"לא היה דם רע עם חיפה, לא היו תנאים לחזרה"

ברק בכר חזר למכבי חיפה. המאמן שפוטר בסיום העונה שעברה מהירוקים הצטרף מחדש השבוע במקומו של דייגו פלורס, שסיים את דרכו עקב פתיחת העונה המאכזבת בכרמל. בכר רוצה לפתוח דף חדש ודיבר היום (חמישי) לראשונה מאז שפוטר בעונה שעברה כשהוצג במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור ישיר כאן באתר.

ראשית בכר דיבר על הקאמבק ועל הפיטורים: "חווינו המון דברים מרגשים במועדון הזה, אבל כמות ההודעות שקיבלתי בימים האחרונים מאוהדים זה חסר תקדים. אעשה הכל ביחד עם כל המערכת כדי לגרום לקהל האדיר הזה קצת רגעי אושר וגאווה, משהו שחסר.

"זו פעם ראשונה שאני מדבר מאז שעזבתי, ברור שזה לא היה נעים, אף אחד לא רוצה לעזוב באמצע. היו חוויות לא פשוטות, אבל זה הכדורגל, היה לי זמן לשבת עם עצמי, להבין איפה טעיתי ואיפה אני יכול לתקן ולשפר את עצמי כמאמן. בתקופה הזו לא היה דם רע ביני למועדון, היו טלפונים עם יענקל'ה, יש הערכה הדדית ושום דבר לא ישנה את זה".

בכר: "לא חשבתי פעמיים כדי לחזור לחיפה"

בכר הוסיף: "יש כמה סיבות שאני חוזר, גם הקהל המדהים שמחבק אותי, גם נהיה לי משעמם בבית. גם נוצרה הזדמנות להגיע למכבי חיפה, לא חושב שיש מאמן שיכול לסרב, לא הייתה בכלל מחשבה אם להגיע או לא ולא משנה מה שהיה. עשו פה הרבה שינויים בסגל, יש פה משהו חזק, אף אחד לא אומר שזה מושלם, אבל יש בסיס טוב.

"יש הבדל משנה שעברה באנרגיה. כשהגעתי שנה שעברה הייתה תחושה ששחקנים לא רוצים להיות במועדון מכל מיני סיבות, ואח"כ עזבו, השנה אני מרגיש שכל מי שנמצא במכבי חיפה רוצה להיות פה. עכשיו העבודה של הצוות ושלי היא להרים את הקבוצה, נעשה הכל כדי שזה יקרה".

המאמן המשיך: "לא צריך להשוות בין העונה הזו לעונה שעברה. כל עונה היא בפני עצמה, ראיתי מהצד שינויים טובים שגם אני הייתי עושה אותם. יש דם חדש, אנשים רעבים שרוצים להיות פה ולהצליח, זה בסיס טוב. אם לא הייתי מאמין במה שיש פה, לא הייתי פה. המטרה היא להיות קבוצה יותר טובה.

"ישבתי עם ליאור (רפאלוב) לפני יומיים, בסוף הוא הסמכות המקצועית בחיפה, יש לו חשיבות גדולה והיה חשוב לנו לשבת, לתאם ציפיות. דיברנו הרבה על כדורגל, מהשיחות שלנו אנחנו רואים את הדברים די דומה. הפילוסופיה והמחשבה דומה, זה חשוב מאוד שנהיה ביחד עם איציק וכל הצוות בזה. הסגל טוב, אפשר להפיק ממנו יותר, צריך לשפר כאן ועכשיו.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

"ישבתי גם עם ליאור ואמרתי שהייתה פה בנייה טובה ותמיד אפשר לעשות עוד, אבל אין לזה סוף. כך אני מאמין, אחרת לא הייתי מגיע. יש לי את הסגנון שלי ואנסה להביא את זה כבר בשבת, אין לי ספק שזה יבוא לידי ביטוי בשבת, אני מקווה שגם בתוצאה כי בזה אנחנו נמדדים. אני מתאים את עצמי למערכת, אני אופטימי מטבעי".

בכר דיבר גם על הקדנציה השלישית שלו שמתחילה כעת: "אני לא בא מחוץ לארץ, אני פה מכיר את המערכת, את השחקנים. זה הרבה יותר קל, אני לא צריך זמן התאקלמות. נכון שיש הרבה שחקנים חדשים והקבוצה בלחץ מאוד גדול, אני פה כדי לנסות לשנות את זה. כל מאמן חדש שמגיע מביא את האני מאמין שלו, מן הסתם יהיו פה שינויים - גם למשחק הקרוב, מקווים להתחיל ברגל ימין. חשוב שהאנרגיות הטובות שיש, לנצל אותן".

