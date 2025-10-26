מרקוס רשפורד חייב לעשות את ההבדל בקלאסיקו

רק לפני שבועות ספורים נחשב מרקוס רשפורד לאחד השחקנים המושמצים ביותר בעולם. הירידה החדה בכושרו, חלקו הגדול בכישלונות המתמשכים של מנצ'סטר יונייטד, ההחלטה של רובן אמורים לוותר עליו ואיבוד המקום בנבחרת אנגליה - כל אלו פגעו מאוד במעמדו.

מהמקום הנמוך הזה נסק החלוץ האנגלי שיחגוג ב-31 באוקטובר את יום הולדתו ה-28 וכיום הוא נחשב לאחד הכוכבים הנוצצים ביותר שמסוגלים להכריע את הקלאסיקו הקרוב בו תתמודד ברצלונה מול ריאל מדריד בברנבאו (17:15, שידור ישיר בערוץ ONE). אחרי שכבש חמישה שערים ובישל חמישה ב-12 משחקים מפתיחת העונה הוא לא רק אחד השחקנים הלוהטים ביותר במערך של האנזי פליק, אלא גם הפרודוקטיבי ביותר.

רשפורד הושאל לברצלונה במאי האחרון עם אופציה לרכישה תמורת 30 מיליון אירו בסיום העונה, ועד כה הוא מצדיק את האמון בו ואת ההשקעה העתידית ומשקם את הקריירה אחרי שהיה בנפילה חופשית בשנים האחרונות.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

לאט לאט הופך החלוץ האנגלי להיות שחקן משמעותי יותר ויותר בקבוצה הקטלונית והדבר בלט בניצחון 1:6 על אולימפיאקוס בליגת האלופות, בו כבש צמד, סחט פנדל, ממנו כבש לאמין ימאל את השער השלישי וגם ביצע את הבעיטות החופשיות שבאחת מהן היה קרוב לכיבוש שער נוסף.

הפיכתו למבצע הבעיטות החופשיות של ברצלונה מעידה גם היא על העלייה במעמדו של האנגלי, שגם בועט את הקרנות מהאגף השמאלי, שכן לקבוצה אין בועט קבוע מאז עזיבתו של ליאו מסי לפני ארבע שנים.

לפני כן הבקיע רשפורד צמד ב-1:2 על ניוקאסל בחוץ ואת שער הליגה היחיד עד כה כבש ב-5 באוקטובר, אבל לצערו בארסה הובסה באותו יום 4:1 על ידי סביליה. כאמור, הוא תרם הכי הרבה עד כה לשערים שכבשה ברצלונה, אבל בקלאסיקו מצפים שיגדיל את כמות שעריו בליגה הספרדית.

שחקני ריאל מדריד בוודאי ייקחו בחשבון את השחקן האנגלי, שלא מעט מופתעים מהצלחתו למרות הרקורד העשיר שלו. זאת, מכיוון שהוא היה מיועד לשמש תחילה בעיקר כמחליף, בייחוד בתחילת דרכו בלה ליגה.

מרקוס רשפורד עם קונדה (IMAGO)

הסיבה שעדיף לו לשחק במרכז ההתקפה

רשפורד משחק בדרך כלל באגף השמאלי. זהו התפקיד המועדף עליו וזהו התפקיד בו הציב אותו פליק בחודשיים האחרונים בעקבות פציעתו של ראפיניה. יחד עם זאת, פרשנים בספרד סבורים שעדיף לו לשחק במרכז ההתקפה, מכיוון שכך יגדיל את סיכוייו להמשיך במועדון עונות נוספות.

אם ישחק במרכז ההתקפה, יכבוש ויוכיח את עצמו, עשוי רשפורד לתפוס באופן קבוע את מקומו של רוברט לבנדובסקי בן ה-37 שאמור להיפרד מבארסה בסיום העונה. לעומת זאת, כשראפיניה ישוב לכושרו הטוב תהיה לו תחרות קשה על המקום באגף השמאלי. מלבד זאת, הוא לא בלט במחצית הראשונה של הניצחון הדחוק 1:2 על ג'ירונה בה הוצב באגף שמאל והשתפר במחצית השנייה כשעבר למרכז.

לא משנה באיזו עמדה הוא משחק, רשפורד לומד מהר והתאקלם היטב בתוכנית המשחק של פליק. הגרמני הציב אותו במרכז ההתקפה מול אולימפיאקוס והאנגלי תיפקד בהצלחה כאיש המטרה. יחד עם זאת, יתכן שהוא ישוב לשחק בצד שמאל כאשר פראן טורס ישוב להרכב. בכל מקרה, סביר שלקראת הקלאסיקו הוא יהיה בעדיפות על פני ראפיניה, שרק חוזר מפציעה וטרם חזר לכושרו הטוב.

