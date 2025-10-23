יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

רונאלדו מול מסי בזירה? מתאגרף עבר הפתיע

מאליק סקוט שאימן את אלוף העולם לשעבר, דיאונטיי וויילדר, נשאל מי מבין הכוכבים היה מנצח בקרב איגרוף ואמר על אחד מהם: "רך יותר, היה פועל לרעתו"

|
כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי (גרוק)
כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי (גרוק)

היריבות הגדולה ביותר של הכדורגל העולמי בין ליאו מסי לכריסטיאנו רונאלדו עברה מזמן את גבולות המגרש, והפכה לאגדה תרבותית של ממש. אך הפעם, מי שהתייחס אליה מזווית מפתיעה במיוחד הוא המתאגרף האמריקאי לשעבר, מאליק סקוט - מי שאימן בעבר את אלוף העולם לשעבר במשקל כבד, דיאונטיי וויילדר. סקוט נשאל מי משני הכוכבים היה מנצח בקרב איגרוף היפותטי בין שניהם – והשיב בביטחון מוחלט: מסי.

“מבחינת התנהגות וקשיחות טבעית, מסי מתאים יותר לעולם האיגרוף”, הסביר סקוט, “הוא נראה תמיד מוכן לפעולה ונותן תחושה שאם מישהו יפגע בכבוד שלו – הוא יגיב מיד”. לעומת זאת, לגבי רונאלדו אמר סקוט כי למרות האופי התחרותי שלו, “כשהוא לא משחק, הוא רך יותר באישיות שלו - וזה היה פועל לרעתו בזירה”. עם זאת, הדגיש: “אין בזה שום דבר רע, פשוט שוני באופי”.

סקוט עצמו היה כוכב עולה בעולם האיגרוף בסוף שנות ה-90, כאשר זכה באליפות הלאומית של ארצות הברית בשנת 1999. בקריירה המקצוענית שלו רשם 38 ניצחונות (13 מהם בנוקאאוט), לצד שלושה הפסדים ותיקו אחד, אך נכשל בשתי הזדמנויות בהן נלחם על תואר עולמי – ב-2013 מול דרק צ’יסורה וב-2016 מול לואיס אורטיס.

מסי ורונאלדו (רויטרס)מסי ורונאלדו (רויטרס)

בינתיים, שני הכוכבים בני ה-38 וה-40 ממשיכים לכתוב פרקים אחרונים בקריירות המפוארות שלהם. מסי מוביל את אינטר מיאמי בליגת ה-MLS, בעוד רונאלדו ממשיך להפציץ שערים באל נאסר הסעודית. שניהם עדיין חולמים להגיע למונדיאל 2026, שם ייתכן מאוד שיסמלו את הפרידה מהבמה הבינלאומית כקפטנים של ארגנטינה ופורטוגל – ואולי ייפגשו לעוד קרב אחרון, גם אם הפעם לא בזירה אלא על הדשא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */