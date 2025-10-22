"בלאט חיסל את ריאל מדריד, מכבי ניצחה בצדק"

ניצחונה של מכבי תל אביב 91:92 על ריאל מדריד הערב (רביעי) ביורוליג לא עבר בשקט בתקשורת הספרדית, שם הודו כי הקבוצה של עודד קטש הייתה עדיפה ברגעי ההכרעה והנחילה לאלופת אירופה הפסד נוסף מחוץ למדריד.

באתר ‘אס’ היללו את הופעת הצהובים וכתבו: "ניצחון משוגע של מכבי תל אביב. שלשה ספקטקולרית של תמיר בלאט הכריעה את המשחק. ריאל מדריד ממשיכה לגמגם מחוץ לביתה".

גם ב’מארקה’ התמקדו ברבע השני החלש של הבלאנקוס, וכתבו: "הרבע השני האיום של מדריד גבה לבסוף את המחיר. הלבנים, ששיחקו הערב במדים כחולים, הצליחו לחזור למשחק ואף לעלות ליתרון, אך מכבי, הפעם, הייתה טובה יותר, וסגרה את הסיפור עם שלשה אדירה של בלאט ממרחק של יותר משמונה מטרים".

ב’ספורט’ נכתב בכותרת הראשית: "זה נגמר! ריאל מדריד עדיין ללא ניצחון חוץ. שלשה עצומה של בלאט חיסלה את מדריד מול מכבי". בהמשך הוסיפו: "ההתקפה האחרונה של ריאל לא הצליחה להתממש, ומכבי לקחה משחק מרתק. הקבוצה של עודד קטש האריכה את רצף ההפסדים של סקאריולו במשחקי חוץ. מכבי תל אביב הצליחה לנצח משחק שבו היתרון התחלף לא פחות מ-14 פעמים. הישראלים, שיחזרו לשחק בביתם ב-1 בדצמבר, ניצחו בזכות הופעות אישיות נהדרות של ווקר, בלאט וסורקין".

גם ב‘מונדו דפורטיבו’ הצטרפו למחמאות למכבי וכתב: "מכבי סוף סוף מנצחת, ובכך עושה צדק עם השליטה שהפגינה במשך דקות רבות. ריאל מדריד הציגה משחק חלש וניסתה לחזור לקראת הסיום, אך לא הצליחה”.