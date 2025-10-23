קורטואה: יובנטוס פגעו בנו, חייבים לבחון את זה

שוער ריאל מדריד, טיבו קורטואה, סיכם את הניצחון הקשה של קבוצתו על יובנטוס בליגת האלופות, כאשר הוא חגג הופעה מספר 300 במדי הבלאנקוס עם רשת נקייה. “אני מאוד שמח על הניצחון. זה היה קשה מאוד. היו הזדמנויות לשני הצדדים. לקחנו את זה עם הרבה מאמץ”, אמר קורטואה בסיום. “זה ניצחון חשוב מול קבוצה גדולה נוספת. הבא בתור זה אנפילד. בואו נמשיך הלאה”.

למרות הניצחון, השוער הבלגי התייחס לצורך לשפר את משחק הקבוצה, במיוחד בהתמודדות מול יריבות חזקות. “זו יובה, וכשהם מתגוננים נמוך ורוצים לצאת למתפרצות אנחנו צריכים להיכנס יותר קצב. צריכים לנוע יותר מצד לצד, לפתוח את האגפים. הם פגעו בנו בשלבי הפתיחה ואנחנו חייבים לבחון את זה”.

קורטואה התייחס גם להצלה החשובה שלו מול דושאן ולאחוביץ’: “המאמן רוצה שאשחק גבוה. כדור שמגיע בצורה כזו... זה היה נראה כאילו מיליטאו יגיע לכדור. ולאחוביץ’ הוא חלוץ נהדר, ואני שמח על ההצלה”.

קורטואה עוצר את ולאחוביץ' (IMAGO)

ביחס לשער הניצחון, שיבח השוער את ג’וד בלינגהאם: “זה מה שאני אוהב בסוג כזה של שחקן. ויניסיוס מבצע את הפעולה והוא (בלינגהאם) נמצא על הכדור. הוא חוזר למיטבו. שמח על הניצחון”.

בסיום, קורטואה הביט קדימה אל הקלאסיקו המתקרב מול ברצלונה: “שתי הקבוצות שלנו בכושר טוב. זה יהיה משחק נהדר, אחרי שהפסדנו כמה בשנה שעברה. חשוב לנצח. זה יהיה משחק גדול ואני מקווה שננצח. אני מכבד אותם ואת ההכנות שלהם”.