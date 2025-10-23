יום חמישי, 23.10.2025 שעה 01:40
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"לפעמים עומדים בפינה וצריך לדעת לספוג מכות"

מאמן אייאקס, הייטינחה, הביע אכזבה מהמשחק ("מול אלופת העולם קשה גם ב-11 שחקנים") והסביר את החילוף של גלוך ("חוסר מזל"). וגם: השיא המביך שרשם

|
ג'ון הייטינחה (IMAGO)
ג'ון הייטינחה (IMAGO)

פתיחת העונה האכזרית של אייאקס ואוסקר גלוך המשיכה גם אמש (רביעי) עם השפלה, 5:1 מול צ’לסי, שהותירה את הקבוצה במקום האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות.

להשפלה הזו נוסף הנתון ההיסטורי של ג’ון הייטינחה. מאמן אייאקס הוא הראשון בהיסטוריה של ליגת האלופות שמפסיד את שלושת משחקיו הראשונים עם אותו המועדון הן כשחקן (חמישה הפסדים רצופים כשחקן אייאקס ב-2003/04) והן כמאמן (שלושה הפסדים רצופים כמאמן אייאקס ב-2025/26). שיא מביך שמציב אותו במקום לא מחמיא בדפי ההיסטוריה של המועדון.

“התחלנו טוב מאוד, תוכנית המשחק עבדה במשך 15 דקות, עמדנו טוב וחיכינו להתקפות מעבר”, אמר הייטינחה לאחר המשחק, והסביר מה שינה את המשחק ואת הסיבה שאוסקר גלוך הוחלף כבר בדקה ה-23: “הכרטיס האדום היה חסר מזל, ואז היינו צריכים לעשות חילוף.

אוסקר גלוך מוחלף מוקדם, "הכרטיס האדום היה חסר מזל" (IMAGO)אוסקר גלוך מוחלף מוקדם, "הכרטיס האדום היה חסר מזל" (IMAGO)

“ניסינו לפתור את הבעיה עם שני שחקני כנף וחלוץ מטרה, ואז ספגנו שני שערים – היו שניים מכדור שהוסט, שני פנדלים קלים, ואז ברור שזה יהיה קשה, גם ככה קשה מול צ’לסי גם עם 11 שחקנים”.

כשנשאל על ההחלטה להוציא כרטיס אדום לקנת’ טיילור אמר: “לא ראיתי את מה שקרה, ה-VAR עושה את העבודה ואני לא יכול לשנות אותה. כמובן שהיו רגעים שחשבתי: זה כרטיס אדום? זה פנדל? אבל השופטים עושים את העבודה שלהם.

קנתקנת' טיילור תופס את הראש אחרי ההרחקה (IMAGO)

“קיווינו להישאר במשחק עד המחצית, אבל אז ספגנו מ-2:1 ל-4:1. הדבר הכי חשוב עבורי היה שראיתי את הלחימה של השחקנים שלי, את החיבור והעבודה אחד בשביל השני. צריך לדעת לתת להם קרדיט, אבל היה ערב קשה”.

במבט להמשך הוסיף הייטינחה: “יש לנו עדיין חמישה משחקים, ידענו ששלושת הראשונים יהיו קשים והיינו מעדיפים לקבל אותם יותר מאוחר. כשמשחקים מול קבוצה שזכתה בגביע העולם למועדונים זה קשה. לפעמים עומדים בפינה, צריך לספוג את המכות ולהמשיך”.

אסור לפספס
