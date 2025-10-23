ההתאחדות חתמה עם הסוכנות למניעת סימום

ההתאחדות לכדורגל בישראל והסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט אשר כפופה ל-WADA (הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט), חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בתחום החינוך בעונת 2025/26.

לפי ההסכם, ההתאחדות לכדורגל תשתתף במימון החינוך לקבוצות כדורגל בישראל, כאשר הסוכנות למניעת סימום תבצע הדרכות בסטנדרט הגבוה בעולם. ההדרכות יבוצעו לפי רשימת המחויבים של אופ"א - נבחרות ישראל (גברים ונשים) והקבוצות המשתתפות במפעלי אופ"א (גברים, נשים ונוער).

מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר, אמר: "טוהר המשחק הוא עיקרון מוביל עבור ההתאחדות לכדורגל וכלל העוסקים בענף. בעולם מתקדם, מלא בפיתויים, חשוב לנו לחבור לגוף מוביל דוגמת הסוכנות הלאומית למניעת סימום ולחזק את הנושא, בעיקר בהיבטים של הכרה, ידיעה, חינוך ואכיפה. כולנו שואפים לספורט נקי ומחויבים לשמור עליו כזה".

מנכ"ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, ד"ר דניאל הרשטיין, אמר: "שמירה על ספורט נקי מסמים וחומרים אסורים הוא אינטרס לאומי וספורטיבי ממדרגה ראשונה. אני מברך את ההתאחדות לכדורגל על מחויבותה לנושא ומצפה שהסכם זה ישמש דוגמא גם להתאחדויות וארגוני ספורט אחרים".