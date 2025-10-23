יום ראשון, 26.10.2025 שעה 23:55
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

אוהדי ליברפול נגד מוחמד סלאח: "טעות אנוכית"

הכוכב נכנס כמחליף ב-1:5 על פרנקפורט, יכול היה לסדר לווירץ שער בכורה והחמיץ בעצמו. ואן דייק: "לא יודע אם זו הצהרה". פרימפונג ואיסאק נפצעו

|
מוחמד סלאח מחמיץ (IMAGO)
מוחמד סלאח מחמיץ (IMAGO)

ליברפול סיימה את התקופה הרעה. אחרי שהייתה במשבר עם ארבעה הפסדים רצופים, כשנראה ששחקני הרכש לא פוגעים ושום דבר לא הולך כמו שצריך, החבורה של ארנה סלוט חזרה לנצח עם 1:5 אדיר על איינטרכט פרנקפורט בחוץ בליגת האלופות, אבל לא הכל ורוד במרסיסייד.

מוחמד סלאח איבד את מקומו בהרכב לאור יכולתו הירודה בתקופה האחרונה, נכנס רק בדקה ה-74 כשליברפול כבר הובילה 1:5 וקיבל הזדמנות מצוינת לסדר לפלוריאן וירץ את שער הבכורה שלו. במקום למסור, סלאח בחר לבעוט בעצמו – וההחמצה עוררה גל ביקורת ברשתות החברתיות, וגם בתקשורת כשב'דיילי מייל' נכתב: "הטעות האנוכית של סלאח".

כמו כן, אוהדים כתבו כי “זו הייתה יכולה להיות מתנה לווירץ שזקוק נואשות לשער ראשון”, ואחרים הוסיפו: “סלאח חייב להפסיק עם האנוכיות הזו, הוא מחפש שערים לעצמו במקום לבשל לחברים”.

וירג’יל ואן דייק, שנבחר למצטיין המשחק, אמר: “אני לא יודע אם זאת הצהרה, אבל ברור שזה משהו לבנות עליו. היינו מאוד מאוכזבים להפסיד ארבעה משחקים ברציפות, אבל היה עלינו להישאר מאוחדים ולהתעלם מהרעש שמסביב. היום ניצחנו, זה הכל. נתאושש ונתכונן לסוף השבוע”.

וירגוירג'יל ואן דייק (IMAGO)

על ההגנה של הרדס: “אנחנו מנסים לשמור על רשת נקייה וממשיכים לעבוד קשה מאוד, אבל בכדורגל תמיד יש אפשרות לספוג שערים. זה קרה לנו היום לצערי, אבל מה שחשוב זה להגיב ולנצח. בכל יום צריך לנסות להיות טובים יותר מאתמול. זה אולי נשמע קלישאתי, אבל זו המחשבה היחידה שצריכה להיות לנו”.

ג’רמי פרימפונג, שהגיע בקיץ מבאייר לברקוזן, נפצע בשריר הירך ונאלץ לצאת כבר אחרי 19 דקות. גם אלכסנדר איסאק, שהוחלף במחצית בשל מתיחה במפשעה, עלול להיעדר מהמשחק הקרוב. “זה חבל מאוד”, אמר סלוט לאחר המשחק. “ניסינו להחזיר את איסאק בהדרגה אחרי תקופה ארוכה בחוץ, אבל כנראה שהוא עוד לא במאה אחוז”.

למרות זאת, המאמן ההולנדי החמיא לשחקניו על התגובה המרשימה אחרי ההפסד למנצ’סטר יונייטד: “יצרנו הרבה מצבים גם בשבועות האחרונים, אבל הפעם הצלחנו לממש אותם. אקיטיקה הראה מהירות וביטחון, זו הייתה הופעה מצוינת”.

אקיטיקה, שכבש את שערו השישי העונה, הודה כי המשחק היה מיוחד עבורו: “זה הרגיש כמו לחזור הביתה. אני חייב הרבה לפרנקפורט – הם עשו אותי לשחקן שאני היום”.

