יום חמישי, 23.10.2025 שעה 15:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"הכישלון הכי גדול - שאין זר שמשדרג את בית"ר"

אלי טביב בתוכנית שיחת היום ב-ONE: "אין זר שובר שוויון, הקבוצה נחלשה ביחס לעונה שעברה". על בכר וחיפה: "שחרורו היה חוסר כבוד, פעלו נכון כשחזר"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

אחרי שבית”ר ירושלים לא הצליחה לנצח את מ.ס אשדוד (0:0), היא תנסה לחזור לנצח מול הפועל חיפה בשבת ובאמצע השבוע תוכל כבר לזכות בתואר ראשון העונה כשתפגוש את הפועל ת”א בגמר גביע הטוטו. הבעלים של הירושלמים לשעבר, אלי טביב, דיבר על הקבוצה של ברק יצחקי בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

המשחק מול הפועל תל אביב יותר חשוב?
“אני לא מסכים, כי הליגה יותר חשוב מגביע הטוטו, שהוא כמעט חסר משמעות ומשתפים שם שחקנים צעירים יותר”.

כמה החזרה של ירדן שועה משמעותית?
“ירדן שועה בתקופה האחרונה לא בכושר טוב, ככה שאני חושב ששחקן אחד לא עושה את ההבדל בבית”ר ירושלים. אני חושב שהקבוצה לא משחקת טוב מתחילת העונה. אם משווים את הקבוצה לעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזו נחלשה ושעונה שעברה הייתה טובה יותר. הם נכשלו עם הזרים, אני לא רואה שחקן אחד שהוא שובר שוויון בבית”ר. הישראלים הם אלו שעושים את ההבדל, שועה ואצילי. לא ראיתי שום זר שעושה שינוי ומשדרג את הקבוצה, וזה הכישלון הכי גדול שלהם”.

ירדן שועה צופה בחבריו מהיציע (אורן בן חקון)ירדן שועה צופה בחבריו מהיציע (אורן בן חקון)

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל חיפה בשבת?
“היא קבוצה שנבנתה מחדש. הקבוצות מהסוג הזה הן לא יציבות, היא יכולה לנצח ויכולה גם להפסיד. אנחנו רואים את הנדנדה הזאת אצל חלק גדול מהקבוצות. אני חושב שזה לא בגלל גביע הטוטו, זה בגלל שזה הפועל תל אביב. אם זה היה משחק נגד קריית שמונה לא היו מייחסים לזה חשיבות”.

מה דעתך על החזרה של ברק בכר למכבי חיפה?
“שחרורו של בכר הייתה טעות גדולה מצד מכבי חיפה וחוסר כבוד כלפיו, הוא היה צריך להמשיך. הם עשו נכון בכך שהחזירו אותו. הוא מכיר את המועדון והשחקנים, היה שם הרבה שנים למרות הכישלון שלו בעונה האחרונה. זה הצעד הכי נכון שהם עשו”.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

בכר גם עשה צעד נכון?
“אני חושב שהוא צריך לשכוח מהעבר ומהטעות שלהם, לסלוח להם. הוא חוזר למועדון שהוא אוהב ולקח איתו תארים. הוא לא בנה את הקבוצה הזאת ויהיה לו קשה מאוד לעשות משהו עוד העונה. אני מאמין שהם יעשו שינויים בינואר והוא יכול להתחיל לבנות את הקבוצה לעונה הבאה, ולהגיע לאירופה באחד מהמקומות אחד עד ארבע”.

אלי טביב (אחמד מוררה)אלי טביב (אחמד מוררה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */