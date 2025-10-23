"שחקנים צריכים להבין: מה שהיה לפני לא מעניין"

בית”ר ירושלים לא הצליחה לנצח את מ.ס אשדוד (0:0) והיא תנסה לפתוח דף חדש ביום שבת (19:15) מול הפועל חיפה. הקבוצה מהבירה מקווה להגיע עם ניצחון לגמר גביע הטוטו מול הפועל ת”א ביום שלישי, וברק יצחקי ומיגל סילבה דיברו במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

במהלך המסע"ת יצחקי בחר לשלוח מסר לטימוטי מוזי שכבש שלושער ב-2:5 על הפועל פ"ת לפני הפגרה: “הוא לא היה מרוכז במחצית הראשונה ואמרתי לו במחצית מול אשדוד - מה שהיה לפני שבועיים זו היסטוריה. אני לא מדבר פרטנית על שחקנים פה בדרך כלל, אבל זה בשבילו. צריך להסתכל על עכשיו ולא מה שהיה לפני. שחקנים צריכים להבין שמה שעשינו לפני לא מעניין, צריך תמיד להיות מרוכזים".

יצחקי הוסיף: "הגמר? זה משחק משמעותי, אבל עדיין יש רצף של משחקים. כנראה שיהיו כמה שינויים, אשים את ההרכב הכי חזק שאני יכול מול הפועל חיפה. אנחנו מסתכלים אך ורק על המשחק מול הפועל חיפה, צריך להיות מפוקסים במשחק הקרוב. כל משחק קשה, בטח מול הפועל חיפה בסמי עופר, זו קבוצה טובה, כל כולנו על המשחק הזה. כשאתה חושב יותר מדי רחוק, אתה עושה דברים בצורה לא טובה".

יצחקי: "ההרכב הכי חזק יפתח מול הפועל חיפה"

המאמן דיבר גם על המשחק מול אשדוד: "אנחנו מתקשים נגד קבוצות שמצופפות אז צריך למצוא את הפיתרונות ולהשתמש בשטחים שאנחנו מנסים לייצר בשליש האחרון כדי ליצור יותר מצבים. צריך גם להיות יותר אגרסיביים בסיומת, בסוף צריך לסיים עם בעיטה לשער. כשראיתי את המשחק מול אשדוד הבנתי שיש גם דברים טובים לקחת, גם בימים שפחות הולך לנו התקפית אז אנחנו יודעים לשמור על שער נקי".

על בריאן קרבאלי ולוקה גדראני אמר יצחקי: "יש שיח כזה שאחרי 3-4 משחקים שולחים שחקנים הביתה. צריך זמן, רואים שצריך להתרגל. כמו שלא הספדתי אף שחקן, גם לא אהלל אף שחקן. בסוף העונה עושים סיכומים או בינואר. המצב הביטחוני? ייאמר לזכות ולזכות המועדון והשחקנים הישראלים, ידענו להעביר לזרים את המסר בצורה בטוחה. באף רגע לא הרגשתי בהלה, הם מחוברים לקבוצה וכמובן שעכשיו כשהכל יותר רגוע הם מרגישים יותר טוב".

טימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)

יצחקי המשיך: "חייבים לנצח? אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, בסוף נצטרך לעשות את הדברים בצורה טובה, להגיע ברמת מוכנות טובה ונצטרך להרים את עצמנו כדי לנצח. נעשה הכל בשביל זה. פתיחת העונה שלנו טובה, אנחנו במקום השני עם אותן נקודות כמו מכבי ת"א, אנחנו בצמרת. תמיד אני שואף לשחק יותר טוב, אני שמח שיש ציפיות מאיתנו, אנחנו ייצרנו את הציפיות האלה, צריך להיות מרוכזים במה שאנחנו עושים".

המאמן התייחס גם למצבו של אריאל מנדי: "הוא נראה יותר טוב, נכנס לאימון האחרון שעשינו, יש את היום ומחר לראות מה מצבו. הוא מתוכנן לעשות אימון מלא".

בריאן קרבאלי (רדאד ג'בארה)

מיגל סילבה: הביקורות פגעו בי

סילבה אמר: "מה לא הלך מול אשדוד? לא כבשנו, הגנתית עשינו עבודה טובה, בהתקפה התקשנו קצת ואנחנו צריכים להיות יותר סבלניים כדי למצוא את הרווחים מקדימה. בבית"ר תמיד הציפיות גבוהות, יש לנו קבוצה שיכולה לעמוד בזה. זו עדיין תחילת העונה, אנחנו קרובים למקומות הראשונים, יש לנו הרבה מה לשפר, אבל עם עבודה והשחקנים שיש לנו נגיע לשם. המטרות? זה תמיד להיות במקומות הראשונים, יש עוד הרבה משחקים".

מיגל סילבה (שחר גרוס)

השוער נשאל גם על גמר גביע הטוטו: "עוד לא דיברנו בינינו על המשחק מול הפועל ת"א, יהיה עוד זמן לדבר על זה. יש לנו משחק חשוב יותר בשבת, זה הכי חשוב כרגע. אחר כך נתרכז בהפועל".

סילבה דיבר גם על הביקורות שספג: "לא יכול לומר שזה לא פגע בי, אבל זה הכדורגל. יום אחד אתה למעלה ויום אחד למטה. אני מקצוען וגם בימים טובים אני צריך לעבוד קשה, אני ממשיך בדרכי".