בכר הוסיף על הפיטורים: "ברור שהיה לי זמן לחשוב עם עצמי, גם המועדון טעה, כולנו משלמים את המחיר. נעשו טעויות, דברים לא הסתדרו בכל הבחינות בעונה שעברה, ברור שהייתה עונה מאכזבת. למדתי על עצמי הרבה דברים - איפה טעיתי, מה אני צריך לשנות. אני מאמין שאדע מה צריך לשנות כדי שדברים ייראו יותר טוב מבחינת המועדון ומבחינתי".

המאמן התייחס לסגל: "יש שחקנים מגוונים שיכולים לשחק במספר עמדות, אפשר לשחק עם הסגל הזה בשיטות שאני רוצה. צריך קודם לתת ביטחון לשחקנים ולא לשגע אותם, ניתן להם את הכלים הפשוטים כדי להצליח. כדורגל זה משחק פשוט, לא צריך לסבך אותו יותר מדי. אני מסכים שבעונה שעברה היו לא מעט משחקים שהיינו מופקרים, יש פה שחקנים מספיק טובים כדי לייצר כדורגל טוב".

רפאלוב במסע"ת (עמרי שטיין)

גיא צרפתי חזר וישמש שוב כעוזרו של בכר. "החזרה של צרפתי לא קשורה לכך שאלברמן לא פה", אמר המאמן, "לפעמים זה בסדר קצת להפריד כוחות ואז להתחבר. כולם יודעים מה המשמעות של צרפתי, גם עבורי וגם בחיפה. גם ליאור אמר לי שהתרשם לטובה. המועדון נותן את התנאים הכי טובים וזה לא מובן מאליו, עכשיו צריך להוכיח את עצמנו, אין תירוצים".

בכר הוסיף: "גיא מלמד חלק מהסגל, ברור שכשמגיע מאמן חדש פותחים דף חדש. כל אחד יצטרך להוכיח את עצמו. לגבי צעירים, לא מעט השתלבו בעונה שעברה - בסוף ברגע שיהיו מספיק טובים ויוכיחו את עצמם הם ישחקו. לא היו לי התלבטויות ותנאים לפני שחזרתי".

איך התחילה החזרה שלו לחיפה? "כשנפגשנו הסתכלנו קדימה", סיפר בכר, "שמנו את הדברים על השולחן, אבל המטרה הייתה להסתכל קדימה - איך מוציאים את המועדון מהסיטואציה הלא נעימה. אני שמח שהמועדון חשב שאני האיש המתאים".

בכר נשאל על התבוסה 5:1 להפועל חיפה ואמר: "זה לא נעים וילווה אותי הרבה זמן, זה המשחק הכי מזוויע בקריירה שלי. זה כדורגל ודברים כאלה קורים".

"כשנפגשנו הסתכלתי קדימה". בכר (עמרי שטיין)

בכר נשאל גם על מתיאס נהואל וענה: "אני לא רוצה לדבר על שחקן ספציפי, אבל זו קבוצה שונה. יש קבוצה הרבה יותר פיזית ואינטנסיבית, נצטרך לנצל את זה. עדיין יש הרבה דברים טובים שנקווה לראות אותם כבר בשבת. לא צריך להסתכל יותר מדי קדימה. הכדורגל דינמי, אתה יכול להציב מטרות ופתאום הן משתנות. צריך לראות לאן זה הולך ואז להציב מטרות".

בכר סיפר גם: "ניצלתי את הזמן להשתלמויות אצל פיטר בוס ופאולו סוזה, הם הכניסו אותי לפילוסופיה שלהם ולקחתי דברים שאשתמש בהם. זו הייתה שנה ראשונה שאני לא פותח כשחקן או כמאמן, אבל לפעמים אתה צריך את זה. זה היה זמן טוב לאוורר את הראש, יכול להיות שבסוף דברים קורים לטובה. למדתי ואני בא בכל הכח".

על הבכורה מול עירוני טבריה אמר בכר: "יש לה מאמן כבר שנה שנייה בליגת העל ואני מאוד מעריך אותו. קשה לשחק שם, אין לי ספק שנבוא עם מוטיבציה, צריך גם לבוא בצורה חכמה. יהיה משחק קשה נגד קבוצה טובה".