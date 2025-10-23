רונאלדו מול מסי בזירה? מתאגרף עבר הפתיע

היריבות הגדולה ביותר של הכדורגל העולמי בין ליאו מסי לכריסטיאנו רונאלדו עברה מזמן את גבולות המגרש, והפכה לאגדה תרבותית של ממש. אך הפעם, מי שהתייחס אליה מזווית מפתיעה במיוחד הוא המתאגרף האמריקאי לשעבר, מאליק סקוט - מי שאימן בעבר את אלוף העולם לשעבר במשקל כבד, דיאונטיי וויילדר. סקוט נשאל מי משני הכוכבים היה מנצח בקרב איגרוף היפותטי בין שניהם – והשיב בביטחון מוחלט: מסי.

“מבחינת התנהגות וקשיחות טבעית, מסי מתאים יותר לעולם האיגרוף”, הסביר סקוט, “הוא נראה תמיד מוכן לפעולה ונותן תחושה שאם מישהו יפגע בכבוד שלו – הוא יגיב מיד”. לעומת זאת, לגבי רונאלדו אמר סקוט כי למרות האופי התחרותי שלו, “כשהוא לא משחק, הוא רך יותר באישיות שלו - וזה היה פועל לרעתו בזירה”. עם זאת, הדגיש: “אין בזה שום דבר רע, פשוט שוני באופי”.

סקוט עצמו היה כוכב עולה בעולם האיגרוף בסוף שנות ה-90, כאשר זכה באליפות הלאומית של ארצות הברית בשנת 1999. בקריירה המקצוענית שלו רשם 38 ניצחונות (13 מהם בנוקאאוט), לצד שלושה הפסדים ותיקו אחד, אך נכשל בשתי הזדמנויות בהן נלחם על תואר עולמי – ב-2013 מול דרק צ’יסורה וב-2016 מול לואיס אורטיס.

מסי ורונאלדו (רויטרס)

בינתיים, שני הכוכבים בני ה-38 וה-40 ממשיכים לכתוב פרקים אחרונים בקריירות המפוארות שלהם. מסי מוביל את אינטר מיאמי בליגת ה-MLS, בעוד רונאלדו ממשיך להפציץ שערים באל נאסר הסעודית. שניהם עדיין חולמים להגיע למונדיאל 2026, שם ייתכן מאוד שיסמלו את הפרידה מהבמה הבינלאומית כקפטנים של ארגנטינה ופורטוגל – ואולי ייפגשו לעוד קרב אחרון, גם אם הפעם לא בזירה אלא על הדשא.