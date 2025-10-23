רבע 2, 04:47: הפועל ת"א - מונאקו 26:36

משחק ענק במחזור השישי של היורוליג, כשהפועל תל אביב מארחת בשעה זו את מונאקו. הקבוצה של איטודיס מחזיקה במאזן של 1:4 באירופה, בעוד הקבוצה מהנסיכות ניצבת ממש בצמוד אליה בטבלה עם מאזן 2:3.

האדומים מגיעים למשחק לאחר פתיחת עונה מסחררת עם עשרה ניצחונות מ-11 משחקים. לצערם, ההפסד היחיד היה למכבי תל אביב. הקבוצה מציגה כדורסל משכנע וכעת עם הבשורות על חזרת היורוליג לארץ יהיה קשה מאוד להמר נגד המכונה האדומה.

מן העבר השני, הקבוצה של ספאנוליס התחילה את העונה בצורה לא מספיק יציבה עם הפסדים לשאלון בליגה ובולוניה באירופה מצד אחד, וניצחונות על וילרבאן ופאריס בליגה ו-ולנסיה ביורוליג. נגד הקבוצה מתל אביב הצרפתים יצטרכו להתעלות על עצמם.

מבחינת נתונים, הפועל ניצבת בפסגת הליגה בממוצע נקודות למשחק (93.8) ויריבתה רק במקום העשירי (86.4). מונאקו לא מרבה לאבד כדורים, בזה היא ניצבת במקום השני ביורוליג עם ממוצע של 9.2 איבודים בלבד למשחק, בעוד הקבוצה של איטודיס עם 12.6 איבודים בממוצע למשחק במקום ה-11.

רבע ראשון: 18:27 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ’, דניאל אוטורו ואיש וויינרייט.

חמישיית מונאקו: אלפא דיאלו, מייק ג’יימס, ניקולה מיטרוביץ’, מת’יו סטראזל ודניאל תייס.

מלקולם פתח עם שלשה אדומה, אוטורו הוסיף נקודות, אך ג’יימס צימק ל-2:5 בפתיחה. אוטורו קלע שלוש רצופות והוסיף לאחר מכן דאנק אדיר, אך תייס עם סל ועבירה הוריד ל-5. מיציץ’ צלף מרחוק ונתן להפועל יתרון 8, דיאלו צימק מהקו, מיציץ’ הגיב עם עוד סל משלו, ומירוטיץ’ ענה מנגד והוריד ל-15:8. מיציץ’ קלע 2 מ-3 מהקו, הוסיף סל לאחר מכן ונתן להפועל יתרון דו ספרתי. ג’יימס קלע אחת, אוקובו הוריד עד ל-8, אך מלקולם עם שלשה שנייה קבע 13:22. קבאריוס צימק, גינת ענה מנגד, אך ג’יימס הגיב עם שלשה והוריד ל-6. מלקולם צלף עוד שלשה בדרך ליתרון 9 בסיום הרבע.

רבע שני:

נדוביץ’ פתח עם שלשה צרפתית, סטראזל קלע פעמיים מהקו והוריד ל-4 בלבד. מוטלי קלע 4 רצופות והגדיל ל-8, בלייקני הוסיף סל ועבירה בדרך ל-23:34.