יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"שחקנים צריכים להבין: מה שהיה לפני לא מעניין"

ברק יצחקי שלח מסר למוזי לפני הפועל חיפה בשבת: "בדרך כלל לא מדבר פרטנית על שחקנים במסע"ת, אבל זה בשבילו". מיגל סילבה: "בבית"ר תמיד יש ציפיות"

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים לא הצליחה לנצח את מ.ס אשדוד (0:0) והיא תנסה לפתוח דף חדש ביום שבת (19:15) מול הפועל חיפה. הקבוצה מהבירה מקווה להגיע עם ניצחון לגמר גביע הטוטו מול הפועל ת”א ביום שלישי, וברק יצחקי ומיגל סילבה דיברו במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

במהלך המסע"ת יצחקי בחר לשלוח מסר לטימוטי מוזי שכבש שלושער ב-2:5 על הפועל פ"ת לפני הפגרה: “הוא לא היה מרוכז במחצית הראשונה ואמרתי לו במחצית מול אשדוד - מה שהיה לפני שבועיים זו היסטוריה. אני לא מדבר פרטנית על שחקנים פה בדרך כלל, אבל זה בשבילו. צריך להסתכל על עכשיו ולא מה שהיה לפני. שחקנים צריכים להבין שמה שעשינו לפני לא מעניין, צריך תמיד להיות מרוכזים".

יצחקי הוסיף: "הגמר? זה משחק משמעותי, אבל עדיין יש רצף של משחקים. כנראה שיהיו כמה שינויים, אשים את ההרכב הכי חזק שאני יכול מול הפועל חיפה. אנחנו מסתכלים אך ורק על המשחק מול הפועל חיפה, צריך להיות מפוקסים במשחק הקרוב. כל משחק קשה, בטח מול הפועל חיפה בסמי עופר, זו קבוצה טובה, כל כולנו על המשחק הזה. כשאתה חושב יותר מדי רחוק, אתה עושה דברים בצורה לא טובה".

יצחקי: "ההרכב הכי חזק יפתח מול הפועל חיפה"

המאמן דיבר גם על המשחק מול אשדוד: "אנחנו מתקשים נגד קבוצות שמצופפות אז צריך למצוא את הפיתרונות ולהשתמש בשטחים שאנחנו מנסים לייצר בשליש האחרון כדי ליצור יותר מצבים. צריך גם להיות יותר אגרסיביים בסיומת, בסוף צריך לסיים עם בעיטה לשער. כשראיתי את המשחק מול אשדוד הבנתי שיש גם דברים טובים לקחת, גם בימים שפחות הולך לנו התקפית אז אנחנו יודעים לשמור על שער נקי".

על בריאן קרבאלי ולוקה גדראני אמר יצחקי: "יש שיח כזה שאחרי 3-4 משחקים שולחים שחקנים הביתה. צריך זמן, רואים שצריך להתרגל. כמו שלא הספדתי אף שחקן, גם לא אהלל אף שחקן. בסוף העונה עושים סיכומים או בינואר. המצב הביטחוני? ייאמר לזכות ולזכות המועדון והשחקנים הישראלים, ידענו להעביר לזרים את המסר בצורה בטוחה. באף רגע לא הרגשתי בהלה, הם מחוברים לקבוצה וכמובן שעכשיו כשהכל יותר רגוע הם מרגישים יותר טוב".

טימוטי מוזי (רדאד גטימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)

יצחקי המשיך: "חייבים לנצח? אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, בסוף נצטרך לעשות את הדברים בצורה טובה, להגיע ברמת מוכנות טובה ונצטרך להרים את עצמנו כדי לנצח. נעשה הכל בשביל זה. פתיחת העונה שלנו טובה, אנחנו במקום השני עם אותן נקודות כמו מכבי ת"א, אנחנו בצמרת. תמיד אני שואף לשחק יותר טוב, אני שמח שיש ציפיות מאיתנו, אנחנו ייצרנו את הציפיות האלה, צריך להיות מרוכזים במה שאנחנו עושים".

המאמן התייחס גם למצבו של אריאל מנדי: "הוא נראה יותר טוב, נכנס לאימון האחרון שעשינו, יש את היום ומחר לראות מה מצבו. הוא מתוכנן לעשות אימון מלא".

בריאן קרבאלי (רדאד גבריאן קרבאלי (רדאד ג'בארה)

מיגל סילבה: הביקורות פגעו בי

סילבה אמר: "מה לא הלך מול אשדוד? לא כבשנו, הגנתית עשינו עבודה טובה, בהתקפה התקשנו קצת ואנחנו צריכים להיות יותר סבלניים כדי למצוא את הרווחים מקדימה. בבית"ר תמיד הציפיות גבוהות, יש לנו קבוצה שיכולה לעמוד בזה. זו עדיין תחילת העונה, אנחנו קרובים למקומות הראשונים, יש לנו הרבה מה לשפר, אבל עם עבודה והשחקנים שיש לנו נגיע לשם. המטרות? זה תמיד להיות במקומות הראשונים, יש עוד הרבה משחקים".

מיגל סילבה (שחר גרוס)מיגל סילבה (שחר גרוס)

השוער נשאל גם על גמר גביע הטוטו: "עוד לא דיברנו בינינו על המשחק מול הפועל ת"א, יהיה עוד זמן לדבר על זה. יש לנו משחק חשוב יותר בשבת, זה הכי חשוב כרגע. אחר כך נתרכז בהפועל".

סילבה דיבר גם על הביקורות שספג: "לא יכול לומר שזה לא פגע בי, אבל זה הכדורגל. יום אחד אתה למעלה ויום אחד למטה. אני מקצוען וגם בימים טובים אני צריך לעבוד קשה, אני ממשיך בדרכי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */