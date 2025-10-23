יום חמישי, 23.10.2025 שעה 09:41
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281 ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

"דני אבדיה משקף את הפילוסופיה של פורטלנד"

למרות ההפסד, הישראלי זכה למחמאות מהתקשורת האמריקאית: "תקף את הטבעת ללא רחמים, האנרגיה שלו מדבקת, היה הלב הפועם של הבלייזרס". גם בילאפס מרוצה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים בפורטלנד, והתקשורת האמריקאית לא פספסה את התרומה שלו במשחק מול מינסוטה. בכתבות בארצות הברית נכתב כי הישראלי היה זה שקבע את הטון מהפתיחה. 

“אבדיה לקח את ההובלה כבר בתחילת המשחק, תקף את הסל במהירות וללא רחמים. ההתקפה שלו שיקפה את הפילוסופיה של פורטלנד: קדימה בכל מחיר”. בארה”ב אף טענו: “האנרגיה והישירות שלו בתחילת המשחק הדביקו את שאר הקבוצה, ויצרו קצב התקפי גבוה שאִפשר לבלייזרס להתמודד שווה מול שווה מול אחת הקבוצות החזקות במערב”.

למרות שהתרומה ההתקפית של אבדיה נרגעה מעט בהמשך, הוא סיים את הערב עם 20 נקודות, 7 ריבאונדים ותרומה ניכרת בקצב ובאינטנסיביות של הקבוצה. בארה”ב ציינו כי “אבדיה היה הלב הפועם של הקבוצה במחצית הראשונה, הראה נחישות ויכולת לחדור לצבע שוב ושוב, גם מול שומרים פיזיים”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

מאמן הקבוצה, צ'ונסי בילאפס, החמיא לשחקניו אחרי המשחק והדגיש את רוח הלחימה שבלטה גם למרות ההפסד: “אני שמח מאיך ששיחקנו וגאה בשחקנים. אני רוצה ליצור מצב שבו אם מנצחים אותנו, צריך להרוויח את זה. ראיתם איך אנחנו רוצים לשחק העונה”. 

בארצות הברית מציינים שאבדיה לא רק מביא תרומה סטטיסטית אלא גם משרה ביטחון סביבו, שחקן שמוכן לקחת אחריות מוקדמת בעונה חדשה שעדיין מחפשת זהות. הדרך עוד ארוכה, אך אם הבלייזרס ימשיכו לשחק בקצב שראינו מול מינסוטה, ברור שאבדיה יהיה חלק מרכזי מהסיפור של פורטלנד השנה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)
