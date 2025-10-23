יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

"אחד האירועים החמורים המצולמים שנראו בפניי"

ביה״ד קבע כי נער בן 14, השייך לבני יפו, יורחק מהמגרשים ל-12 חודשים בפועל: ״יהא זה תמרור אזהרה לכל מי שחושב כי המגרש הינו מקום לפורקן של כעס"

|
כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)
כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

הצדק נעשה? בתחילת שבוע שעבר, פורסם ב-ONE כי נער בשנתון 2011, מקבוצת נערים ג' של מ.ס בני יפו אורתודוכסים, היכה באגרופיו לא פחות משני שחקני הפועל הרצליה, בעוד הרצליה מוליכה 0:3. המקרה צולם (נוכח הופעתם של קטינים בו, אסור בפרסום ושמור במערכת), הובא המקרה בפני בית הדין המשמעתי, כשנוכחים מול הדיין השחקן הצעיר ושופט המשחק.

אל הדיון, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הגיע שחקן קבוצת נערים ג' לבדו, בלא ליווי משפחתי ו/או נציג מועדון, לצד שופט המשחק, נועם קורן. לדיין הוצג גם הווידיאו הממחיש את האירוע הבלתי סביר והבלתי ספורטיבי מצד השחקן הצעיר. הדיין ציין "אחד האירועים החמורים המצולמים שנראו בפני מותב זה בשנים האחרונות".

פרוטוקול הדיון:

השחקן: "עמדתי בקרן ושחקן של הרצליה תפס אותי ואמרתי לו אל תתפוס אותי ואמר לי אני אזיין אותך, וחבר שלו בא ואמר לי בן %ונה וקילל אותי ואני התחלתי להרים ידיים, איבדתי שליטה".

השופט: "אני מתקן את הדו"ח שהוא הרביץ לעוד שחקן כמו שרואים בסרטון. ראיתי כמה השחקנים נסערים ולכן הפסקתי את המשחק. לפני זה הזהרתי את השחקן על מקרים שהוא עוד שנייה עושה משהו אלים, לא הפתיע אותי שזה היה הוא".

לעניין ההרשעה: "ביחס לנאשמת 1 (מ.ס. בני יפו אורתודוכסים), הנאשמת 1 לא הגישה כל כתב הגנה ותמוהה היה כי לא טרחה אף להגיע לדיון זה, אשר על כן הנני מרשיע אותה בעבירה המיוחסת לה (התפרעות, תגרה ותקיפה)".

העונש: קנס כספי בגובה 3,000 שקלים, בפועל, לצד הפחת נקודה אחת ממאזנה, בפועל, לצד הפחתת שתי נקודות, על תנאי, בכל מקרה של הרשעה חוזרת בעבירה שבגינה הופסק המשחק. הפועל הרצליה זכתה לניצחון טכני בדמות 0:3 נוכח האירוע.

"ביחס לנאשם 2 (השחקן), כאמור התנהגותו של הנאשם 2 הינה התנהגות חמורה אשר אין כל ספק כי אינה ראויה, בלשון המעטה, לא רק על מגרש כדורגל אלא בין בני אדם. אילו היה הנאשם מבוגר יותר, לא הייתי מהסס להרחיקו לצמיתות, אולם במקרה זה ומאחר ומדובר בנער צעיר, מוכן אני להתחשב במעט בנאשם ולהרחיקו לתקופה של 12 חודשים החל מיום מתן החלטה זו".

"האירוע בו היה מעורב הנאשם, הינו אחד האירועים החמורים המצולמים שנראו בפני מותב זה בשנים האחרונות. הנאשם נראה מתפרע וחובט בשחקני הקבוצה היריבה ללא כל שליטה בעצמו, כאשר הוא מכה באגרופים את כל הסובבים אותו. על כן אין לי כל ספק כי יש להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו אשר הינה כאמור בדרגת חומרה הקיצונית ביותר מבחינת מותב זה"".

"כאשר על כך אוסיף עונש על תנאי של הרחקה לצמיתות בכל מקרה של הרשעה בפגיעה בשחקן יריב בנסיבות מחמירות אשר בגינה הופסק משחק. יהא זה תמרור אזהרה לכל אותם החושבים כי מגרש הכדורגל הינו מקום לפורקן של זעם וכעס. כל מקרה מעין זה ייתקל באפס סבלנות מצד בית דין זה".

דו"ח השופט:

"הפסקת משחק; המשחק הופסק בדקה ה-45 במחצית השנייה במצב של 0:3 להפועל הרצליה בשל אירוע אלימות בלתי סביר, כאשר שחקן של אורתודוכסים יפו התחיל להרביץ באגרופים חזקים לפנים של שחקן הרצליה בלי שום סיבה מוקדמת בזמן קרן כשהכדור היה מחוץ למשחק. מיד שרקתי, הרחקתי אותו בכרטיס אדום".

"בשל עוצמת האגרופים והאירוע כולם היו מזועזעים והקבוצה הביתית בצדק הרגישה חוסר בטחון להמשיך את המשחק כרגיל ואני לגמרי הבנתי אותם וכל הצוואר והראש של השחקן שהותקף התנפח, ברגע שאירוע כזה קורה לא היה טעם וערך למשחק זה היה אירוע אלימות חמור מאוד", סיכם בדבריו נועם קורן, השופט הראשי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */