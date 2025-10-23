יום חמישי, 23.10.2025 שעה 12:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"האיסור על אוהדי מכבי - בגלל אירועי אמסטרדם"

מפקד משטרת מערב מידלנדס, קרייג גילפורד, טען שההחלטה התקבלה "על בסיס הערכת סיכון מציאות, מודיעין ותקריות מהעבר, כולל אירועי המשחק מול אייאקס"

|
אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם (רויטרס)
אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם (רויטרס)

מפקד משטרת מערב מידלנדס בבריטניה, קרייג גילפורד, הגן על ההחלטה השנויה במחלוקת לאסור את כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק החוץ מול אסטון וילה בליגה האירופית, שייערך בנובמבר. לדבריו, ההחלטה התקבלה "על בסיס הערכת סיכון מציאותית, מודיעין עדכני ותקריות מהעבר” כולל אירועי המשחק בין מכבי ת”א לאייאקס, “סביבו היו תקיפות ופשעי שנאה". לדבריו, ההחלטה נועדה בראש ובראשונה להבטיח את ביטחונם של כלל המעורבים.

גילפורד הסביר בראיון ל-'BBC' כי "ברמינגהאם לא כשלה, וגם משטרת מערב מידלנדס לא כשלה. החלטות כאלה מתקבלות מתוך הבנה עמוקה של האיום והסיכון, ותפקידנו הוא לשמור על כולם בטוחים". כאמור, המשטרה המליצה לוועדת הביטחון העירונית שלא לאשר הקצאת כרטיסים לאוהדים האורחים, לאחר שבחנה אירועים אלימים שהתרחשו סביב משחקה של מכבי תל אביב מול אייאקס באמסטרדם בנובמבר 2024, אוהדי הצהובים הותקפו ובעקבות האירועים נעצרו יותר מ־60 איש.

בעקבות הדיווחים בבריטניה על האיסור, עלו קולות ביקורת חריפים מצד גורמים פוליטיים, כולל ראש ממשלת בריטניה סר קיר סטארמר, שטען כי מדובר בהחלטה "מטרידה" הפוגעת בעקרונות של ספורט הוגן וחופש תנועה. נציב המשטרה והפשע של מערב מידלנדס, סיימון פוסטר, הורה על פתיחת בדיקה מיידית בנושא, ובמקביל משרד הפנים הבריטי הודיע כי יבחן דרכים לסייע למשטרה המקומית כדי לאפשר את קיום המשחק בנוכחות אוהדי מכבי תל אביב בצורה בטוחה.

אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

במועדון הודיעו לבסוף כי הם מוותרים על הקצאת כרטיסים למשחק, לאחר שלדבריהם "האווירה הרעילה שנוצרה שמה בספק את ביטחונם של האוהדים". הממשלה הבריטית מסרה כי היא "עצובה מאוד מהחלטתה של מכבי תל אביב".

ועדת הספורט, התרבות והתקשורת של הפרלמנט הבריטי דרשה מהמשטרה להסביר מדוע אינה מאמינה שתוכל לאבטח את המשחק ללא איסור גורף על האוהדים, אך ביחידת המשטרה הארצית לאירועי כדורגל ביקשו לכבד את ההליך שהוביל להחלטה, וטענו כי עדכנו את הממשלה מראש על האפשרות להטלת מגבלות.

