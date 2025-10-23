לקראת עפולה: שוהם הזהיר את שחקני פ"ת

לאחר הניצחון המהדהד על בני יהודה 0:6 בתחילת השבוע, מכבי פתח תקווה תצא מחר לעפולה, כדי להתארח אצל הקבוצה המקומית, שלא הפסידה מאז מונה המאמן החדש אלכס גרנובסקי לתפקיד.

בפתח תקווה לא רוצים למעוד מחר, כאשר הביקור האחרון באותו האצטדיון בחודש שעבר, הסתיים באובדן נקודות מול הפועל חדרה ובשער בתוספת הזמן. המאמן נועם שוהם, צפוי לשמור על אותם 11 שהרשימו ביום שני, כשמשמעות הדבר היא שגל מעתוק, יועדף על פני אביב סלם שחוזר מצהובים לסגל.

המאמן, ערך אסיפת וידאו לשחקנים והזהיר את השחקנים: "אל תחשבו שיהיה לנו משחק קל. אסור לנו לבוא שאננים אחרי ה-6:0 על בני יהודה". עידן ורד, עדיין לא ייכנס לסגל וצפוי לעשות זאת במחזור הבא או זה שאחריו, כאשר למרות שכבר נכנס לעניינים, הוא סבל ממחלה במשך שבוע. גיא דזנט חזר לכשירות והיום יוחלט אם ייכלל בסגל.

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)

"קבוצה שרוצה לעלות ליגה צריכה לשכוח מהר מהניצחונות ולדעת שהמשחק הקרוב הוא המשחק הכי קשה. בשנה שעברה שתי העולות נתקלו בקשיים בעפולה, זו קבוצה שהחליפה מאמן ומאז לא הפסידה. אצלנו הניצחונות יוצרים רעב לעוד, התכוננו טוב גופנית ומנטלית ואנחנו יודעים שבליגה הזאת אין משחקים קלים", אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

חוסה קורטז אמר: ״אחרי שכבשתי שלושער במשחק הקודם, אני מרגיש יותר בטוח שאני יכול להבקיע שוב בכל רגע, אבל עכשיו אני מאוד מרוכז במשחק מול עפולה, חושב לנצח כקבוצה וגם באופן אישי״.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, מוחמד הינדי, בן והבה, גל מעתוק, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטס, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.