יום חמישי, 23.10.2025 שעה 06:04
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
8 נקודות לבן שרף, ברוקלין הפסידה לשארלוט

הישראלי בן ה-19 שהפך לשני הכי צעיר שפותח בחמישייה של הנטס הוסיף שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים ב-136:117 של קבוצתו ב-20 דקות. דני וולף נעדר

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף רשם הלילה (בין רביעי לחמישי) את צעדיו הראשונים בליגת ה-NBA, והצליח להשאיר רושם חיובי מאוד למרות תבוסת קבוצתו. הרכז הישראלי עלה בחמישייה של ברוקלין בבכורה הרשמית שלו, אך הנטס הובסו 136:117 על ידי שארלוט במשחק פתיחת העונה. דני וולף נעדר מהסגל בשל פציעה בקרסול.

למרות התוצאה, שרף סיפק הצצה ליכולות שהלהיבו את הצוות המקצועי של ג’ורדי פרננדס עוד במחנה האימונים. ב-20 דקות על הפרקט הוא תרם 8 נקודות (2 מ-7 מהשדה, 0 מ-3 מחוץ לקשת ו-4 מ-6 מהעונשין), קטף 7 ריבאונדים, חילק 4 אסיסטים ולא איבד אף כדור. הנתונים הצנועים אולי לא מספרים את כל הסיפור, אך שפת הגוף והביטחון שלו הבליטו שחקן צעיר שמוכן להתמודד בליגה של הגדולים.

כבר בדקות הראשונות הראה שרף קור רוח וניצוץ יצירתי. אחרי פחות מחמש דקות מהג’אמפ-בול הוא כבר רשם 2 נקודות, 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, כשהמהלך הראשון שלו היה הטעייה אלגנטית על ברנדון מילר וסל נהדר מתחת לסל. בהמשך, במהלך הרבע השני, הוסיף קליעה יפה מחצי מרחק מעל פניו של לאמלו בול, רגע שסימל את האומץ והביטחון שלו גם מול כוכבים מבוססים.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

שרף אמנם התקשה לשלוח יד מדויקת מבחוץ והחטיא שלוש פעמים מעבר לקשת, אך המשיך להילחם ולנסות לנהל את המשחק בקצב שלו. הוא לא שותף ברבע האחרון, כשהורנטס ברחו ליתרון דו ספרתי מבטיח בדרך לניצחון.

מעבר ליכולת האישית, שרף גם רשם היסטוריה קטנה. בגיל 19 ו-191 ימים בלבד הפך לשחקן השני הכי צעיר בתולדות הנטס שפותח בחמישייה, אחרי דריק פייבורס שעשה זאת ב-2011.

בצד השני, ברנדון מילר הוביל את שארלוט עם 25 נקודות ו-7 אסיסטים, לאמלו בול הוסיף 20 ו-8 אסיסטים, ומיילס ברידג'ס סיים עם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים. אצל הנטס, ניק קלקסטון בלט עם 17 נקודות ו-4 ריבאונדים, קאם תומאס תרם 15, ואיגור דיומין, הבחירה השמינית בדראפט, הרשים עם 14 נקודות (4 מ-6 משלוש) ו-5 ריבאונדים ב-22 דקות.

עבור שרף, שגדל בגבעתיים והפך בתוך פחות משנה משחקן נוער למוביל חמישייה בליגת הכדורסל הטובה בעולם, זו רק ההתחלה. בסוף השבוע הוא צפוי לערוך את הופעת הבכורה הביתית שלו בברקלין סנטר מול קליבלנד, בתקווה להמשיך לבסס את מעמדו כאחת מההפתעות המעניינות של פתיחת העונה.

