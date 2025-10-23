יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:37
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

פליק עשוי להפעיל את "תוכנית האנטי ויניסיוס"

טריק מהספר של צ'אבי בקלאסיקו? המאמן הגרמני עשוי לבצע כמה שינויים בהגנה לקראת המפגש בברנבאו, ויקבל החלטה סופית במהלך השבוע. אראוחו יפתח כמגן?

ויניסיוס ואראוחו (IMAGO)
ויניסיוס ואראוחו (IMAGO)

שבוע של קלאסיקו. ארבעה ימים נותרו כדי ללטש את הפרטים ולגבש את ההרכב החזק והמתואם ביותר של ברצלונה לקראת הביקור בסנטיאגו ברנבאו. קרב קריטי, גם אם לא מכריע, עם עוד עונה ארוכה לפנינו בליגה. ברצלונה מגיעה אחרי הניצחון המרשים על אולימפיאקוס בליגת האלופות, בניסיון לשמור על המומנטום ולהשכיח את היכולת המאכזבת מול סביליה לפני הפגרה הבין-לאומית.

פליק קיבל חדשות מעודדות מהצוות הרפואי: פראן טורס, שנכלל כבר בסגל מול היוונים אך לא שותף, יחד עם ראפיניה, יהיו כשירים למשחק. גם אנדראס כריסטנסן, שסבל מבעיות בקיבה, צפוי להיות כשיר למסע למדריד. למרות זאת, לא נראה שאחד משלושתם יפתח בהרכב, אך הדבר תלוי באיך יראו בעיני המאמן הגרמני במהלך השבוע.

כל ההגנה זמינה

בחלק האחורי, לפליק יש סוף סוף סגל מלא: ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, ג’רארד מרטין, כריסטנסן ורונאלד אראוחו. אליהם עשויים להצטרף גם אחד או שניים משחקני קבוצת הנוער, ז’ופרה או חאבי אספרט. בשני המשחקים האחרונים בחר המאמן בצמד אריק וקוברסי כציר ההגנה המרכזי, אך העובדה שאראוחו לא פתח מול אולימפיאקוס עשויה לרמוז שהוא מתוכנן להרכב נגד ריאל.

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

לפי הדיווחים, מדובר באפשרות שפליק שוקל ברצינות, אך את ההחלטה הסופית יקבל רק בסוף השבוע. הבלם האורוגוואי, שכבש שער דרמטי בסגנון חלוץ אמיתי מול ג’ירונה, כבר הוכיח את עצמו בעבר בקלאסיקו כשהצליח לנטרל את ויניסיוס ג’וניור כמעט לחלוטין. בתקופתו של צ’אבי הוא הוצב כמגן ימין במיוחד כדי לעצור את הברזילאי, וגם הפעם פליק עשוי לשקול להשתמש בו בתפקיד דומה, אם כי הפעם, ככל הנראה, כבלם ולא כמגן.

ארבעה ימים להחלטה

היריבה ממדריד מסוכנת במיוחד במעברים, כשאמבפה מנצל את השטחים במהירות אדירה, ותרומתו של אראוחו יכולה להיות מכרעת בהיבט הזה. מוקדם עדיין לדעת כיצד פליק יבחר לעלות, אך ייתכן מאוד שהוא יחזיר לחיים את "תפקיד האנטי-ויניסיוס" המוכר מצ’אבי, תפקיד שמטרתו לעצור את ויניסיוס ולספק תמיכה לקונדה באגף הימני מול שני הסילונים של ריאל, ויניסיוס ואמבפה.

עד כה העונה פתח אראוחו בשישה משחקים, והצמד שלו עם קוברסי הוא זה ששימש את פליק הכי הרבה. בנוסף, הוא תורם גם בהתקפה עם שני שערים בליגה, מול ג’ירונה ואוביידו.

