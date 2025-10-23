יום חמישי, 23.10.2025 שעה 23:31
יום חמישי, 23/10/2025, 22:00אצטדיון TSC ארנההליגה האירופית - מחזור 3
מיידטילנד
שער פרנקולינו גלודה ג'ו (43)
דקה 72
0 2
שופט: גיאורגי קבאקוב
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
90-53בראגה1
90-53ליון2
73-53פרנצווארוש3
62-62דינמו זאגרב4
62-52מיטיולן5
62-53בראן6
62-43אסטון וילה7
61-32ליל8
61-32פורטו9
63-43גו אהד איגלס10
64-43פנרבחצ'ה11
52-43בטיס12
41-42ויקטוריה פלזן13
42-32פרייבורג14
43-33בולוניה15
41-13גנק16
33-52פנאתינייקוס17
33-42סלטה ויגו18
32-22רומא19
34-32יאנג בויז20
34-33פ.צ. באזל21
33-22לודוגורץ22
33-22שטורם גראץ23
34-23סטיאווה בוקרשט24
34-23שטוטגרט25
15-42נוטינגהאם פורסט26
13-12סלטיק27
13-12פאוק סלוניקי28
13-12מכבי ת"א29
15-23הכוכב האדום30
04-22ניס31
02-02אוטרכט32
03-02פיינורד33
06-23רד בול זלצבורג34
05-12מאלמו35
06-13גלאזגו ריינג'רס36
מערכת ONE | 23/10/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
איסוף סיסוקו דוהר (Pedja Milosavljevic)
המחזור השלישי בליגה האירופית סידר לנו שחזור מהמחזור השני בעונה שעברה, כשמכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מיטיולן. שתי הקבוצות נפגשו כאמור באוקטובר שעבר, אז הדנים חזרו הביתה עם שלוש הנקודות. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מגיעה אחרי יותר משבועיים בלי משחקים רשמיים, בעקבות פגרת הנבחרות ופיצוץ הדרבי.

הצהובים מגיעים למשחק הערב בעמדת נחיתות ועם ההבנה שאחרי התיקו ביוון נגד פאוק סלוניקי וההפסד הכואב לדינמו זאגרב, שהעמיד את הקבוצה על נקודה אחת בלבד משש אפשריות, כדי לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא הקבוצה חייבת ניצחון ראשון בשלב הבית נגד הקבוצה לה הפסידה אשתקד.

מן העבר השני, הקבוצה של מייק טולברג מגיעה למשחק במאזן מושלם בליגה האירופית, עם ניצחונות על שטורם גראץ ונוטינגהאם פורסט. כאמור, הקבוצות נפגשו בשנה שעברה, אחד מכובשי השערים מהמפגש הקודם הוא פרנקולינו, שנמצא בכושר נהדר לאחר שכבש שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים בליגה ובמאזן של 11 שערים ו-3 בישולים ב-11 משחקים בליגה המקומית.

מכבי מגיעה למפגש לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון. כזכור, הדרבי התל אביבי לא שוחק, והיא נמצאת במקום השני בליגה במרחק 4 נקודות מהפועל באר שבע. הדנים מנגד עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, הם נמצאים במקום השני בליגה המקומית במרחק שתי נקודות מהמוליכה ארהוס.

מחצית שניה
  • '62
  • חילוף
  • חילוף ראשון במכבי. אנדרדה יצא, סייד אבו פרחי נכנס
  • '61
  • החמצה
  • הזדמנות למכבי ת"א. אנדרדה הוריד כדור לאיתמר נוי שנותר חופשי מכ-20 מטרים, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה. חבל מאוד
  • '52
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה לדנים. ויקטור באק השתחרר משני שחקנים, חדר בעוצמה לרחבה ובעט נהדר, הכדור חלף ליד הקורה בלבד
  • '46
  • חילוף
  • גם קיו סאנג יצא, אראל שימשיר נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל הדנים בפתיחת המחצית השנייה. קסטיליו יצא, פדרו ברבו נכנס
מחצית ראשונה
  • '44
  • שער
  • שער! מיטיולן עלתה ל-0:1: כמה חבל למכבי. דווקא אחרי מספר דקות טובות של הצהובים, ויקטור באק הרים מאגף שמאל, קמארה כיסה לא מספיק טוב, פרנקולינו הוריד בחזה ובעט וולה היישר לרשת
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה למכבי תל אביב. סיסוקו שלח כדור ארוך נהדר לרביבו, שמהאוויר ומזווית קשה בעט לפינה של אולפסון, שקלט בקלות
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • קסטיליו ביצע עבירה על דור פרץ וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
רוי רביבו (Pedja Milosavljevic)
  • '35
  • אחר
  • הצהובים מרבים לאבד כדור, הדנים לוחצים גבוה והשתלטו על העניינים
  • '23
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למיטיולן. כדור הוגבה מצד ימין, אסאנטה הרחיק לא מספיק טוב וקסטיליו נגח מעל השער
איתמר נוי (Pedja Milosavljevic)
  • '17
  • אחר
  • אחרי דקות טובות, הצהובים מעט איבדו ריכוז בהגנה, כשסיסוקו איבד כדור וגרם לשני מצבים של הדנים, אך מכבי התעשתה והצליחה להרחיק את הסכנה
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לצהובים, שנראים טוב בפתיחה. כדור ארוך הגיע לאושר דוידה שהיה באגף, שחקן הכנף חתך שמאלה עם הרגל החזקה שלו ובעט טוב, הכדור פספס את המסגרת
דור פרץ ואושר דוידה (Pedja Milosavljevic)
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. איתמר נוי מסר לאיסוף סיסוקו שנותר חופשי מכ-25 מטרים, הקשר התקדם מעט ושחרר בעיטה חזקה ושטוחה ברגל שמאל, אולפסון ירד היטב והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גיאורגי קבאקוב הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)
