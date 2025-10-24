דני גיבור: חובת ההוכחה בקלאסיקו על סבאיוס

רבים מאנשי ריאל מדריד הביטו בדאגה לצידי המגרש בימים האחרונים בהם התאמנה הקבוצה. במגרש צדדי, בנפרד מחבריו, התאמן באופן אישי דני סבאיוס כשלצידו נראה מאמן הכושר איסמאל קמנפורטה.

סבאיוס הפך בחודשים האחרונים לשחקן הרכב קבוע למרות שבקיץ האחרון היה בדרך לעזוב את הקבוצה והכל רוצים לראותו חוזר לעצמו בקלאסיקו. המשחק הגדול נגד ברצלונה אמור להיות מבחן גדול לגבי המשך הקריירה של הקשר האחורי בן ה-29, שלכל אורך הדרך עמד באתגרים קשים, סבל מפציעות, התקשה להציג יציבות ובכל פעם חזר כמו עוף החול אחרי שרבים היו משוכנעים שייעלם.

באוגוסט האחרון סבאיוס כבר היה בדרך לעזוב למארסיי, אבל נשאר לבסוף ותפס מקום של קבע במרכז השדה לפני שפציעה מנעה ממנו להופיע בשני המשחקים האחרונים מול חטאפה ויובנטוס.

דני סבאיוס (IMAGO)

הפציעה הנוכחית אולי לא חמורה כמו פציעות קודמות מהן סבל סבאיוס, אבל היא מחזירה אותו ואת אנשי המועדון לסיוטים קודמים הקשורים בו. השחקן האנרגטי מתקשה לתפוס מקום של קבע מאז הצטרף לבלאנקוס ב-2017, מכיוון שבכל פעם נאלץ לחזור על התהליך מחדש: הוא מתחיל עונות כשהוא לא בתוכניות של המאמן, עובד קשה ומוכיח את עצמו, מקבל הזדמנויות ומראה סימנים של עלייה על דרך המלך לפני שמשהו, בדרך כלל פציעה, עוצר אותו ומונע ממנו להתקדם.

כזה הוא דני סבאיוס, שחקן כשרוני ובעל מוטיבציה עצומה, אבל חסר מזל. כזה שבמקרה הטוב הופך לשחקן רוטציה למרות כל מה שהוא יכול לתת. בגלל זה הוא גם מתוסכל בכל מה שנוגע לנבחרת ספרד, שכן חוסר היציבות מנע ממנו להפוך לגורם משמעותי גם בה והוא רשם עד היום 13 הופעות בין-לאומיות בלבד.

הפריחה בארסנל שלא עזרה בריאל

אחרי שהחל את הקריירה בבוגרים של בטיס (שיחק לפני כן בנוער של סביליה ושוחרר בעקבות מחלת ריאות כרונית) ועזר לה לעלות ליגה ב-2015, הגיע סבאיוס לריאל מדריד שרכשה אותו כבר ב-2017 תמורת 18 מיליון אירו.

ריאל רכשה אותו כבר ב-2017. סבאיוס (IMAGO)

לכל אורך השנים האלה לא הצליח סבאיוס לתקוע יתד בריאל מדריד. בעונה הראשונה שלו הוא רשם 9 הופעות בלבד וגם בשנייה זינדין זידאן לא ספר אותו. ב-2019 הושאל לארסנל, בה בילה שתי עונות. הוא רשם 77 הופעות בתותחנים, זכה איתם בגביע האנגלי והביע את שביעות רצונו מהתקופה בהדרכת המאמנים הספרדים אונאי אמרי ואחר כך מיקל ארטטה.

סבאיוס טען שהתבגר והשתפר מאוד בפרמייר ליג, מה שעזר לו לקבל זימון לנבחרת האולימפית של ספרד לקראת משחקי טוקיו 2020, אבל גם כשסיים את תקופת ההשאלה לא הצליח להפוך לשחקן משמעותי בריאל.

