פליק עשוי להפעיל את "תוכנית האנטי ויניסיוס"

שבוע של קלאסיקו. ארבעה ימים נותרו כדי ללטש את הפרטים ולגבש את ההרכב החזק והמתואם ביותר של ברצלונה לקראת הביקור בסנטיאגו ברנבאו. קרב קריטי, גם אם לא מכריע, עם עוד עונה ארוכה לפנינו בליגה. ברצלונה מגיעה אחרי הניצחון המרשים על אולימפיאקוס בליגת האלופות, בניסיון לשמור על המומנטום ולהשכיח את היכולת המאכזבת מול סביליה לפני הפגרה הבין-לאומית.

פליק קיבל חדשות מעודדות מהצוות הרפואי: פראן טורס, שנכלל כבר בסגל מול היוונים אך לא שותף, יחד עם ראפיניה, יהיו כשירים למשחק. גם אנדראס כריסטנסן, שסבל מבעיות בקיבה, צפוי להיות כשיר למסע למדריד. למרות זאת, לא נראה שאחד משלושתם יפתח בהרכב, אך הדבר תלוי באיך יראו בעיני המאמן הגרמני במהלך השבוע.

כל ההגנה זמינה

בחלק האחורי, לפליק יש סוף סוף סגל מלא: ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, ג’רארד מרטין, כריסטנסן ורונאלד אראוחו. אליהם עשויים להצטרף גם אחד או שניים משחקני קבוצת הנוער, ז’ופרה או חאבי אספרט. בשני המשחקים האחרונים בחר המאמן בצמד אריק וקוברסי כציר ההגנה המרכזי, אך העובדה שאראוחו לא פתח מול אולימפיאקוס עשויה לרמוז שהוא מתוכנן להרכב נגד ריאל.

רונאלד אראוחו (IMAGO)

לפי הדיווחים, מדובר באפשרות שפליק שוקל ברצינות, אך את ההחלטה הסופית יקבל רק בסוף השבוע. הבלם האורוגוואי, שכבש שער דרמטי בסגנון חלוץ אמיתי מול ג’ירונה, כבר הוכיח את עצמו בעבר בקלאסיקו כשהצליח לנטרל את ויניסיוס ג’וניור כמעט לחלוטין. בתקופתו של צ’אבי הוא הוצב כמגן ימין במיוחד כדי לעצור את הברזילאי, וגם הפעם פליק עשוי לשקול להשתמש בו בתפקיד דומה, אם כי הפעם, ככל הנראה, כבלם ולא כמגן.

ארבעה ימים להחלטה

היריבה ממדריד מסוכנת במיוחד במעברים, כשאמבפה מנצל את השטחים במהירות אדירה, ותרומתו של אראוחו יכולה להיות מכרעת בהיבט הזה. מוקדם עדיין לדעת כיצד פליק יבחר לעלות, אך ייתכן מאוד שהוא יחזיר לחיים את "תפקיד האנטי-ויניסיוס" המוכר מצ’אבי, תפקיד שמטרתו לעצור את ויניסיוס ולספק תמיכה לקונדה באגף הימני מול שני הסילונים של ריאל, ויניסיוס ואמבפה.

עד כה העונה פתח אראוחו בשישה משחקים, והצמד שלו עם קוברסי הוא זה ששימש את פליק הכי הרבה. בנוסף, הוא תורם גם בהתקפה עם שני שערים בליגה, מול ג’ירונה ואוביידו.