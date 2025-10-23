יום חמישי, 23.10.2025 שעה 00:30
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

קורטואה: יובנטוס פגעו בנו, חייבים לבחון את זה

שוער ריאל מדריד דיבר לאחר הניצחון הקשה: "זה היה קשה, לקחנו את זה עם הרבה מאמץ". על בלינגהאם הוסיף: "הוא חוזר למיטבו". ומה אמר על הקלאסיקו?

|
טיבו קורטואה (IMAGO)
טיבו קורטואה (IMAGO)

שוער ריאל מדריד, טיבו קורטואה, סיכם את הניצחון הקשה של קבוצתו על יובנטוס בליגת האלופות, כאשר הוא חגג הופעה מספר 300 במדי הבלאנקוס עם רשת נקייה. “אני מאוד שמח על הניצחון. זה היה קשה מאוד. היו הזדמנויות לשני הצדדים. לקחנו את זה עם הרבה מאמץ”, אמר קורטואה בסיום. “זה ניצחון חשוב מול קבוצה גדולה נוספת. הבא בתור זה אנפילד. בואו נמשיך הלאה”.

למרות הניצחון, השוער הבלגי התייחס לצורך לשפר את משחק הקבוצה, במיוחד בהתמודדות מול יריבות חזקות. “זו יובה, וכשהם מתגוננים נמוך ורוצים לצאת למתפרצות אנחנו צריכים להיכנס יותר קצב. צריכים לנוע יותר מצד לצד, לפתוח את האגפים. הם פגעו בנו בשלבי הפתיחה ואנחנו חייבים לבחון את זה”.

קורטואה התייחס גם להצלה החשובה שלו מול דושאן ולאחוביץ’: “המאמן רוצה שאשחק גבוה. כדור שמגיע בצורה כזו... זה היה נראה כאילו מיליטאו יגיע לכדור. ולאחוביץ’ הוא חלוץ נהדר, ואני שמח על ההצלה”.

קורטואה עוצר את ולאחוביץקורטואה עוצר את ולאחוביץ' (IMAGO)

ביחס לשער הניצחון, שיבח השוער את ג’וד בלינגהאם: “זה מה שאני אוהב בסוג כזה של שחקן. ויניסיוס מבצע את הפעולה והוא (בלינגהאם) נמצא על הכדור. הוא חוזר למיטבו. שמח על הניצחון”.

בסיום, קורטואה הביט קדימה אל הקלאסיקו המתקרב מול ברצלונה: “שתי הקבוצות שלנו בכושר טוב. זה יהיה משחק נהדר, אחרי שהפסדנו כמה בשנה שעברה. חשוב לנצח. זה יהיה משחק גדול ואני מקווה שננצח. אני מכבד אותם ואת ההכנות שלהם”.

