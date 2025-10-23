יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:36
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%491-5016ריאל מדריד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
33%554-5326מכבי ת"א18
20%441-4195ליון וילרבאן19
0%486-4415באסקוניה20

היחס שמקבלת מכבי ת"א לניצחון על מיטיולן

ה'ווינר' קבע: הצהובים חוזרים לאירופה, וניצחון שלהם על הקבוצה הדנית שווה יחס של פי 3.20, בעוד תיקו פי 3.25. וגם: היחסים של הפועל ת"א למונאקו

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

משחקיהן של קבוצות הספורט הישראליות באירופה ממשיכים היום (חמישי), כאשר מכבי תל אביב “תארח” את מיטיולן במסגרת הליגה האירופית אליה היא חוזרת לאחר פגרה ארוכה, בעוד הפועל תל אביב תשחק “בביתה” מול מונאקו במסגרת היורוליג.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

האלופה הישראלית מקבלת יחס של פי 3.20 לניצחון בכורה העונה שלה בשלב הליגה, בעוד היריבה שמגיעה מדנמרק זוכה ליחס של פי 1.80, כשתוצאת תיקו בין הקבוצות תוביל את המנחשים לזכות ביחס של פי 3.25 על כספם.

נעבור לכדורסל, שם הקבוצה של דימיטריס איטודיס תפגוש את הקבוצה מהנסיכות ותרצה להמשיך בכושר הנהדר שלה באירופה. האדומים מקבלים יחס של פי 1.8 שינצחו ב-3 הפרש ומעלה, ויינתן יחס זהה גם לזה שמונאקו תנצח או שתפסיד עד 2 נקודות הפרש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */