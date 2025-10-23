"האיסור על אוהדי מכבי - בגלל אירועי אמסטרדם"

מפקד משטרת מערב מידלנדס בבריטניה, קרייג גילפורד, הגן על ההחלטה השנויה במחלוקת לאסור את כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק החוץ מול אסטון וילה בליגה האירופית, שייערך בנובמבר. לדבריו, ההחלטה התקבלה "על בסיס הערכת סיכון מציאותית, מודיעין עדכני ותקריות מהעבר” כולל אירועי המשחק בין מכבי ת”א לאייאקס, “סביבו היו תקיפות ופשעי שנאה". לדבריו, ההחלטה נועדה בראש ובראשונה להבטיח את ביטחונם של כלל המעורבים.

גילפורד הסביר בראיון ל-'BBC' כי "ברמינגהאם לא כשלה, וגם משטרת מערב מידלנדס לא כשלה. החלטות כאלה מתקבלות מתוך הבנה עמוקה של האיום והסיכון, ותפקידנו הוא לשמור על כולם בטוחים". כאמור, המשטרה המליצה לוועדת הביטחון העירונית שלא לאשר הקצאת כרטיסים לאוהדים האורחים, לאחר שבחנה אירועים אלימים שהתרחשו סביב משחקה של מכבי תל אביב מול אייאקס באמסטרדם בנובמבר 2024, אוהדי הצהובים הותקפו ובעקבות האירועים נעצרו יותר מ־60 איש.

בעקבות הדיווחים בבריטניה על האיסור, עלו קולות ביקורת חריפים מצד גורמים פוליטיים, כולל ראש ממשלת בריטניה סר קיר סטארמר, שטען כי מדובר בהחלטה "מטרידה" הפוגעת בעקרונות של ספורט הוגן וחופש תנועה. נציב המשטרה והפשע של מערב מידלנדס, סיימון פוסטר, הורה על פתיחת בדיקה מיידית בנושא, ובמקביל משרד הפנים הבריטי הודיע כי יבחן דרכים לסייע למשטרה המקומית כדי לאפשר את קיום המשחק בנוכחות אוהדי מכבי תל אביב בצורה בטוחה.

אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

במועדון הודיעו לבסוף כי הם מוותרים על הקצאת כרטיסים למשחק, לאחר שלדבריהם "האווירה הרעילה שנוצרה שמה בספק את ביטחונם של האוהדים". הממשלה הבריטית מסרה כי היא "עצובה מאוד מהחלטתה של מכבי תל אביב".

ועדת הספורט, התרבות והתקשורת של הפרלמנט הבריטי דרשה מהמשטרה להסביר מדוע אינה מאמינה שתוכל לאבטח את המשחק ללא איסור גורף על האוהדים, אך ביחידת המשטרה הארצית לאירועי כדורגל ביקשו לכבד את ההליך שהוביל להחלטה, וטענו כי עדכנו את הממשלה מראש על האפשרות להטלת מגבלות.