בטוקיו נפצע סבאיוס בתיקול עם המצרי מוחמד טאהר וכשעבר בדיקת MRI התברר שהוא סובל מקרע בגיד בקרסול, מה שהותיר אותו מחוץ למגרשים במרבית עונת 2021/22. ב-2022/23 פתח אמנם ב-23 משחקי ליגה, אבל רשם 79 דקות בלבד בליגת האלופות.

התקופה במדריד מתאפיינת בהרבה פציעות. דני סבאיוס קופץ על אמבפה (La Liga)

האוהדים העריכו מאוד את ההקרבה שלו במגרש ואת המאמץ שהוא משקיע וקראו ביציעים "סבאיוס, תישאר". ואכן, ביוני 2023 האריכה הנהלת ריאל את חוזהו עד 2027 וקרלו אנצ'לוטי הסביר: "דני עושה את מה שצריך לעשות ברצינות ובמקצועיות. הוא מנצל את ההזדמנויות שהוא מקבל, נהנה לשחק ואנחנו מרוצים ממנו".

כשנראה כי הכל מסתדר מבחינתו, שוב הגיע משהו ששיבש לסבאיוס את התוכניות. חודש אחרי הארכת החוזה הוא נפצע בשריר הירך האחורי ובשל כך החמיץ את המסע הטרום עונתי לארצות הברית. הוא אמנם היה חדור מוטיבציה, התכונן להתחרות על מקום בהרכב עם ג'וד בלינגהאם שהצטרף באותה תקופה, אבל שוב ספג מכה קשה ונאלץ להתחיל את הכל מחדש.

סבאיוס שוב עבד קשה על מנת לחזור לעניינים ולהוכיח שמגיע לו לשחק בריאל מדריד. הוא נעדר חודשיים עד ששיחק 30 דקות מול לאס פלמאס, קיבל מאנצ'לוטי הזדמנויות לשחק בשלושת המשחקים שהגיעו לאחר מכן (מול ג'ירונה, נאפולי ואוסאסונה) במטרה להיכנס בהדרגה לקצב, אבל סבל מנסיגה ביכולת וסיים את 2023/24 עם 864 דקות בלבד ב-27 משחקים. בזכייה של הבלאנקוס בליגת האלופות באותה עונה הוא לא היווה גורם משמעותי אחרי שלא שותף כלל החל משמינית הגמר.

עבד קשה כדי להוכיח את עצמו. סבאיוס (IMAGO)

הסיפור חזר על עצמו גם בעונה שעברה, בה פתח סבאיוס רק ב-24 משחקים מתוך 44 בהם שותף. כשהוא שכנע את קרלו אנצ'לוטי שמגיע לו לשחק העניק לו המאמן הקודם את הזכות לפתוח במשחק מול ריאל סוסיאדד בחוץ. אבל אז הוא נפצע שוב בתיקול עם טאקה קובו ונעדר דווקא בחודשיים החשובים ביותר של העונה. הייתה זו מכה קשה עבורו, מכיוון שהוא היה אז במיטבו.

הכישרון והמוטיבציה של סבאיוס מוכרים לכולם, אבל העובדה שהוא הפגין חוסר יציבות לכל אורך השנים העמידה את המשך דרכו בסימן שאלה גדול. הפציעות והתחרות הקשה על מקום בהרכב תמיד עצרו אותו, אבל האישיות המיוחדת שלו לא נתנה לו להרים ידיים. שחקנים אחרים במקומו מזמן היו מתייאשים ומבקשים לעזוב, לא דני סבאיוס.

סיכם במארסיי, התחרט והתנצל

בקיץ האחרון הכותרות התעסקו בעיקר בעזיבה אפשרית של סבאיוס למארסיי. הצדדים כבר סיכמו בעל פה על השאלה עם אופציה לרכישה עתידית (בצרפת פורסם שאדריאן ראביו היה אמור לעבור במסגרת העסקה לריאל לפני שעשה את דרכו למילאן), ידיעות אחרות סיפרו על מכירה תמורת 15 מיליון אירו וגם ספקולציות אחרות על חזרה לבטיס, מעבר לליגה הטורקית והתעניינות מצידה של יובנטוס פורסמו.

