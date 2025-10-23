"הבנה גבוהה של המשחק": מחמאות לבן שרף

התקשורת האמריקאית עקבה מקרוב אחרי הופעת הבכורה הרשמית של בן שרף בליגת ה-NBA, והתגובות לא איחרו להגיע. הרכז הישראלי בן ה-19 פתח בחמישייה של ברוקלין נטס במשחק החוץ מול שארלוט, ומשך לא מעט תשומת לב בזכות קור הרוח והבשלות שהפגין כבר במשחקו הראשון בליגה הטובה בעולם.

באתר Nets wire, העניקו לשרף ציון +C וציינו כי "שרף פתח בחמישייה במקום איגור דיומין, שנראה כי עוד נמצא בהגבלת דקות לאחר פציעתו בכף הרגל. הוא גילה קור רוח בביצועי הפיק אנד רול והראה הבנה גבוהה של המשחק, אך הקליעה מבחוץ עדיין דורשת שיפור. למרות זאת, הוא ניהל את המשחק באחריות, חילק כדורים חכמים ושמר על ריכוז".

הכתב האמריקאי בילי ריינהרדט, שמסקר את הנטס, פרגן גם הוא לבכורה של הישראלי: "שרף נראה כמו שחקן ששייך ל-NBA. הוא תחרותי, פעיל בשני צדי המגרש, פיזי מאוד ויודע בדיוק לאן הכדור צריך להגיע. מדובר בשחקן עם נוכחות, יש לו גוף מצוין לגארד, וזה מאפשר לו להתמודד גם מול שחקנים גבוהים כמו ברנדון מילר ולעזור לריבאונד. הסל הראשון שלו, לאחר חדירה אגרסיבית לסל, הראה כמה ביטחון יש לו".

בן שרף (רויטרס)

גם בעמוד האמריקאי Point Made Basketball התרשמו מהיכולת של הישראלי הצעיר: "אני ממש אוהב את הפיזיות של בן שרף. הוא נראה בשל הרבה יותר מרוקי בן 19 שלא נבחר בלוטרי. הניסיון שצבר כבר בגיל צעיר ברמות הגבוהות באירופה בא לידי ביטוי, הוא מבין את המשחק, לא נבהל מהקצב, ונראה כאילו שיחק כאן כבר שנים".

למרות ההפסד של ברוקלין לשארלוט 136:117, שרף הותיר רושם חיובי על אנשי הליגה והתקשורת המקומית. ב-20 דקות על המגרש הוא רשם 8 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, והראה שיש סיבה טובה מדוע מאמנו ג’ורדי פרננדס בחר להעניק לו את המקום בחמישייה כבר מהמשחק הראשון.

הנטס ישובו כעת לניו יורק, שם צפוי שרף לערוך את הופעת הבכורה הביתית שלו מול קליבלנד, כשלאור התגובות מהתקשורת האמריקאית, נראה שכולם סקרנים לראות מה הצעד הבא של הרוקי הישראלי המבטיח.