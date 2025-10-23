יום חמישי, 23.10.2025 שעה 15:16
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%491-5016ריאל מדריד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
33%554-5326מכבי ת"א18
20%441-4195ליון וילרבאן19
0%486-4415באסקוניה20

"אם מכבי תסיים במקומות 7-9 זו תהיה עונה טובה"

שחקן העבר אפיק ניסים בשיחת היום ב-ONE: "עם קטש ברגע שמבינים את השיטה זה רק עניין של זמן. אתגר לא קל לחבר את הקבוצה". וגם: המשחק של הפועל ת"א

|
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב בכדורסל רשמה אתמול (רביעי) ניצחון אדיר על ריאל מדריד בזכות שלשה מדהימה של תמיר בלאט בסמוך לבאזר, במה שהיווה את ניצחונה השני העונה במפעל הבכיר של היבשת. כדורסלן העבר אפיק ניסים עלה לדבר על הנושא  בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה להביא סנטר נוסף בשלב הזה?
“אם הם היו מנצחים עוד שני משחקים גם היית שואל אותי את זה? אתה מביא סנטר דומיננטי במיליון דולר, מי עולה מהספסל, הוא או רומן סורקין? הכל שאלה איך אתה בונה את הקבוצה שלך”.

מה ההבדל בין חזרה לארץ לבין משחקים בחו”ל לגבי סנטר?
“אני רואה את הלו”ז שלהם, הוא מטורף פיזית ומנטלית, ובמידה כזאת זה חשוב להוסיף עוד שחקן”.

אפיק ניסים (רועי כפיר)אפיק ניסים (רועי כפיר)

איך אתה רואה את מכבי ת”א של המשחקים האחרונים ומה חסר לה להיאבק ביורוליג?
“אני אספר מההיכרות האישית שלי עם עודד קטש, שאימן אותי ארבע שנים באילת. מבחוץ אנשים רואים המון פיק אנד רול, אבל יש הרבה מעבר לזה. ברגע שמבינים את השיטה, כמו שרואים את המשחק בין תמיר בלאט לסורקין, וברגע שלוני ווקר ושאר השחקנים ייכנסו לשיטה הזו וירוצו, זה רק עניין של זמן”. 

איך אתה רואה את המשך העונה של מכבי ת”א?
“אני חושב שלא קל ביורוליג, יש הרבה קבוצות חזקות יותר ממכבי עם סגלים חזקים יותר. קשה להגיד, אני רואה את זה מקום 7-9, זו תהיה עונה די טובה. יש הרבה קבוצות טובות, הרבה שחקנים טובים. זה אתגר לא קל לחבר את כל הקבוצה”.

איך אתה רואה את המשחק של הפועל תל אביב הערב?
“הפועל תל אביב זה משהו מיוחד, עם שחקנים ומאמן מיוחד שהצליחו להתחבר. אני הולך איתם, הם משחקים ממש טוב ומתחברים ביחד”.

אתה רואה ניצחון קל הערב?
“לא, אני חושב שהמשחק פתוח לגמרי, מונאקו קבוצה מאוד חזקה עם מאמן טוב. בוא נהיה ישראלים נלך על הפועל תל אביב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */