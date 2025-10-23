יום חמישי, 23.10.2025 שעה 07:59
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

בלינגהאם: לא חושב שהעונה שעברה הייתה אסון

קשר ריאל שכבש ב-0:1 על יובנטוס: "הרגשה אדירה, חלמתי על זה". אלונסו: "גולר מזכיר לי את וירץ. הקלאסיקו? משחק שמסומן באדום, המשמעות ברורה לנו"


ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ריאל מדריד שמרה על מאזן מושלם בליגת האלופות עם ניצחון 0:1 על יובנטוס. ג'וד בלינגהאם המתקאמבק הבקיע רגע לפני הקלאסיקו הגדול מול ברצלונה בסנטיאגו ברנבאו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), כמעט ארבעה חודשים אחרי השער הקודם שלו והפציעה שהגיעה לאחר מכן.

אוהדי ריאל קיבלו הזדמנות לחזור ולשיר "היי ג'וד" לבלינגהאם כשחגג את שערו והוא סיכם את המשחק: "זו הרגשה אדירה, לא כבשתי במשך הרבה זמן וחלמתי על הרגע הזה - לכבוש שער ניצחון בליגת האלופות מול קבוצה טובה. הרגשתי טוב מאוד, נהנתי. לשחק טוב זה חשוב, אבל גם לכבוש את שער הניצחון עוזר הרבה לקבוצה".

בלינגהאם דיבר גם על תקופתו בריאל עד עכשיו: "בשנה הראשונה שיחקנו במספר מערכים תחת קרלו (אנצ'לוטי), הוא אוהב להסתגל לקבוצה. לא יודע מה השתנה בין השנה הראשונה לשנייה, אני לא חושב שהעונה שעברה הייתה אסון, רחוק מכך. עדיין כבשתי 15 שערים והיו לי 14 בישולים והרבה רגעים טובים.

גג'וד בלינגהאם מאושר (IMAGO)

"לא שיחקנו הכי טוב בעונה שעברה והיה לי חלק בכך. עדיין היו רגעים טובים מאוד, אבל לא ברמה שרציתי. אני לא ברמה של העונה הראשונה שלי. נותחתי בכתף, יש מאמן חדש ויש לו את הגישה שלו".

צ'אבי אלונסו אמר: "ארדה גולר בתהליך של שיפור בהכל, הוא צריך לשפר את משחק הלחץ וקבלת ההחלטות, אבל הוא נותן לנו הרבה. אני מרוצה מההתקדמות שלו, אבל אנחנו רוצים יותר. ארדה נהנה לשחק ומזכיר לי קצת את וירץ בפן הזה".

על בלינגהאם אמר מאמן ריאל: "בלי קשר לשער, היה לו משחק שלם מאוד. היה קשה למצוא אותו בין הקווים, אבל הצלחנו בכך. יש לו את האיכות לשחק קרוב לרחבה וליצור מצבים, הוא אחד השחקנים השלמים בעולם וצריך ליהנות ממנו. אני מבקש ממנו לקרוא את המשחק כמו שאנחנו צריכים ממנו".

קורטואה יוצא נגד טבאס: "עושה מה שבא לו"

על הקלאסיקו אמר אלונסו: "זה משחק עם הרבה משמעות והיא ברורה לנו, אבל לא צריך לעשות מזה דרמה. זה משחק שמסומן באדום בלוח, אבל לא דיברנו עליו הרבה. נתחיל לעבוד לקראתו עכשיו".

