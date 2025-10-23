"התנהגות מבזה, אלימה, מאיימת וחסרת צלם אנוש"

לפני כמעט שלושה שבועות התקיים המחזור הרביעי בליגת נערים א' ארצית דרום, כאשר בערב שבת (04/10) אירחה הפועל מרמורק את מ.ס באר שבע, משחק שהסתיים בתוצאה 3:2 לבאר שבע, שחזרה הביתה מחויכת. במרמורק פחות אהבו את התוצאה ונדמה כי אדם בשם אריאל טלבי, הקשור או לא לקבוצה, יצא משלוותו נוכח שהותם של צוות השיפוט בחדרם.

סביב השעה 23:00 בלילה, לאחר תום המשחק, כשפניהם של כולם לבתים, דפק על דלת חדר השופטים אדם שהזדהה בפני צוות השיפוט רועי בניסטי, גלית יוסף, שחר יוסף והמבקר אריה וולף, בשם אריאל טלבי. הוא דפק בחוזקה על הדלת ולאחר פתיחתה החל במסע איומים ומילים שאינן ראויות.

עם צאתם של צוות השיפוט והמבקר מחדר השופטים לעבר החנייה, שם נמצאו כלי הרכב שלהם, הרי שאותו אדם, החל לירוק על השופטת וכך גם על רכבה. לאחר המקרה המכוער, שיש לגנותו בכל תוקף, השופטת הגישה תלונה מקוונת במשטרת ישראל כנגד אותו אדם, עקב התנהגותו השפלה.

נוכח המקרה המבזה, האגף המשפטי החליט להעמיד לדין את מועדון הכדורגל הפועל מרמורק בגין "אי קיום חובות הקבוצה הביתית" ו"התנהגות בלתי הולמת". בשני הסעיפים, ראה לנכון, הדיין, עו"ד נעם ליובין, להוציא את הפועל מרמורק אשמה ועל כן קנס אותה בסכום כספי בגובה 2,000 שקלים ("עקב התנהגות אותו גורם מטעם הקבוצה אשר הינה התנהגות אלימה").

דו"ח השופט

"ביום שבת 04/10, בסמוך לשעה 23:00, בעת שהותנו בחדר השופטים, במגרש וייסגל בעיר רחובות, בו שפטתי יחד עם השופטת גלית יוסף, השופטת שחף יוסף והמבקר מר אריה וולף, משחק בין הקבוצות מ.ס באר שבע להפועל מרמורק רחובות, דפק בחור העונה לשם אריאל טלבי בחוזקה על דלת חדר השופטים באופן כוחני, תוך שמתנהג בצורה מאיימת ואלימה כלפינו, הכל כפי שיתואר בהמשך".

"עם פתיחת הדלת על ידי המבקר, מר אריה וולף, שהינו בן 77 שנים, החל הנ"ל לדבר אלינו בקול רם ומאיים, צרח ודרש מאיתנו ‘לעוף מהמגרש’, הכריז כי הוא ‘מנהל אותנו’ וכי הוא ‘לא צריך לישון במגרש בגללנו’. במהלך האירוע, אף איים בפגיעה פיזית במר אריה וולף, באומרו: ‘אתה רוצה שארביץ לך’. קיים חשד ממשי לביצוע עבירה מסוג איומים כלפי מר וולף".

"עם צאתנו מחדר השופטים, המשיך הנ"ל לצעוק לעבר השופטת גלית יוסף בצעקות ואמירות פוגעניות, ובהן ‘תתקדמי, תתקדמי, יאללה היית פה’. בהמשך, במהלך עזיבת המקום, ירק לעבר השופטת שחף יוסף, ובהמשך, בעת העלייה לרכב, ירק על רכבה של השופטת גלית. מעשים אלו מהווים חשד לביצוע עבירת תקיפה כלפי השופטות".

"מדובר בהתנהגות מבזה, אלימה, מאיימת וחסרת כל צלם אנוש, שאינה הולמת שום גורם המעורב במסגרת ספורטיבית. מעשים אלו חצו קו אדום ומהווים פגיעה ישירה בביטחון, בכבוד ובתחושת ההגנה של כלל הנוכחים במגרש ובראשם אנו השופטים".

"לאור חומרת האירוע, אבקש כי ההתאחדות תפתח בבדיקה דחופה נגד מר אריאל טלבי ותנקוט כלפיו בצעדים העומדים לרשותה או לחילופין כנגד קבוצת הפועל מרמורק רחובות. יודגש, כי הוגשה תלונה מקוונת למשטרת ישראל ע"י השופטת גלית יוסף".

"אין להשלים עם גילויי אלימות מילולית או פיזית כלפי אנשי צוות, משפחות או גורמים הקשורים לקבוצות, ויש להבטיח שמקרים מסוג זה לא ישובו", סיכם בדבריו שופט המשחק, רועי בניסטי, שכתב דו"ח מהמפורטים וברורים שיש במחלקות הנוער.