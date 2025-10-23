יום חמישי, 23.10.2025 שעה 08:56
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
4171-1782שאלון1
3162-1882נימבורק2
3157-1612אלבה ברלין3
2178-1412סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
5247-2523הפועל חולון2
4266-2493שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
4163-1922טנריפה1
4175-1812טופאש בורסה2
2175-1672טראפני שארק3
2198-1712בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
4130-1602א.א.ק. אתונה1
3145-1612סולנוקי אולאי2
3157-1462לוויצה פטריוטי3
2161-1262ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
4121-1692מלאגה1
3183-1702מרסין2
3165-1502קרדיצה3
2199-1792אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

"כל פעם היה מישהו אחר שהרים את הרמה"

בהפועל חולון באופוריה אחרי ה-92:103 על שולה בליגת האלופות של פיב"א: "השחקנים הגיבו לכל מה שקורה". ארצי: "צריכים להישאר יחדיו ולהמשיך להאמין"

|
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

ניצחון עצום אתמול (רביעי), של הפועל חולון על שולה 92:103, במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים המוקדם של ליגת האלופות של פיב"א. דני פרנקו וחניכיו, סגרו את הסיבוב הראשון של בית ג' לא רק עם ניצחון חוץ מרשים, אלא ניצחון בפער דו ספרתי, כאשר בעוד שבועיים הסגולים צהובים יפתחו את הסיבוב השני עם משחק 'בית' נגד אותה קבוצה, בידיעה שניצחון בו יהיה שווה להם מקום בפלייאין, שישוחק לאחר שהמשחקים ישובו ארצה, כך שיתרון ביתיות עבור חולוניה שווה המון. 

שלב הבתים המוקדם, הוא כזה שממנו מעפילות 3/4 קבוצות. הראשונה הולכת ישירות לשלב 16 האחרונות, בעוד שמקומות 2-3 ממשיכות לפלייאין, סדרה המשוחקת בפורמט של הטובה משלושה משחקים, כשהמנצחת מצטרפת לשלב 16 האחרונות. במועדון הודו כי לא ציפו שהמשחק יתפתח בדרך בה זה קרה, כאשר בתום 40 דקות של כדורסל חניכיו של דני פרנקו קלעו 103 נקודות. בחולון היו מרוצים מאוד מהשטף ההתקפי, יחד עם זאת בקבוצה יצאו גם בתחושה שמבחינה הגנתית אפשר היה לעשות עבודה טובה יותר. 

בחולוניה הייתה כמובן שביעות רצון מהשחקנים ומכך ש"כל פעם היה מישהו אחר שהרים את הרמה". חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כשהסגולים צהובים השתמשו ברוטציה ארוכה והבהירו שהתקשו בגלל בעיית העבירות שהייתה להם. התנאים לא היו אופטימליים מבחינתה של הפועל חולון, שבילתה שמונה שעות בדרכים עד שהגיעה למחוז חפצה. הדבר כמובן השפיע גם על האימון, שהפך קצר יותר, אך כל אלו לא השפיעו בסופו של דבר על השחקנים ש"הגיבו לכל מה שקורה". צוות האימון זכה למחמאות על ההכנה למשחק, הן מאנשי המועדון והן מהשחקנים עצמם. 

נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

נתנאל ארצי, שקלע 17 נקודות והוריד 4 ריבאונדים אמר לאחר המשחק: "אני רוצה להודות לצוות שלנו שהכין אותנו היטב למשחק עם הפרטים הקטנים. אנחנו יודעים שב-BCL כל משחק חשוב, וזה משהו שהיה בראשנו. אנחנו קבוצה חדשה שרוצה להצליח. שוב אני רוצה להודות להם כי זה לא היה משחק קל, אבל אני שמח שהיינו ביחד עד הסוף והשגנו את הניצחון. אנחנו יודעים שבעוד שבועיים נפגוש אותם שוב ואנחנו צריכים להתכונן לזה, כי כל הקבוצות במפעל הן קבוצות טובות ואף אחד לא ייתן לנו צ'אנס נוסף”. 

אנחנו צריכים להישאר יחדיו ולהמשיך להאמין ולהביא ניצחון נוסף במשחק הבא. זה יהיה קשה, אבל אני סומך על השחקנים החברים שלי ועל הצוות. זה ניצחון מאוד חשוב. אנחנו כעת 2:1, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולנצח ולהאמין. המשחקים ממשיכים ואנחנו צריכים להישאר מרוכזים ולא לחגוג יותר מדי, כי אנחנו שמחים והכל אבל צריך להתחיל היום מחדש".   

