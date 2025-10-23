מערכת ONE
23/10/2025 22:00
איסוף סיסוקו דוהר (Pedja Milosavljevic)
המחזור השלישי בליגה האירופית סידר לנו שחזור מהמחזור השני בעונה שעברה, כשמכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מיטיולן. שתי הקבוצות נפגשו כאמור באוקטובר שעבר, אז הדנים חזרו הביתה עם שלוש הנקודות. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מגיעה אחרי יותר משבועיים בלי משחקים רשמיים, בעקבות פגרת הנבחרות ופיצוץ הדרבי.
הצהובים מגיעים למשחק הערב בעמדת נחיתות ועם ההבנה שאחרי התיקו ביוון נגד פאוק סלוניקי וההפסד הכואב לדינמו זאגרב, שהעמיד את הקבוצה על נקודה אחת בלבד משש אפשריות, כדי לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא הקבוצה חייבת ניצחון ראשון בשלב הבית נגד הקבוצה לה הפסידה אשתקד.
מן העבר השני, הקבוצה של מייק טולברג מגיעה למשחק במאזן מושלם בליגה האירופית, עם ניצחונות על שטורם גראץ ונוטינגהאם פורסט. כאמור, הקבוצות נפגשו בשנה שעברה, אחד מכובשי השערים מהמפגש הקודם הוא פרנקולינו, שנמצא בכושר נהדר לאחר שכבש שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים בליגה ובמאזן של 11 שערים ו-3 בישולים ב-11 משחקים בליגה המקומית.
מכבי מגיעה למפגש לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון. כזכור, הדרבי התל אביבי לא שוחק, והיא נמצאת במקום השני בליגה במרחק 4 נקודות מהפועל באר שבע. הדנים מנגד עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, הם נמצאים במקום השני בליגה המקומית במרחק שתי נקודות מהמוליכה ארהוס.
מחצית שניה
-
'62
- חילוף ראשון במכבי. אנדרדה יצא, סייד אבו פרחי נכנס
-
'61
- הזדמנות למכבי ת"א. אנדרדה הוריד כדור לאיתמר נוי שנותר חופשי מכ-20 מטרים, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה. חבל מאוד
-
'52
- הזדמנות נפלאה לדנים. ויקטור באק השתחרר משני שחקנים, חדר בעוצמה לרחבה ובעט נהדר, הכדור חלף ליד הקורה בלבד
-
'46
- גם קיו סאנג יצא, אראל שימשיר נכנס
-
'46
- חילוף כפול אצל הדנים בפתיחת המחצית השנייה. קסטיליו יצא, פדרו ברבו נכנס
מחצית ראשונה
-
'44
- שער! מיטיולן עלתה ל-0:1: כמה חבל למכבי. דווקא אחרי מספר דקות טובות של הצהובים, ויקטור באק הרים מאגף שמאל, קמארה כיסה לא מספיק טוב, פרנקולינו הוריד בחזה ובעט וולה היישר לרשת
-
'42
- הזדמנות נפלאה למכבי תל אביב. סיסוקו שלח כדור ארוך נהדר לרביבו, שמהאוויר ומזווית קשה בעט לפינה של אולפסון, שקלט בקלות
-
'41
- קסטיליו ביצע עבירה על דור פרץ וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'35
- הצהובים מרבים לאבד כדור, הדנים לוחצים גבוה והשתלטו על העניינים
-
'23
- הזדמנות ראשונה למיטיולן. כדור הוגבה מצד ימין, אסאנטה הרחיק לא מספיק טוב וקסטיליו נגח מעל השער
-
'17
- אחרי דקות טובות, הצהובים מעט איבדו ריכוז בהגנה, כשסיסוקו איבד כדור וגרם לשני מצבים של הדנים, אך מכבי התעשתה והצליחה להרחיק את הסכנה
-
'13
- הזדמנות נוספת לצהובים, שנראים טוב בפתיחה. כדור ארוך הגיע לאושר דוידה שהיה באגף, שחקן הכנף חתך שמאלה עם הרגל החזקה שלו ובעט טוב, הכדור פספס את המסגרת
-
'8
- הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. איתמר נוי מסר לאיסוף סיסוקו שנותר חופשי מכ-25 מטרים, הקשר התקדם מעט ושחרר בעיטה חזקה ושטוחה ברגל שמאל, אולפסון ירד היטב והדף לקרן
-
'1
- השופט גיאורגי קבאקוב הוציא את ההתמודדות לדרך!