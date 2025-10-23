יום חמישי, 23.10.2025 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

חזה את פיצוץ הדרבי? המנצח בפנטזי ליגת העל

המנג'ר שלא בחר שחקנים ממכבי והפועל ת"א לקח את כל הקופה במחזור ה-7 שהיה דל מבחינת ניקוד ושערים. הבחירה האמיצה בטום בן זקן כקפטן התבררה כהצלחה

|
קאלו, חזיזה וזמיר (עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)
קאלו, חזיזה וזמיר (עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)

הדרבי התל אביבי אמנם פוצץ, ומדובר בחדשות רעות במיוחד עבור המנג’רים בפנטזי שבחרו שחקנים ממכבי והפועל ת”א, אבל המחזור השביעי בליגת העל כבר מאחורינו וברוב המשחקים אמנם לא נרשמה כמות שערים יוצאת דופן, אך כן היו מספר שחקנים שבלטו מעל כולם.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

במשחק המפתיע של המחזור, מכבי נתניה גברה 2:3 על מכבי חיפה, שאצלה הצטיין קני סייף למרות הספיגות עם שער, 4 מסירות מפתח ו-2 חטיפות בדרך ל-11 נקודות אישיות. בנתניה מתאוס דאבו סיים עם 11 נקודות בזכות שער, בישול ו-3 מסירות מפתח וגם מאור לוי בלט לטובה עם 7 נקודות.

הפועל באר שבע הופתעה עם 1:0 לקריית שמונה, אצלה כיכב בילאל שאהין עם 11 נקודות בזכות 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות, 7 תיקולים ו-3 הרחקות. אצל האדומים אופיר דוידזאדה סיים עם 10 נקודות בזכות הרבה מחויבות עם 4 תיקולים, מסירת מפתח ו-3 הרחקות.

אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (ראובן שוורץ)אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (ראובן שוורץ)

ב-0:0 בין הפועל פתח תקווה להפועל ירושלים הצטיין נועם מלמוד עם 11 נקודות, בזכות שער נקי, מסירת מפתח, ארבע חטיפות ושבע הרחקות. גם נדב זמיר שהציל פנדל בלט עם 9 נקודות. בהפועל חיפה שניצחה 1:2 את בני ריינה אף שחקן לא הביא כמות דו ספרתית של נקודות, אך ג’ורג’ דיבה שכבש את אחד מהשערים סיים עם 9.

ה-0:0 בין בית”ר ירושלים למ.ס אשדוד לא הביא שערים, אבל כן נקודות, בעיקר לשחקני ההגנה של הקבוצות. ירדן כהן (8), רועי אלימלך (9), לוקה גדראני ובריאן קרבאלי (8 כל אחד) בלטו אצל ברק יצחקי, כשמנגד טום בן זקן וטימוטי אוואני סיימו עם 11 נקודות כל אחד, כשהראשון הרחיק לא פחות מ-10 כדורים.

טימותי אוואני (שחר גרוס)טימותי אוואני (שחר גרוס)

את הדירוג הכללי (והצמוד) מוביל “איזה שלופים” עם 593 נקודות, נקודה יותר ממושיקו ולהקתו. ההרכב המנצח של המחזור היה הכי דל מבחינת נקודות העונה, הרבה בגלל פיצוץ הדרבי, והמנצח הוא המנג’ר “אבי נמני” עם 76 נקודות, אחת יותר מאושר תוהמי. ההרכב המנצח שלא כלל אף שחקן מהפועל ומכבי תל אביב: נדב זמיר, טום בן זקן (קפטן, 22 נקודות לבדו אחרי הכפלה), דור מלול, ג’ורג’ דיבה, לוקאס ונטורה, סדריק דון, דולב חזיזה, רועי גורדנה, דן ביטון, ארתור מירניאן וג’ונבוסקו קאלו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */