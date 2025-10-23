הרכבים וציונים



המחזור השלישי בליגה האירופית סידר לנו שחזור מהמחזור השני בעונה שעברה, כשמכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מיטיולן. שתי הקבוצות נפגשו כאמור באוקטובר שעבר, אז הדנים חזרו הביתה עם שלוש הנקודות. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מגיעה אחרי יותר משבועיים בלי משחקים רשמיים, בעקבות פגרת הנבחרות ופיצוץ הדרבי.

הצהובים מגיעים למשחק הערב בעמדת נחיתות ועם ההבנה שאחרי התיקו ביוון נגד פאוק סלוניקי וההפסד הכואב לדינמו זאגרב, שהעמיד את הקבוצה על נקודה אחת בלבד משש אפשריות, כדי לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא הקבוצה חייבת ניצחון ראשון בשלב הבית נגד הקבוצה לה הפסידה אשתקד.

מן העבר השני, הקבוצה של מייק טולברג מגיעה למשחק במאזן מושלם בליגה האירופית, עם ניצחונות על שטורם גראץ ונוטינגהאם פורסט. כאמור, הקבוצות נפגשו בשנה שעברה, אחד מכובשי השערים מהמפגש הקודם הוא פרנקולינו, שנמצא בכושר נהדר לאחר שכבש שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים בליגה ובמאזן של 11 שערים ו-3 בישולים ב-11 משחקים בליגה המקומית.

מכבי מגיעה למפגש לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון. כזכור, הדרבי התל אביבי לא שוחק, והיא נמצאת במקום השני בליגה במרחק 4 נקודות מהפועל באר שבע. הדנים מנגד עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, הם נמצאים במקום השני בליגה המקומית במרחק שתי נקודות מהמוליכה ארהוס.