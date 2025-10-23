יום חמישי, 23.10.2025 שעה 08:08
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%491-5016ריאל מדריד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
33%554-5326מכבי ת"א18
20%441-4195ליון וילרבאן19
0%486-4415באסקוניה20

למרות הניצחון: מכבי ת"א חייבת רכז וסנטר

האזינו לפודקאסט סיכום ה-91:92 על ריאל מדריד: לוני ווקר פתח בסערה, אושיי בריסט ממשיך להרשים, וגם מאחורי הקלעים איך חזרו המשחקים ביורוליג לארץ

מכבי תל אביב ניצחה 91:92 את ריאל מדריד במשחק סופר מותח, שסיפק רגע אחד גדול במיוחד – שלשת ניצחון אדירה של תמיר בלאט, שהוכיח שוב שהוא ווינר אמיתי. ברגע האמת, בלאט קיבל את הכדור, שחרר – וקבר את השלשה שניצחה למכבי את המשחק. בפודקאסט מכבי סל דיברנו, לי נוף, רועי לוין ומשה ברדה על הניצחון של הצהובים ומה קורה למכבי כשתמיר בלאט השחקן המצטיין. ולמה דווקא הניצחון ממחיש את הצורך של הצהובים להתחזק 

נגענו בנושא לוני ווקר שפתח בסערה. במחצית הראשונה הוא השתולל, קלע באחוזים גבוהים והיה בלתי ניתן לעצירה. אבל במחצית השנייה, כשהקליעה הפסיקה להיכנס, הוא בחר בדרך אחרת – לשחק חכם, אחראי, וליישם את הכדורסל של עודד קטש. לא כוכבות אישית, אלא אחריות קבוצתית. 

עוד נקודה שעלתה על הפרק היא אושיי בריסט שממשיך להרשים. הפורוורד האמריקאי מציג עוצמה, ומסתמן כאחת ההפתעות החיוביות של פתיחת העונה. וכמובן שסיפרנו את מאחורי הקלעים איך חזרו המשחקים לישראל וכמה זה יכול לעודד את אוהדי מכבי.

