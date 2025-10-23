יום חמישי, 23.10.2025 שעה 13:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

הריבונות תעיף את הכדורגל הישראלי מאירופה?

חשיפת שיחת היום: 2 הצעות חוק לסיפוח במעלה אדומים ובכל יהודה ושומרון עברו בקריאה טרומית, בניגוד לעמדת הקואליציה. אם יאושרו, ישראל תהיה בבעיה

|
רוי רביבו עם הכדור (רדאד ג'בארה)
רוי רביבו עם הכדור (רדאד ג'בארה)

אם חשבנו שעם סיום המלחמה נוכל סוף סוף לנשום לרווחה בכל הנוגע לאיומי ההדחה של ישראל ממסגרות הכדורגל האירופיות הרי שכעת מתברר כי עננה חדשה מרחפת מעל הספורט הישראלי.

מושב החורף של הכנסת נפתח במבוכה לקואליציה, לאחר ששתי הצעות חוק האחת להחלת ריבונות במעלה אדומים בלבד, והשנייה להחלת ריבונות על כל יהודה ושומרון עברו בקריאה טרומית, וזאת למרות התנגדות הממשלה. ההצבעה התקיימה בזמן ביקורו בישראל של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די ואנס, ובצל אזהרתו של הנשיא דונלד טראמפ כי לא יאפשר מהלך סיפוח חד צדדי.

האופוזיציה ניצלה את המצב הפוליטי הרגיש והצליחה להביך את הקואליציה, אך המהלך הזה עלול לעלות ביוקר לכדורגל הישראלי. במהלך השנים האחרונות, ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל הגישה תלונות חוזרות ונשנות לפיפ"א בדרישה להשעות את ישראל מהארגון, בטענה כי חמש קבוצות ישראליות משחקות מעבר לקו הירוק. עד כה נדחו כל הטענות הללו, בין היתר בזכות פעילות דיפלומטית אינטנסיבית של ההתאחדות לכדורגל הישראלית.

אולם כעת, אם הצעות החוק שזכו לאישור ראשוני יתקדמו ויהפכו לחוק המשמעות עלולה להיות הרסנית: הכדורגל הישראלי עלול להיות מודר מהזירה הבין-לאומית לחלוטין. גורמים בכירים בכדורגל הישראלי הזהירו כי אישור הסיפוח באופן חד צדדי עלול להביא לניתוק היחסים עם אופ"א ופיפ"א, ולמעשה לסופה של השתתפות ישראל בתחרויות האירופיות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */