יום חמישי, 23.10.2025 שעה 09:49
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

ווסלי סניידר ביקר: גלוך האחרון שהיה צריך לצאת

ההולנדי התייחס לחילוף התמוה של הייטינחה בסטמפורד ברידג': "הקהל גם ככה כבר נגדך, פשוט לא עושים את זה. אוסקר הדבר האחרון שנותר לך יציב שם"

|
גלוך מוחלף (IMAGO)
גלוך מוחלף (IMAGO)

סערת אוסקר גלוך באייאקס מסרבת לדעוך, והפעם גם אחד מסמלי הכדורגל ההולנדי, ווסלי סניידר, הצטרף למבקרים. קשר העבר התייחס בחריפות להחלטתו של המאמן ג’ון הייטינחה להוציא את גלוך מוקדם כל כך במשחק ליגת האלופות מול צ’לסי.

"החילוף הזה...", אמר סניידר באנחה, לאחר שהוקרן קטע הווידאו שבו נראה גלוך יורד מהמגרש. ההחלטה התקבלה דקות ספורות אחרי שקנת טיילור הורחק בכרטיס אדום, ובדומה למה שקרה בשבת מול אלקמאר, גם הפעם היה זה גלוך ששילם את המחיר.

"אני הייתי מוציא את ווחהורסט", הסביר סניידר. "לא את גלוך. אייאקס הייתה צריכה שחקן קליל ומהיר יותר בהתקפות מעבר, וגלוך מתאים לזה הרבה יותר. הוא גם הוחלף מוקדם בשבוע שעבר, הקהל כבר נגדך. השחקן האחרון שאתה צריך להוציא הערב הוא גלוך. פשוט לא עושים את זה".

ווסלי סניידר (רויטרס)ווסלי סניידר (רויטרס)

סניידר הדגיש כי המאמן גרם נזק כפול, גם מקצועי וגם תדמיתי: "הקהל כולו נגדו. אתה שומע את הקריאות מהיציע, זה ברור שהאוהדים מאבדים אמון. כשאתה פוגע בשחקן הכי יצירתי שלך ככה, אתה מאבד את כל הקבוצה".

ואכן, היציעים באנגליה סערו. אוהדי אייאקס שבאו לעודד את הקבוצה בלונדון השמיעו קריאות רמות לעבר המאמן: "Johnny, get lost!", "ג’וני, תעוף!", שחזרו שוב ושוב מיציע האורחים בסטמפורד ברידג’.

אייאקס דווקא פתחה את המשחק לא רע, אך ספגה מכה כפולה כבר לאחר רבע שעה: טיילור הורחק לאחר תיקול חריף על פאקונדו בואננוטה, ואחרי התערבות ה-VAR נשלף האדום. פחות מדקה לאחר מכן, מרק גויו ניצל את הבלבול בהגנה והעלה את צ’לסי ל-0:1.

ואז הגיע החילוף שעורר את הסערה, הייטינחה החליט להוציא את גלוך ולהכניס במקומו את ג’ורתי מוקיו. הקשר הישראלי ירד מהמגרש בחיוך מריר, "זה כבר נהיה דפוס", אמר אחד הפרשנים ההולנדים. התגובות הקשות מהקהל לא איחרו לבוא, והמאמן ההולנדי הפך למטרה המרכזית. זמן קצר לאחר מכן גם ספגה אייאקס את השני מרגלי מויסס קאייסדו, והמשחק ברח לה מהידיים.

סניידר סיכם את הביקורת החריפה שלו במילים פשוטות: "אם אתה רוצה שהקבוצה שלך תאמין בך, אל תוציא את גלוך. הוא הדבר האחרון שנותר לך יציב שם".

