אבי איבגי הורחק ל-3 משחקים, גל כבודי עד לדצמבר

מכה למ.כ טומי תל אביב, מליגה ג'. לאחר שבסוף השבוע הודיעה לרון לוי, השופט הראשי, כי לא ממשיכה היא ההתמודדות מול בית"ר עזרא, זאת במסגרת המחזור החמישי בליגה ג' תל אביב, ועל כן הועמדה לדין הקבוצה, שוערה, אבי איבגי, ואחד מאנשי המועדון, גל כבודי, אחיו של אודי, המשחק בקבוצה, לצד משה חוגג, בעלי בית"ר ירושלים בעברו.

בראשית השבוע, פורסם ב-ONE כי רון לוי, שופט המשחק, הוציא אדום לאבי איבגי, מה שהשאיר את מ.כ טומי תל אביב ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-25 להתמודדות מול בית"ר עזרא ובדקה ה-78 הוצא אדום נוסף לעברו של אודי כבודי. איבגי מסר גירסתו ל-ONE על האירועים ובכל זאת האגף המשפטי ראה לנכון להעמידו לדין, יחד, כאמור, עם גל כבודי, אחיו של אודי.

בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הגיע לדיון אבי איבגי, שוערה של מ.כ טומי תל אביב, בכדי לנסות ולהפחית את עונשו או להוציאו זכאי. המועדון יצא אשם תחת הסעיף "סירוב לקיים/להמשיך במשחק", נקנסה ב-2,000 שקלים והופחתה ממאזנו נקודה אחת, בפועל. בית"ר עזרא, נוכח זאת, זכתה לניצחון טכני בדמות 0:3.

אבי איבגי יצא אשם ב"העלבת שופט המשחק", אך זכאי תחת הסעיף "התנהגות בלתי הולמת". על כן, הדיין, עו"ד נעם ליובין, קבע כי אבי איבגי יורחק מהמגרשים לשלושה משחקים בלבד, בפועל. גל כבודי יצא אשם בשלושה סעיפים: "הפרת סדר", "התנהגות בלתי הולמת" ו"העלבת שופט המשחק" ועל כן הורחק עד ל-23/12/2025.

דו"ח השופט:

"1. בדקה ה-25 של המשחק נשרקה בעיטת עונשין לטובת קבוצת בית״ר עזרא. לאחר מכן, השוער של טומי, אבי איבגי, מחא בפניי מספר פעמים וכשלא הפסיק לאחר התראותיי, שלפתי לעברו את הכרטיס הצהוב. מיד לאחר מכן הוא המשיך למחות בפניי וכשאמרתי לו שאם ימשיך לעשות כן, הוא יקבל את הכרטיס הצהוב השני, הוא הטיל לעברי מספר פעמים: ‘תוציא לי כרטיס צהוב שני, בוא נראה אותך’ ולסיום הוסיף ‘אתה לא תתקדם לשום מקום’".

"בעקבות דברים אלו, שלפתי לעברו את הכרטיס הצהוב השני והכרטיס האדום. מיד לאחר מכן נוצרה מהומה במגרש ושחקני טומי למשך 10 דקות התייעצו ביניהם האם לרדת מהמגרש או שלא. בנוסף, תוך כדי המהומה, אבי איבגי הטיח בפניי אמירות כגון: ‘אתה לא תתקדם לשום מקום, אין לך מושג, מה אתה עושה’. כששחקני קבוצתו מושכים אותו ומונעים ממנו להתקרב אליי. בסופו של דבר לאחר שיחה שלי עם משה חוגג הקפטן, הם החליטו להישאר במגרש ולהמשיך לשחק".

"2. בדקה ה-78 לאחר שנשלף לעבר אודי כבודי הכרטיס הצהוב השני בשל התנהגות בלתי ספורטיבית קרה המקרה הבא: איש משק (כנכתב ברשימת הקבוצה), של קבוצת טומי, גל כבודי, נכנס למגרש בריצה לעבר כיווני, כאשר אני עומד על יד המרכז והטיח בפניי אמירות כגון: ‘מי אתה בכלל, מה זה החרא הזה, יא אפס (מספר פעמים)’. סיים וצעק: ‘אל תבוא יותר למשחקים שלנו’".

"חשוב לציין שכל הצעקות נאמרו תוך כדי שהוא מתקרב אליי בצורה מאיימת ואלימה, והרגשתי שבמידה ולא היו מזיזים אותו, הייתי נפגע פיזית ממנו. לאחר מכן כל קבוצת טומי הגיעו אליי בטענות והאשמות, ואמירות כגון: ‘אנחנו יורדים מהמגרש, לא ממשיכים יותר’, ובעקבות אמירות אלו פניתי לקפטן הקבוצה משה חוגג, בשאלה: ‘האם אתם בטוחים שאתם יורדים מהמגרש’ כאשר השיב לי ‘כן’, החלטתי לשרוק לסיום המשחק, טרם מועדו החוקי".