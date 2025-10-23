יום חמישי, 23.10.2025 שעה 15:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

כל שחקני ריאל כשירים לקלאסיקו - חוץ מרודיגר

כמעט כל הפצועים בסגל של צ'אבי אלונסו החלימו בזמן למפגש מול בארסה בברנבאו, אפילו אלאבה. האוסן, קרבחאל, אלכסנדר ארנולד, סבאיוס ואסנסיו כשירים

|
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

ריאל מדריד לא מתאמנת היום, אך כשתשוב מחר (שישי) לאימונים, לצ’אבי אלונסו יהיה כמעט סגל מלא לרשותו, כולל השחקנים שנעדרו מהניצחון על יובנטוס. מלבד אנטוניו רודיגר, כשדויד אלאבה בספק, כל השאר צפויים להיכלל בסגל לקלאסיקו ביום ראשון (17:15) מול ברצלונה. השאלה מי יפתח בהרכב היא כבר עניין אחר, אבל מבחינת זמינות, כולם כמעט כשירים.

הבשורות הטובות מתחילות עם ראול אסנסיו, שנאלץ לרדת מהמגרש בדקות הסיום מול יובנטוס בשל התכווצות שרירים. הבלם לא סובל מפציעה אלא מעייפות בלבד, ולכן אמור להיות כשיר למשחק מול בארסה. גם דין האוסן חוזר לעמדתו במרכז ההגנה לאחר שהתאושש מהפציעה בשריר שאובחנה אצלו ב־8 באוקטובר.

שבועיים לאחר מכן, הספרדי-הולנדי שוב זמין, גם אם אינו באותו כושר משחק כמו אסנסיו או מיליטאו, שבלטו ביום רביעי מול יובנטוס. גם אלאבה מחזיק בסיכוי מסוים להיכלל בסגל, אם כי הגיוני להניח שלא ישחק בשל העומס שחש במשחק האחרון מול חטאפה ביום ראשון.

דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר (IMAGO)דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר (IMAGO)

דווקא בהגנה נרשמו הבשורות המעודדות ביותר עבור המאמן: אחרי שפרלאן מנדי שב לסגל בליגת האלופות, גם דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד חוזרים למשחק הליגה הקרוב, לאחר שהתאוששו מפציעות שריר. עם זאת, עדיין לא ברור אם אחד מהם יחזור ישירות להרכב הפותח לאחר היעדרות ממושכת, שלושה שבועות במקרה של הספרדי, וכמעט כפול מזה עבור האנגלי, שנעדר מאז אמצע ספטמבר.

בנוסף, יש לקחת בחשבון את היכולת המרשימה שהפגין פדריקו ואלוורדה בעמדת המגן הימני בשבועות האחרונים, שעשויה להשפיע על החלטות המאמן. בקישור, צ’אבי אלונסו מקבל בחזרה שחקן מפתח נוסף, דני סבאיוס, שנפצע בדיוק כשהחל להפוך לחלק מרכזי בתוכניות של המאמן. עם שובו של הקשר, כל קשרי הסגל זמינים, וכך גם שחקני ההתקפה, שמגיעים לקלאסיקו במצב בריאותי מצוין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */