"אם מכבי תסיים במקומות 7-9 זו תהיה עונה טובה"

מכבי תל אביב בכדורסל רשמה אתמול (רביעי) ניצחון אדיר על ריאל מדריד בזכות שלשה מדהימה של תמיר בלאט בסמוך לבאזר, במה שהיווה את ניצחונה השני העונה במפעל הבכיר של היבשת. כדורסלן העבר אפיק ניסים עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה להביא סנטר נוסף בשלב הזה?

“אם הם היו מנצחים עוד שני משחקים גם היית שואל אותי את זה? אתה מביא סנטר דומיננטי במיליון דולר, מי עולה מהספסל, הוא או רומן סורקין? הכל שאלה איך אתה בונה את הקבוצה שלך”.

מה ההבדל בין חזרה לארץ לבין משחקים בחו”ל לגבי סנטר?

“אני רואה את הלו”ז שלהם, הוא מטורף פיזית ומנטלית, ובמידה כזאת זה חשוב להוסיף עוד שחקן”.

אפיק ניסים (רועי כפיר)

איך אתה רואה את מכבי ת”א של המשחקים האחרונים ומה חסר לה להיאבק ביורוליג?

“אני אספר מההיכרות האישית שלי עם עודד קטש, שאימן אותי ארבע שנים באילת. מבחוץ אנשים רואים המון פיק אנד רול, אבל יש הרבה מעבר לזה. ברגע שמבינים את השיטה, כמו שרואים את המשחק בין תמיר בלאט לסורקין, וברגע שלוני ווקר ושאר השחקנים ייכנסו לשיטה הזו וירוצו, זה רק עניין של זמן”.

איך אתה רואה את המשך העונה של מכבי ת”א?

“אני חושב שלא קל ביורוליג, יש הרבה קבוצות חזקות יותר ממכבי עם סגלים חזקים יותר. קשה להגיד, אני רואה את זה מקום 7-9, זו תהיה עונה די טובה. יש הרבה קבוצות טובות, הרבה שחקנים טובים. זה אתגר לא קל לחבר את כל הקבוצה”.

איך אתה רואה את המשחק של הפועל תל אביב הערב?

“הפועל תל אביב זה משהו מיוחד, עם שחקנים ומאמן מיוחד שהצליחו להתחבר. אני הולך איתם, הם משחקים ממש טוב ומתחברים ביחד”.

אתה רואה ניצחון קל הערב?

“לא, אני חושב שהמשחק פתוח לגמרי, מונאקו קבוצה מאוד חזקה עם מאמן טוב. בוא נהיה ישראלים נלך על הפועל תל אביב”.