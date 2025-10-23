אתה הראש: הקאמבק של כוכב יריבת מכבי ת"א

צ'ו גו סונג אמנם אינו מלך שערי מיטיולן העונה, מכיוון שכבש שני שערים בשישה משחקי ליגה בהם שותף (3 שערים ב-9 משחקים בכל המסגרות), אבל הוא האיש המסוכן בהתקפה של הקבוצה הדנית מולה תתמודד מכבי תל אביב הערב (חמישי, 22:00) במחזור השלישי בליגה האירופית.

הכוכב של מיטיולן בן ה-27 בולט גם בשל גובהו (1.88 מטר), אותו הוא מנצל לנגיחות חזקות ומדויקות, אבל בעיקר בזכות הנחישות שלו. אותה נחישות עזרה לו לחזור בחודשים האחרונים מפציעה קשה שאיימה על המשך הקריירה שלו, וחוץ מזה הוא גם האיש המפורסם ביותר.

הדרום קוריאני הראשון שכבש צמד במונדיאל

צ'ו שהופיע עד היום 39 פעמים בנבחרת דרום קוריאה וכבש במדיה 9 שערים, זכור בעיקר מהופעתו במונדיאל האחרון בקטאר. בהפסד 3:2 לגאנה בשלב הבתים הוא הפך לראשון בתולדות ארצו שכבש צמד במונדיאלים ובנוסף גם דורג שני מבין השחקנים שניצחו בהכי הרבה מאבקי אוויר באותו טורניר (21 פעמים) אחרי המרוקאי יוסף אן נסירי. שנה מאוחר יותר הוא איכזב עם חבריו באליפות אסיה בקטאר (שזכתה כמארחת), בה הודחו על ידי ירדן בחצי הגמר.

צ'ו החל את הקריירה כקשר אחורי בנוער של אניאנג ובתפקיד זה שיחק גם בעונה הראשונה בליגת הקולג'ים של דרום קוריאה במדי אוניברסיטת גוואנג'ו. מאמנו באותה תקופה, לי סונג וון, העביר אותו לעמדת החלוץ ועד מהרה הוא בלט בזכות הגובה שלו (1.88 מטר) והצטיינותו במשחק הראש.

צ'ו גו סונג חוגג מול גאנה (IMAGO)

ב-2019 חזר צ'ו לאניאנג ושיחק בקבוצת הבוגרים שלה בליגה השנייה בדרום קוריאה, במדיה סיים שלישי בטבלת מלך שערי הליגה ונבחר ל-11 של העונה. בעקבות הצלחתו הוא נרכש על ידי ג'נבוק יונדאי מוטורס מהליגה הראשונה.

בעונה הראשונה שלו בליגה הבכירה בדרום קוריאה נתקל צ'ו בקשיים וב-2021 עבר לגימצ'ון סנגמו, קבוצת הצבא במדיה מילא את חובתו לשרת בצבא של מולדתו. הוא התחזק אז מהבחינה הפיזית, חזר ב-2022 לג'נבוק וסיים כמלך שערי הליגה הראשונה עם 22 כיבושים תוך שעזר לחבריו לזכות בגביע.

ב-2023 דחה צ'ו הצעות ממיינץ, סלטיק וריינג'רס מכיוון שהיה סבור כי אינו בשל מהבחינה הפיזית לשחק באירופה. ביולי אותה שנה הוא חתם במיטיולן על חוזה לחמש שנים אחרי שהדנים שילמו תמורתו 2.6 מיליון אירו.

גיבור הזכייה באליפות ב-2024

העונה הראשונה של צ'ו בדנמרק הייתה מוצלחת כשנבחר פעמיים לכדורגלן החודש והוביל את "הזאבים" לזכייה באליפות תוך שכבש 12 שערים ב-30 מחזורים (13 שערים ב-37 משחקים בכל המסגרות). הוא נחשב אז לחלוץ המטרה הבולט, ניצל היטב הזדמנויות, הרבה לסכן את השער וגם הפך לבועט הפנדלים הקבוע. הנגיחות המזכירות בעיטות בעוצמתן, הפעלת הלחץ על מגיני היריב וסחיטת העבירות באזור הרחבה הפכו אותו לאהוב הקהל.

צ'ו גו סונג בחגיגות האליפות (IMAGO)

בעונה שעברה נעדר צ'ו מהמפגש בין מיטיולן למכבי תל אביב בעקבות פציעה קשה בברכו. הוא עבר ניתוח באיטליה, אבל לאחר שסבל מזיהום חיידקי תהליך השיקום שלו הסתבך והוא נזקק לניתוח נוסף.

בעקבות ההידרדרות במצבו החמיץ צ'ו את כל עונת 2024/25. חשש גדול היה קיים לגבי המשך הקריירה שלו ולאיש במועדון לא היה ברור אם הוא יחזור למגרשים ואם יוכל לשחזר את יכולתו מהעבר.

