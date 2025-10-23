"יש אכזבה מניקולאסקו, צריך לתת לו צ'אנס"

אחרי שהדרבי לא נערך, מכבי ת”א תחזור לדשא הערב (חמישי, 22:00) כשתפגוש את מיטיולן הדנית בליגה האירופית ללא כריסטיאן בליץ’ הפצוע. כוכב העבר של הצהובים ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” על הסיכויים של מכבי לרשום ניצחון בכורה במפעל.

הפציעה של בליץ’ זו מכה קשה למכבי תל אביב, ראינו איך הוא שינה את הקבוצה. מה לדעתך לאזטיץ’ צריך לעשות?

”הפציעה שלו זה ארבעה חמישה שבועות עד שהוא יחזור לכושר, ואם יחזירו אותו מוקדם מדי זה יכול לסכן אותו. הוא מאוד משמעותי לקבוצה, אפילו קריטי. זה לא רק מבחינה הגנתית, אלא גם התקפית, הנעת הכדור ושחרור מלחץ. אם סיסוקו ישחק בתפקיד שלו, ישחקו בן לדרמן ואיתמר נוי שהם לא ברמה של בליץ’. מכבי תל אביב זה לא מועדון שנופל על שחקן אחד, והם יעשו את המקסימום”.

מיוטיולן היא קבוצה שלוחצת ברמה גבוהה ומאוד התקפית. איך אתה רואה את המשחק הערב?

“כל משחק הליגה האירופית הוא משחק קשה ומכבי תל אביב צריכה להיערך בהתאם. היא צריכה לבוא כמו למשחק מול פאוק, כשהיא באה מוכנה. היא לא באה מוכנה למשחק השני מול דינמו זאגרב, וגם היום היא צריכה לבוא מוכנה. היא צריכה לשים דגש על חזרה מהירה של שחקנים לעמדות אחרי איבוד כדור, ולשים דגש על התקפות מעבר מהירות. גם תיקו הוא תוצאה טובה”.

כריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)

מה קורה בין לאזטיץ’ לניקולאסקו?

“אני מבין שיש אכזבה ממנו, גם שחקנים שרואים אותו באימונים אומרים שזה לא זה. מצד שני מכבי ת”א צריכה להיות סבלנית. יכול להיות שאם היא תיתן לו הזדמנות לחזור לעניינים היא תרוויח אותו, ויכול להיות שזה גם לא יקרה”.

פרידה בינואר בין הצדדים?

“מוקדם מדי לדבר על זה. היא צריכה לתת לו צ’אנס, בטח בעמדת החלוץ”.

תוצאה שלך?

“1:1”.