן הביטוח אילן בחנא מקבוצת ניוקום. במסגרת השיתוף, תעניק ניוקום תמיכה משמעותית לקידום ענף הטריאתלון בישראל ותספק חבילת הטבות מיוחדת לחברי האיגוד, הכוללת הנחות בביטוח תאונות אישיות, ביטוחי נסיעות לחו"ל והטבות נוספות שיפורטו בהמשך.

גיל קופר, מנכ"ל איגוד הטריאתלון הישראלי: “אנחנו שמחים ומתרגשים מהשותפות עם ניוקום. מדובר בהסכם משמעותי שיאפשר לנו להמשיך ולפתח את ענף הטריאתלון בישראל ולתת ערך מוסף אמיתי לספורטאים שלנו. בענף שבו הספורטאים משקיעים המון משאבים בציוד, אימונים ונסיעות לתחרויות, ההטבות בתחום הביטוח יכולות לעשות הבדל משמעותי”.

“אנחנו מודים לבעלי ניוקום עזי שבתאי וירון תבור ולאילן בחנא שיוביל את הפרוייקט מטעם ניוקום על האמונה בענף ועל הרצון לקחת חלק בצמיחה שלו. זהו שיתוף פעולה שמבטא בדיוק את הערכים שאנחנו מייצגים - מקצועיות, מצוינות ודאגה לקהילה שלנו”.
עזי שבתאי מנכ"ל ניוקום: “ניוקום רואה בספורט ובמיוחד בטריאתלון הזדמנות לחזק את הקהילה ולעודד אורח חיים בריא. התמדה, נחישות ועבודת צוות הם ערכים שמנחים אותנו גם ביום־יום העסקי שלנו. אנחנו שמחים לעמוד לצד איגוד הטריאתלון ולתמוך בספורטאים ובספורטאיות, מהנוער ועד המקצוענים”.