הפחית 12 ק"ג, הסתפר וצבע את השיער

כשהשחקנים חזרו מהפגרה בתחילת העונה הנוכחית, נוכחו אוהדי מיטיולן לדעת עד כמה גדול כוח הרצון של צ'ו, שלא ויתר לרגע על שאיפתו לשוב לכר הדשא. רבים לא זיהו את הכוכב שהגיע למגרש בתספורת קצוצה (היה מפורסם לפני כן ברעמת השיער הארוך) בצבע כתום, גבות מולבנות ובגזרה דקיקה אחרי שהפחית 12 ק"ג ממשקלו בעבודה בחדר הכושר בזמן תהליך ההחלמה.

הכל הרימו גבה כשהבינו עד כמה צ'ו לא איבד את הרוח שלו ולא נתן לעצמו ליפול למרות שהיה במצב גופני ונפשי לא פשוט, אלא התמודד בצורה מעוררת הערצה. לכל אימון הוא הגיע ראשון ועזב אחרון את המגרש, תוך שעבד ללא הפסק במטרה לחזור לכושר.

צ'ו גו סונג (IMAGO)

"כשהייתי בבית החולים קיבלתי כדורים משככי כאבים שלוש או ארבע פעמים ביום", סיפר בראיון לאתר של ההתאחדות הדרום קוריאנית, "לא יכולתי לישון בלילה. זו הייתה התקופה הקשה ביותר שעברתי. ניסיתי לשמור על מחשבה חיובית ולא לוותר. כל הזמן חשבתי על חזרה למגרש. אמרתי לעצמי שהזמן יעזור לי להחלים וכך התחזקתי מהבחינה המנטלית".

על מראהו החדש סיפר: "קניתי מכונה לקיצוץ שיער ואני מספר את עצמי בבית לפחות פעם בשבוע. אין לזה שום סיבה, אני פשוט אוהב להיות מיוחד. כשהיה לי שיער ארוך הרגשתי שיש לי אופי, אבל אחרי שהסתפרתי נראתי כמו כולם, פשוט מדי, אז הוספתי קו לבן למצח. אני מרוצה, כי ככה קיבלתי שוב את האופי שלי".

ב-17 באוגוסט האחרון, שנה וארבעה חודשים אחרי משחקו האחרון, שולב צ'ו כמחליף במשחק מול ויילה בולקלוב ותרם לניצחון 0:2. ב-20 בספטמבר תפס את הכותרות כשחגג בהסרת חולצתו ובשירה אדירה עם האוהדים כשכבש ב-0:2 על ויבורג.

העיתונים הבליטו את אותה חגיגה בכותרות "שובו של כוכב מיטיולן" ולאחר המשחק הוא סיפר: "בהתחלה רציתי לחגוג בשקט, אבל פתאום הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו מטורף, אז צרחתי והסרתי את החולצה. כולם שמחו ורציתי להגביר את השמחה של הקהל. עשיתי את זה גם בשבילם וגם בשבילי. זה היה מגניב, בדיוק מה שרציתי. אני עדיין מרגיש כאבים לפעמים ונאבק בזה, אבל כשאני על המגרש אני לא מרגיש כאב. אני תמיד רוצה לנצח וכשאני כובש הכאב נעלם".

צ'ו גו סונג (משמאל, IMAGO)

ב-29 בספטמבר הלהיב צ'ו פעם נוספת כשהבקיע במספרת בניצחון 1:2 על רנדרס, מה שנבחר לשער החודש בדנמרק. ביום ראשון האחרון שולב כמחליף בניצחון 1:5 על ויילה בולקלוב והפגין יכולת טובה משך 30 דקות, אם כי עשה זאת כאשר המשחק כבר הוכרע.

מיטיולן מדורגת כעת במקום השני בטבלת הליגה הדנית 12 מחזורים מפתיחת העונה, עם שתי נקודות פחות מהמוליכה אורהוס. בשלב הבתים של הליגה האירופית היא רשמה ניצחון 0:2 על שטורם גראץ והפסד 3:2 בחוץ לנוטינגהם פורסט.

חלוצה של מיטיולן, פרנקולינו דג'ו מגיניאה ביסאו, מוליך את טבלת הכובשים בליגה עם 13 כיבושים, אבל התחושה היא שהסגל התחזק בעיקר בזכות שובו של צ'ו, המתגורר באותו בית יחד עם הדרום קוריאני השני של הקבוצה, הקשר לי האן-בום (השניים נוהגים לבשל ולאכול ביחד). המאמן לשעבר, תומאס תומסברג, סיפר בטרם הוחלף על ידי מייק טולברג בספטמבר האחרון: "היה קשה בלי צ'ו, הוא חשוב לקבוצה מאוד והיכולת שלו זה משהו בלתי ייאמן".

לי האן בום וצ'ו גו סונג (IMAGO)

גם האוהדים החמיאו לצ'ו. אחד מהם כתב: "אני במקומו הייתי מוותר, אבל הוא גבר אמיתי ועשה כמיטב יכולתו". השחקן שלח מסר לאוהדיו בדנמרק ובדרום קוריאה: "אני אסיר תודה על כך שכולם מעודדים אותי, אני רוצה לחזור לבמה שחלמתי עליה ולפגוש אתכם שוב במונדיאל". בין אם טולברג יציב אותו בהרכב ובין אם יעדיף את דג'ו, למיטיולן יש הרגשה שעם שניים כאלה יש על מה לבנות.