היה קרוב למארסיי. סבאיוס (IMAGO)

בסופו של דבר, סבאיוס התחרט ונשאר בריאל, שדחתה את ההצעות עבורו ולא הייתה מעוניינת לצרף את ראביו. הוא הרגיש לא נעים כלפי מאמן מארסיי רוברטו דה זרבי שמאוד רצה אותו, התקשר אליו אחרי שהעסק נפל והתנצל. צ'אבי אלונסו, ששוחח עם סבאיוס והבהיר לו שהוא בונה עליו, עזר לו לקבל את ההחלטה להישאר. השניים סיכמו שהשחקן יאבק על מנת לתפוס מקום של קבע בהרכב, למרות שנראה היה שיקשה עליו מאוד לעשות את זה.

אורליאן טשואמני מהווה את עמוד התווך בקישור ופדריקו ואלוורדה נחשב לשחקן הרכב קבוע, אבל למרות זאת אלונסו הותיר אצלו תחושה של אופטימיות. המאמן הוכיח לו את כוונתו לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים. אחרי שרכש את פרנקו מסטנטואונו, אלברו קאררס, טרנט אלכסנדר ארנולד ודין האוסן הוא טען שהוא זקוק לקשר אחורי, אבל לא רכש אחד כזה.

בסופו של דבר הפך סבאיוס לשחקן הרכב קבוע מכיוון שג'וד בלינגהאם נפצע ואלונסו נאלץ להציב את ואלוורדה בעמדת המגן הימני. "אני מרגיש נהדר מהבחינה האישית והביטחון העצמי שלי גבוה עם הכדור ובלעדיו", אמר על עצמו. כל זאת, עד שהגיעה הפציעה האחרונה בשריר הירך האחורי שגרמה לו להיעדר מהמשחקים מול חטאפה ויובנטוס.

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לא מן הנמנע שסבאיוס לא ממש הצטער על כך שלא שיחק בניצחון 0:1 על חטאפה בחוץ, מכיוון שאוהדי הקבוצה הזו שונאים אותו במיוחד. ב-2016, כאשר שיחק עדיין בבטיס, הוא אמר על חטאפה שירדה ליגה: "הלוואי שתירקבו בליגה השנייה ותיעלמו שם". מאז, בכל פעם שהגיע עם ריאל מדריד לדרבי הקטן שאגו אוהדי חטאפה "סבאיוס, תמות", מה שאילץ את השופטים להפסיק זמנית משחקים.

בזמן שישב בחוץ מצא סבאיוס זמן לכתוב ברשתות החברתיות על הכוונה לקיים את המשחק בין ברצלונה לוויאריאל במיאמי: "בדיוק דיברתי על זה עם החברה שלי, ברור שככה מעוותים את הליגה". כאמור, בימים האחרונים עבד סבאיוס קשה כדי להיות כשיר לקלאסיקו. חסרונו הורגש, מכיוון שהוא מכתיב את הקצב ומהווה חוליה מקשרת בין ההגנה להתקפה. הפציעה הדאיגה, מכיוון שרבים חששו ששוב הגיע משהו שעוצר אותו דווקא כשנראה שהוא עולה על המסלול הנכון אחרי זמן רב כל כך.

יסתמך על סבאיוס בקלאסיקו? אלונסו (La Liga)

בריאל משוכנעים שככל שהעונה תתקדם ולוח המשחקים הצפוף והתובעני ידרוש את אלונסו לבצע רוטציות הסיכויים של סבאיוס לשחק ילכו ויגדלו, אבל הוא חייב להוכיח את עצמו במשחקים חשובים כמו העימות הקרוב מול היריבה הגדולה ביותר בליגה.

צ'אבי אלונסו משוכנע שסבאיוס עוד ייתן את שלו: "אני מכיר את דני בצורה מושלמת והוא נותן לנו את מה שידעתי שהוא ייתן. הוא צריך להיות זהיר, אבל הייתי מאוד ברור לגבי מה שהוא יכול להציע לנו בזכות המאפיינים הייחודיים שלו".