כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

20 נקודות לדני אבדיה, פורטלנד נכנעה למינסוטה

הבלייזרס הובילו לאורך רוב שלבי המשחק, אך איבדו את יתרונם ברבע האחרון בדרך ל-118:114. הישראלי הוסיף 7 ריבאונדים ואסיסט ב-33 דקות. 41 לאדוארדס

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד קרסה ברגעי ההכרעה והפסידה הבוקר (חמישי) למינסוטה אחרי שהובילה לאורך שלושה רבעים, אך נכנעה ברבע האחרון. הטרייל בליזרס איבדו יתרון מבטיח כשספגו 30 נקודות ברבע הרביעי בלבד, בעוד המארחת סגרה עניין עם ריצה מאוחרת בראשות אנתוני אדוארדס בדרך ל-114:118.

דני אבדיה, שפתח בחמישייה, היה בין הבולטים של פורטלנד והציג משחק מגוון עם 20 נקודות, 7 ריבאונדים ואסיסט ב-33 דקות. הישראלי הפגין ביטחון רב, לקח אחריות בהתקפה ותרם גם בהגנה, אך לא הצליח למנוע את הקריסה הקבוצתית בדקות הסיום. קליעה לא יציבה מחוץ לקשת וירידה בריכוז ברבע האחרון מנעו ממנו להפוך את הערב הזה לענק עבורו.

פורטלנד נתנה תצוגת הקרבה אמיצה, אך נכנעה במשחק הפכפך ומלא אנרגיה. מהפתיחה היה ברור שהקבוצה של דני אבדיה לא מתכוונת לשחק על פי הקצב של האורחת, במקום כדורסל מסודר ואיטי, היא העדיפה קצב גבוה, לחץ מתמשך ומשחק מעבר מהיר שנועד לשבש את שיטת ההתקפה המשומנת של הזאבים. במשך שלושה רבעים זה עבד, אך בסיום, מינסוטה הצליחה להתעלות ולהכריע את המשחק.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אבדיה כאמור רשם הופעה אישית מצוינת  והיה אחד מהבולטים על הפרקט. הוא ניהל את ההתקפה בביטחון, שמר באגרסיביות, ותרם גם מהעונשין, כשהוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים של הקבוצה. למרות ההפסד, זה היה עוד ערב שבו הישראלי הוכיח שהוא מוכן לקחת אחריות, במיוחד ברגעים שבהם פורטלנד איבדה מומנטום.

מי שגנב את ההצגה בצד ההתקפי היה ג’רמי גרנט, שעלה מהספסל ופשוט התפוצץ. הפורוורד קלע 29 נקודות ב-10 מ-14 מהשדה, כולל 4 מ-7 מחוץ לקשת, והיה האקס פקטור שהחזיק את פורטלנד בתמונה לאורך כל הדרך. מבחינה קבוצתית, פורטלנד הראתה קצב התקפי מהיר בהרבה לעומת העונה שעברה. 90 זריקות מהשדה, 42 ניסיונות לשלוש ו-35 זריקות עונשין העידו על גישה התקפית חסרת פחד. גם ההגנה עבדה קשה, הבלייזרס גרמו למינסוטה ל-19 איבודים, והמאמץ הזה מנע מהמשחק להפוך לתבוסה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

למרות תחושת ההחמצה, בפורטלנד יוצאים מהערב הזה עם תקווה גדולה. הם עמדו שווה בשווה מול אחת הקבוצות האתלטיות והעמוקות במערב, הראו תעוזה, ריכוז ונחישות, ובעיקר קיבלו הוכחה נוספת לכך שהשילוב בין אבדיה לגרנט יכול להפוך לעוגן אמיתי עבור קבוצה צעירה שמתחילה לבנות זהות חדשה.

אבדיה הראה שוב שהוא מתבסס כאחת מהנקודות היציבות של פורטלנד. הוא לקח יוזמה עם חדירות חכמות לסל, וגם בהגנה הוא שמר באגרסיביות וניסה להתמודד מול האתלטיות של אדוארדס, אך האחרון היה בלתי ניתן לעצירה.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)
