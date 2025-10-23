ביה"ד קבע משחק חוזר בין השרון נתניה לבני יפו

משחק חוזר בין מכבי השרון נתניה למ.ס בני יפו אורתודוכסים, משחק שהתקיים לו במסגרת סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל, משחק שהופסק נוכח קריאות גזעניות במצב של 2:3 לבני יפו. לאחר כמעט חודש ימים מאז התקיימה ההתמודדות, סוף כל סוף נערך לו הדיון, בנוכחות רוני בן עזרא, השופטת ואילן עטיה, מנהל קבוצת מכבי השרון נתניה, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין.

דולב חיון, ששמו הופיע בדו"ח השופטת, יצא זכאי בשני הסעיפים עליהם עלה לדין: "התבטאות גזענית ו/או פוגענית" ו"התנהגות בלתי הולמת". מעבר לכך, מכבי השרון נתניה יצאה אשמה תחת הסעיף "עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" וזכאית תחת הסעיפים "התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות".

על כן, הדיין, עו"ד נעם ליובין, קבע קנס כספי בגובה 1,000 שקלים בלבד למכבי השרון נתניה ובסוף פסוק ציין "מאחר והמשחק הופסק ולמעשה לא ניתן לקבוע מי הגורם האחראי להפסקתו של המשחק הנני קובע כי יקויים משחק חוזר בין הקבוצות. בית הדין קבע לקיים משחק חוזר". בהתאחדות לכדורגל יצטרכו למצוא נקודת זמן ריאלית למשחק החוזר, רגע לפני משחקי סיבוב ז'.

מכבי השרון נתניה או מ.ס בני יפו אורתודוכסים, מי מהן, תארח במסגרת סיבוב ז' בגביע המדינה בכדורגל את מ.כ. ירושלים מליגה א' דרום. על הנייר, המשחק אמור להתקיים בשבוע הבא, יום שלישי, 28/10, בשעה 13:00 בצהריים, אלא שנוכח קביעתו של בית הדין המשמעתי, המשחק עלול להידחות למועד מאוחר יותר.

באחרונה התפרסמה ב-ONE התייחסות למקרי הפסקת המשחקים, לפני תום המועד החוקי שלהם, נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות מצד קהל האוהדים. ההתייחסות באה נוכח הפסקת המשחק בין מ.כ. ירושלים, מליגה א' דרום, לבין איחוד בני מג'דל כרום, מליגה ג', כשטענה האחרונה כי הקריאות הגזעניות מן הקהל המקומי לא ראויות ועל כן ירדו מכר הדשא.

דו"ח השופטת:

"תקריות: בדקה ה-40 למשחק לאחר צהוב למספר 18 דודו מויאל שבספסל, על מחאות כלפי החלטות השיפוט, זיהיתי שני שחקנים שיושבים על בגדים אזרחיים בספסל הקבוצה הביתית מכבי השרון נתניה ולא רשומים בטופס, אמרתי למאמן שהדבר לא תקין והוא אמר בהתחלה שלא מכיר אותם ולאחר מכן אמר שלא שם לב לזה שהם נכנסו ולאחר מכן הוריתי להם ללכת ליציע".

"בסיום המחצית לקראת ירידה מכר הדשא, הקהל של מכבי השרון נתניה ושחקן מורחק שישב ביציע ממכבי השרון נתניה מספר 15 עמוס רוי קראו קריאות גזעניות לעוזר השופט אור וקיללו אותו באמירות: 'שחור, בן ***ה' וכדומה".

"שני שחקנים מקבוצת מכבי השרון (שישבו בספסל של מכבי השרון נתניה בדקה ה-40) שישבו ביציע, הראשון מזוהה כדולב חיון ושחקן נוסף לא מזוהה, נכנסו לתחום של חדרי ההלבשה לכיוון הכניסה לחדרים והמשיכו באמירות של ‘*** אמא שלך, את לא תצאי מפה בחיים עם הסקודה שלך, את גמרת את הקריירה שלך', אחרי הפנדל הזה את מחוקה' וכדומה".

"כשהגענו לחדר ההלבשה קראתי למאמן הקבוצה של מכבי השרון נתניה, שלומי דהאן ולאילן עטיה מנהל הקבוצה ואמרתי להם שאם ימשכו קריאות גזעניות וקללות כאלה אסיים את המשחק. בדקה ה-72 נשרק פנדל לטובת נתניה. לאחר כשלוש דקות בדקה ה-75 נשמעו קריאות גזעניות מהקהל כלפי עוזר השופט אור באמירות של: 'שחור, סודני, כושי מסריח, אתה מת היום'".

"לאחר שכבר הזהרתי במחצית שאם הדבר קורה שוב אני מסיימת את המשחק, הדבר המשיך כפי שציינתי בדקה ה-75, שרקתי לסיום משחק וירדנו לחדר ההלבשה. הפסקת משחק; פיצוץ משחק: קריאות גזעניות".