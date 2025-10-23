בלינגהאם: לא חושב שהעונה שעברה הייתה אסון

ריאל מדריד שמרה על מאזן מושלם בליגת האלופות עם ניצחון 0:1 על יובנטוס. ג'וד בלינגהאם המתקאמבק הבקיע רגע לפני הקלאסיקו הגדול מול ברצלונה בסנטיאגו ברנבאו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), כמעט ארבעה חודשים אחרי השער הקודם שלו והפציעה שהגיעה לאחר מכן.

אוהדי ריאל קיבלו הזדמנות לחזור ולשיר "היי ג'וד" לבלינגהאם כשחגג את שערו והוא סיכם את המשחק: "זו הרגשה אדירה, לא כבשתי במשך הרבה זמן וחלמתי על הרגע הזה - לכבוש שער ניצחון בליגת האלופות מול קבוצה טובה. הרגשתי טוב מאוד, נהנתי. לשחק טוב זה חשוב, אבל גם לכבוש את שער הניצחון עוזר הרבה לקבוצה".

בלינגהאם דיבר גם על תקופתו בריאל עד עכשיו: "בשנה הראשונה שיחקנו במספר מערכים תחת קרלו (אנצ'לוטי), הוא אוהב להסתגל לקבוצה. לא יודע מה השתנה בין השנה הראשונה לשנייה, אני לא חושב שהעונה שעברה הייתה אסון, רחוק מכך. עדיין כבשתי 15 שערים והיו לי 14 בישולים והרבה רגעים טובים.

ג'וד בלינגהאם מאושר (IMAGO)

"לא שיחקנו הכי טוב בעונה שעברה והיה לי חלק בכך. עדיין היו רגעים טובים מאוד, אבל לא ברמה שרציתי. אני לא ברמה של העונה הראשונה שלי. נותחתי בכתף, יש מאמן חדש ויש לו את הגישה שלו".

צ'אבי אלונסו אמר: "ארדה גולר בתהליך של שיפור בהכל, הוא צריך לשפר את משחק הלחץ וקבלת ההחלטות, אבל הוא נותן לנו הרבה. אני מרוצה מההתקדמות שלו, אבל אנחנו רוצים יותר. ארדה נהנה לשחק ומזכיר לי קצת את וירץ בפן הזה".

על בלינגהאם אמר מאמן ריאל: "בלי קשר לשער, היה לו משחק שלם מאוד. היה קשה למצוא אותו בין הקווים, אבל הצלחנו בכך. יש לו את האיכות לשחק קרוב לרחבה וליצור מצבים, הוא אחד השחקנים השלמים בעולם וצריך ליהנות ממנו. אני מבקש ממנו לקרוא את המשחק כמו שאנחנו צריכים ממנו".

קורטואה יוצא נגד טבאס: "עושה מה שבא לו"

על הקלאסיקו אמר אלונסו: "זה משחק עם הרבה משמעות והיא ברורה לנו, אבל לא צריך לעשות מזה דרמה. זה משחק שמסומן באדום בלוח, אבל לא דיברנו עליו הרבה. נתחיל לעבוד לקראתו עכשיו".