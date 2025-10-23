"יוזמה מול יעילות": בדנמרק נערכים למכבי ת"א

הליגה האירופית חוזרת הערב (חמישי) עם משחק מעניין במיוחד, שבו מכבי תל אביב תארח את מיטיולן הדנית בבאצ’קה טופולה, האצטדיון הביתי הזמני של הצהובים. אחרי פתיחה מאכזבת בשלב הבתים, האלופה הישראלית יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי לשמור על סיכוי ממשי להעפיל לשלב הבא. לקראת המפגש האתר bet365 denmark פרסם הכנה למשחק.

“מכבי ת”א פתחה את שלב הבתים עם תיקו מול פאוק היוונית והפסד חוץ לדינמו זאגרב, מה שמשאיר אותה עם נקודה אחת בלבד אחרי שני משחקים. הלחץ על הצהובים גדול, והם יודעים שכל תוצאה מלבד ניצחון תסבך משמעותית את סיכוייהם לעלות לשלב הבא”, כתבו בתקשורת הדנית. “מיטיולן, לעומת זאת, נהנית ממומנטום נהדר אחרי שני ניצחונות במחזורי הפתיחה של המפעל, נגד שטורם גראץ ונוטינגהאם פורסט, ופתיחת עונה טובה גם בליגה המקומית. היא תגיע לסרביה בביטחון מלא ועם מטרה ברורה: לשמור על מאזן מושלם באירופה”.

בדנמרק הוסיפו: “האמונה והמורל של מכבי יעמדו למבחן הערב, האם הם יוכלו לתקן את חולשותיהם ההגנתיות, אשר נוצלו היטב ע”י דינמו זאגרב, והאם ההתקפה שלהם תהיה בחדות הנדרשת? עבור מיטיולן המטרה היא להמשיך במומנטום כדי לשמור על גורלם בידיהם. סביר להניח שהם ישחקו בעיקר על ניצול מצבים נייחים וטעויות של הישראלים”.

קרב סגנונות: יוזמה מול יעילות

האתר הדני הוסיף ניתוח טקטי למשחק הערב: “מכבי צפויה לנסות לשלוט בקצב המשחק וליזום, מנגד “הזאבים השחורים” מצטיינים במשחק לחץ מדויק ובהתקפות מתפרצות. כל איבוד כדור במרכז השדה של הצהובים עלול להיות מסוכן”. ניתחו במדינה הנורדית. “מיטיולן צפויה לשמור על מבנה טקטי סגור, משחק סבלני ולחפש את ההזדמנויות דרך כדורים ארוכים והתקפות המעבר, במשחק צפוף כזה התוצאה תוכרע על הפרטים הקטנים: מסירה לא מדויקת, איבוד כדור במיקום קריטי או מתפרצת מהירה”.

נראה שלמרות המיקומים בטבלה, בדנמרק רואים בקבוצה של לאזטיץ’ לא פחות טובה מהחבורה של מייק טולברג למשחק הערב. שעשוי להיות נקודת מפנה בקמפיין האירפי של מכבי תל אביב. ניצחון יכול להחזיר את הקבוצה לתמונת העלייה, בעוד הפסד נוסף עלול להפוך את המשך הקמפיין למשימה כמעט בלתי אפשרית. הקהל שיגיע לסרביה צפוי לתמוך בצהובים, שינסו לשבור את רצף המשחקים ללא ניצחון באירופה.