אחרי ששותף בכל המשחקים האנגלי הוא אחד השחקנים מהם מצפים לעשות את ההבדל בקלאסיקו הראשון בקריירה שלו. תהיה זו הפעם השנייה בלבד שהוא פוגש את ריאל מדריד, אחרי שבמדי מנצ'סטר יונייטד הוא הפסיד לה 2:1 בסופר קופה האירופי באוגוסט 2017, כשהיה עדיין שחקן צעיר. גם הוא מודע לציפיות ממנו והכריז: "הגעתי לברצלונה בשביל משחקים כאלה".

רשפורד חוגג (IMAGO)

האנזי פליק משוכנע: "מרקוס שחקן חשוב ונותן את מה שאני מצפה ממנו. הוא נותן 100 אחוז וזה נהדר שיש לנו אותו. הוא משחק במספר עמדות וישתפר ככל שיצבור יותר ביטחון ויכיר טוב יותר את חבריו. לא מפתיע אותי מה שהוא עושה, כי יש לו כישרון יוצא מהכלל עם יכולת גבוהה מאוד לסיים מהלכים. כבר באימונים ראינו אותו מבקיע שערים כאלה".

עד לאחרונה המשיכו באנגליה לעקוץ אותו

כך הפך רשפורד מכוכב פצוע ומאכזב לשחקן מפתח באלופת ספרד. לרבים היה ספק אם יתאקלם בקצב ובסגנון של ברצלונה, מכיוון שהוא אמנם כבש 138 שערים ב-426 משחקים במדי מנצ'סטר יונייטד מאז החל לשחק בשורותיה ב-2016, אבל מאז עונת 2022/23 בה כבש 30 שערים ובישל 12 חלה נסיגה משמעותית בכושרו, עד כדי כך שרובן אמורים החליט לוותר עליו בעונה שעברה והשאיל אותו לאסטון וילה.

בראיונות שהעניק האשים החלוץ את האווירה הבלתי יציבה במנצ'סטר יונייטד כגורם העיקרי לנסיגה ביכולתו. עד לפני חודש המרירות כלפיו קיבלה עדיין ביטוי בתקשורת הבריטית, שהבליטה תקרית בה לא נכלל בהרכב מול חטאפה אחרי שהגיע באיחור לאימון וגם התעסקה בבית המפואר שרכש לעצמו במולדתו.

כוכב העבר של מנצ'סטר יונייטד, וויין רוני, תקף אותו: "אני מחבב את מרקוס כאדם, אבל הוא לא יכול להאשים את הסביבה. כששחקן לא משחק היטב זה בא ממנו והוא לא יכול להאשים את הקבוצה. ראינו אותו במשחקים וידענו שהוא יכול לעשות יותר ולרוץ יותר. אין לזה קשר לסביבה. לדעתי הוא עשה לעצמו חיים קלים כשהחליט להאשים אחרים".

רשפורד חוגג עם פדרי (IMAGO)

גם שחקן העבר של נבחרת אנגליה פול פארקר האשים בעצלנות ובחוסר מאמץ וטען שהוא חייב להוכיח את עצמו. רוי קין עקץ גם הוא: "האווירה לא הייתה טובה? רשפורד היה חלק מהבעיה הזו מכיוון שהוא היה אחד המנוסים ביותר והיה צריך להראות לצעירים מה זה אומר להיות שחקן של מנצ'סטר יונייטד".

בחודשיים מאז פתיחת העונה רשפורד כבר סתם למבקריו את הפיות, כשסיפק מספרים טובים יותר מאשר בכל העונה שעברה בה הושאל לאסטון וילה (כבש בה ארבעה שערים ובישל חמישה ב-17 משחקים).

פליק: "אמרתי לדקו שאנחנו חייבים להביא אותו"

לכל אורך הקריירה שלו עקב האנזי פליק אחרי רשפורד וגם כאשר האנגלי סבל מירידה בכושרו הוא האמין בו והחליט לצרפו. למרות זאת, במועדון כלל לא היו בטוחים במהלך הקיץ שהוא יגיע. המנהל המקצועי דקו היה מעוניין בכלל לרכוש את לואיס דיאס מליברפול, לפני שהקולומביאני עבר בסופו של דבר לבאיירן מינכן וגם ניקו וויליאמס היה על הכוונת לפני שנשאר באתלטיק בילבאו.

בסופו של דבר רשפורד הצטרף למרות שדרש משכורת גבוהה (ב'מנצ'סטר איבנינג ניוז' דווח שהוא מקבל 14 מיליון אירו בעונה), גם מכיוון שהיווה את האפשרות הכדאית ביותר מהבחינה הכלכלית וגם בגלל שפליק עשה את כל המאמצים להחתימו. "אמרתי לדקו שמרקוס שחקן יוצא מהכלל ושאנחנו חייבים להביא אותו", סיפר המאמן.

