"בן שרף רוקי, אבל מנוסה, מתפעל מהבגרות שלו"

בן שרף ערך לפנות בוקר (חמישי) את הבכורה שלו ב-NBA. הרכז בן ה-19 פתח בחמישייה של ברוקלין, קלע שמונה נקודות, קלט שבעה ריבאונדים ומסר ארבעה אסיסטים בהפסד 136:117 לשארלוט. סוכנו של הרוקי הישראלי, נדב מור, דיבר על הבכורה של שרף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

ציפיתם לתפוקה כזאת יפה?

“ציפינו שבן יעלה על המגרש כמו שהוא עושה בשנים האחרונות ויעשה מה שהוא יודע לעשות, שזה לשמור על קור רוח ובגרות וזה מה שהיה. המספרים יפים, שבעה ריבאונדים זה שיא קריירה אם אני לא טועה, אז כיף”.

איך ההתאקלמות שלו בגיל כזה צעיר לבד בברוקלין?

“אני לא צריך לספר על כל הדברים המעולים בניו יורק, מבחינת קהילה יהודית והמון ישראלים. הוא מקבל פידבק חיובי ברחוב ובאים לבקר אותו. כיף לו בעיר, אבל המשימה היא ברורה והיא להמשיך לעבוד ולהשתפר ולהפוך לשחקן כדורסל הכי טוב שהוא יכול להיות”.

איך הוא מביא את קור הרוח והשקט הנפשי הזה בגיל כזה צעיר?

“זה משהו שאני עדיין מתפעל ממנו, הקור רוח והבגרות. הוא אמנם רוקי, אבל זו שנתו הרביעית כמקצוען. הוא התחיל את המסע בבוגרים בגיל 16 וחצי, והתקדם לליגת העל ואז ליורוקאפ ומשם ל-NBA. הוא רוקי, אבל יש לו המון ניסיון. הוא ימשיך להתרגש אבל המשימה ברורה”.

בן שרף (רויטרס)

איך הוא התברג כרכז ראשון כל כך מהר?

“עצם בחירתו בבחירה ה-26 לא אומרת שהוא בהכרח היה אמור להיות הרכז השלישי, יש המון פקטורים לדבר הזה. הוא בא והרשים, הייתה לו עונה מטורפת בעונה שעברה. הוא שיחק משחק על אליפות בזמן שהוא נבחר, זה לא שהוא פתאום הפתיע. דברים הסתדרו. זה שהוא פתח בחמישייה זה יפה ונחמד, אבל זה מרתון. המטרה היא להפוך לשחקן הכי טוב שהוא יכול להיות”.

כמה זה עוזר לו שהמאמן שלו הוא אירופאי?

“אני בטוח שזה תורם לו. היו לו מאמנים ישראלים, בעונה שעברה היה לו מאמן אמריקאי. הוא מאוד נוח לאימון. הוא מקשיב ומיישם וזה לדעתי מה שהופך אותו בין היתר לשחקן מאוד טוב. הייתה עונה משוגעת עונה שעברה ומאולם הוא עבר ישר לברוקלין ולליגת הקיץ. הוא מצא את נקודות החופש שלו להיות עם המשפחה והחברים ויודע לנהל את זה. הוא רק רוצה לעבוד, תן לו את הכדור והוא יעבוד”.

הוא העלה מסת שריר הקיץ?

“כן, אני חושב משהו כמו ארבעה-חמישה קילוגרם שרירים”.

איך החיבור עם דני וולף?

“טוב מאוד. הם לא הכירו לפני, אבל עכשיו החיבור נעשה והם בקשר טוב. המשפחה של וולף תומכת וביאס אותי שהוא לא שיחק בגלל פציעה”.

דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

אתה גם הסוכן של עומר מאייר. מה אתה צופה לו?

“עומר עובד קשה והמטרה שלו ברורה, להיות השחקן הכי טוב, לאו דווקא NBA או יורוליג, כי רק ככה יגיע לאן שהוא יגיע. הוא יעלה מחר למשחק אימון בפעם הראשונה מול קנטאקי מול 24,000 צופים. הוא עובד קשה וגם לומד, הוא עושה תואר תוך כדי. הוא היה שנתיים בבוגרים של מכבי אז זה לא חדש לו. הניסיון של החבר’ה הצעירים האלה הופך אותם ליותר מוכנים לרמות הגבוהות”.

כמה תהיה על הקו לארצות הברית בשנה הקרובה?

“אני אהיה על הקו, כמעט כמו שהייתי בעונה הקרובה”.

איך אתה רואה את הפידבק על מאייר?

“זה עושה טוב ונעים, עדיף ככה מאשר הפוך. לעומר יש משימה לעזור לקבוצה שלו לנצח, ויש ציפיות. המטרה היא שהוא יהפוך להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, בטח בעמדת הרכז שהיא לדעתי העמדה הכי מורכבת בכדורסל. אני לא דואג לגבי עומר ובן”.