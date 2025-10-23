"אחד האירועים החמורים המצולמים שנראו בפניי"

הצדק נעשה? בתחילת שבוע שעבר, פורסם ב-ONE כי נער בשנתון 2011, מקבוצת נערים ג' של מ.ס בני יפו אורתודוכסים, היכה באגרופיו לא פחות משני שחקני הפועל הרצליה, בעוד הרצליה מוליכה 0:3. המקרה צולם (נוכח הופעתם של קטינים בו, אסור בפרסום ושמור במערכת), הובא המקרה בפני בית הדין המשמעתי, כשנוכחים מול הדיין השחקן הצעיר ושופט המשחק.

אל הדיון, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הגיע שחקן קבוצת נערים ג' לבדו, בלא ליווי משפחתי ו/או נציג מועדון, לצד שופט המשחק, נועם קורן. לדיין הוצג גם הווידיאו הממחיש את האירוע הבלתי סביר והבלתי ספורטיבי מצד השחקן הצעיר. הדיין ציין "אחד האירועים החמורים המצולמים שנראו בפני מותב זה בשנים האחרונות".

פרוטוקול הדיון:

השחקן: "עמדתי בקרן ושחקן של הרצליה תפס אותי ואמרתי לו אל תתפוס אותי ואמר לי אני אזיין אותך, וחבר שלו בא ואמר לי בן %ונה וקילל אותי ואני התחלתי להרים ידיים, איבדתי שליטה".

השופט: "אני מתקן את הדו"ח שהוא הרביץ לעוד שחקן כמו שרואים בסרטון. ראיתי כמה השחקנים נסערים ולכן הפסקתי את המשחק. לפני זה הזהרתי את השחקן על מקרים שהוא עוד שנייה עושה משהו אלים, לא הפתיע אותי שזה היה הוא".

לעניין ההרשעה: "ביחס לנאשמת 1 (מ.ס. בני יפו אורתודוכסים), הנאשמת 1 לא הגישה כל כתב הגנה ותמוהה היה כי לא טרחה אף להגיע לדיון זה, אשר על כן הנני מרשיע אותה בעבירה המיוחסת לה (התפרעות, תגרה ותקיפה)".

העונש: קנס כספי בגובה 3,000 שקלים, בפועל, לצד הפחת נקודה אחת ממאזנה, בפועל, לצד הפחתת שתי נקודות, על תנאי, בכל מקרה של הרשעה חוזרת בעבירה שבגינה הופסק המשחק. הפועל הרצליה זכתה לניצחון טכני בדמות 0:3 נוכח האירוע.

"ביחס לנאשם 2 (השחקן), כאמור התנהגותו של הנאשם 2 הינה התנהגות חמורה אשר אין כל ספק כי אינה ראויה, בלשון המעטה, לא רק על מגרש כדורגל אלא בין בני אדם. אילו היה הנאשם מבוגר יותר, לא הייתי מהסס להרחיקו לצמיתות, אולם במקרה זה ומאחר ומדובר בנער צעיר, מוכן אני להתחשב במעט בנאשם ולהרחיקו לתקופה של 12 חודשים החל מיום מתן החלטה זו".

"האירוע בו היה מעורב הנאשם, הינו אחד האירועים החמורים המצולמים שנראו בפני מותב זה בשנים האחרונות. הנאשם נראה מתפרע וחובט בשחקני הקבוצה היריבה ללא כל שליטה בעצמו, כאשר הוא מכה באגרופים את כל הסובבים אותו. על כן אין לי כל ספק כי יש להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו אשר הינה כאמור בדרגת חומרה הקיצונית ביותר מבחינת מותב זה"".

"כאשר על כך אוסיף עונש על תנאי של הרחקה לצמיתות בכל מקרה של הרשעה בפגיעה בשחקן יריב בנסיבות מחמירות אשר בגינה הופסק משחק. יהא זה תמרור אזהרה לכל אותם החושבים כי מגרש הכדורגל הינו מקום לפורקן של זעם וכעס. כל מקרה מעין זה ייתקל באפס סבלנות מצד בית דין זה".

דו"ח השופט:

"הפסקת משחק; המשחק הופסק בדקה ה-45 במחצית השנייה במצב של 0:3 להפועל הרצליה בשל אירוע אלימות בלתי סביר, כאשר שחקן של אורתודוכסים יפו התחיל להרביץ באגרופים חזקים לפנים של שחקן הרצליה בלי שום סיבה מוקדמת בזמן קרן כשהכדור היה מחוץ למשחק. מיד שרקתי, הרחקתי אותו בכרטיס אדום".

"בשל עוצמת האגרופים והאירוע כולם היו מזועזעים והקבוצה הביתית בצדק הרגישה חוסר בטחון להמשיך את המשחק כרגיל ואני לגמרי הבנתי אותם וכל הצוואר והראש של השחקן שהותקף התנפח, ברגע שאירוע כזה קורה לא היה טעם וערך למשחק זה היה אירוע אלימות חמור מאוד", סיכם בדבריו נועם קורן, השופט הראשי.