רשפורד חוגג (IMAGO)

ברשת ESPN פורסם שהסוכנים הספרדים ארתורו קנאלס ופרננדו סולאנס עבדו רבות כדי לסגור את העסקה ושבברצלונה התרשמו מאוד מהנחישות של השחקן להגיע. הוא חיכה בסבלנות עד שהעסקה תיסגר ולא נענה להצעות מליברפול וניוקאסל, למרות שלקח בכך סיכון לנוכח ההתעניינות בדיאס ו-וויליאמס.

הסבלנות של רשפורד השתלמה בסופו של דבר והוא התאקלם לא רק מהבחינה המקצועית. שחקנים זרים מתקשים בדרך כלל לתפקד בספרד בחודשים הראשונים כשהם עדיין לא שולטים בשפה, אבל לרשפורד עוזרת מאוד העובדה שמאמנו הגרמני דובר אנגלית, וכך גם חלק גדול מהשחקנים. היו שטענו שאחרי שאכזב כל כך בשנים האחרונות לא מגיע לו לעבור לבארסה, אבל הוא משתיק את הביקורות האלה.

משחק מטקות ודג דגים בחוף

"ראשי", כפי שהוא מכונה בקטאלוניה, הוא האנגלי הראשון שמשחק בברצלונה מאז גארי ליניקר שעשה זאת לפני 40 שנה והוא נהנה מאוד בעיר לפי מה שמספרים המקומיים. התושבים ראו אותו לא רק מלהטט על כר הדשא, אלא גם נהנה בחוף הים, משחק מטקות ודג דגים.

גם חבריו לקבוצה של רשפורד הופתעו כשגילו עד כמה ביישן הבחור שתופס כל כך הרבה כותרות בתקשורת האנגלית. למרות זאת, לאט לאט הוא הופך לדומיננטי גם בחדר ההלבשה. לא רק עם הוותיקים הוא התחבר, אלא גם עם הצעירים, החל ללמוד ספרדית וגם שולט במילות הסלנג הקטלוני המקומי.

רשפורד ולאמין (IMAGO)

הבלם האורוגוואי רונאלד אראוחו סיפר: "רואים שמרקוס שמח ודיברנו על הביטחון שהוא מרגיש. זה מה ששחקנים צריכים והוא מאושר אצלנו. גם אנחנו התרגלנו אליו מהר ורואים את זה. הוא תורם לנו הרבה ואנחנו שמחים שהוא איתנו".

מצב הרוח ההולך ומשתפר נראה בעיקר בתפוקה של רשפורד שרץ ומכסה שטחים ומראה לכולם שחדוות המשחק חזרה אליו. הוא כבר לא נראה עם פרצוף חמוץ כמו בשנים האחרונות באנגליה והכל תוהים אם ברצלונה תרכוש אותו בסיום העונה.

על מנת שזה יקרה רשפורד צריך לעזור לבארסה לזכות לא רק באליפות ספרד, אלא גם בליגת האלופות. אם יהיה בכושר טוב במשחקים המכריעים סביר להניח שההנהלה תסכים לשלם עבורו את הסכום הדרוש. מבקריו טוענים שהוא לוקה עדיין בעזרה להגנה, דבר שבולט כאשר הוא מוצב באגף השמאלי ושהוא יצטרך לגלות שיפור בנושא זה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

העיתונאים לא מחכים לסיום העונה. בעיתון 'ספורט' כתבו: "רשפורד הסיר את כל הספקות". ב'מארקה' נכתב: "צריך להכין 30 מיליון כדי לרכוש אותו, זה מחיר מצוין. הוא בכושר נפלא והיתרון שלו הוא שתמיד הוא תורם משהו - אם זה בשערים, בישולים, סחיטת פנדלים או כרטיסים לשחקני היריבות".

גם האוהדים מסכימים. טוקבקיסט אחד כתב: "איפה כל אלה שצחקו על הבחור הזה? עכשיו הם לא יוצאים מהחורים שלהם". גולש אחר הוסיף: "הוא רק הגיע וההרגשה לגביו כבר לא יכולה להיות טובה יותר".

חזר גם לנבחרת אנגליה

החזרה לעניינים עזרה לרשפורד לשוב גם לנבחרת אנגליה אחרי שנה וחצי. גארת' סאות'גייט ניפה אותו בזמנו לפני יורו 2024 ותומאס טוכל החזיר אותו למשחקים האחרונים. הוא כבש בפנדל ב-0:5 על סרביה במוקדמות המונדיאל, אחר כך שולב כמחליף ב-0:5 על לטביה בו הבטיחו שחקני שלושת האריות את מקומם בטורניר הגמר וגם שיחק 45 דקות בניצחון 0:3 על וויילס במשחק ידידות.

רשפורד בנבחרת (IMAGO)

האם נראה את רשפורד מככב גם במונדיאל בקיץ הקרוב? "זה לא רק עניין של כישרון", אמר עליו טוכל. "השאלה היא אם מרקוס יכול להוכיח את עצמו ברמה הבינלאומית. יש לו אתגר ובאימונים רואים שהוא אחד הטובים ביותר בעולם".