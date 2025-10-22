יום חמישי, 23.10.2025 שעה 00:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%491-5016ריאל מדריד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
33%554-5326מכבי ת"א18
20%441-4195ליון וילרבאן19
0%486-4415באסקוניה20

"בלאט חיסל את ריאל מדריד, מכבי ניצחה בצדק"

בספרד פרגנו לצהובים אחרי ה-91:92 הדרמטי: "ניצחון משוגע במשחק שהיתרון התחלף בו 14 פעמים. ריאל הייתה חלשה, בלאט, ווקר וסורקין היו אדירים"

|
לוני ווקר עם הכדור (IMAGO)
לוני ווקר עם הכדור (IMAGO)

ניצחונה של מכבי תל אביב 91:92 על ריאל מדריד הערב (רביעי) ביורוליג לא עבר בשקט בתקשורת הספרדית, שם הודו כי הקבוצה של עודד קטש הייתה עדיפה ברגעי ההכרעה והנחילה לאלופת אירופה הפסד נוסף מחוץ למדריד.

באתר ‘אס’ היללו את הופעת הצהובים וכתבו: "ניצחון משוגע של מכבי תל אביב. שלשה ספקטקולרית של תמיר בלאט הכריעה את המשחק. ריאל מדריד ממשיכה לגמגם מחוץ לביתה".

גם ב’מארקה’ התמקדו ברבע השני החלש של הבלאנקוס, וכתבו: "הרבע השני האיום של מדריד גבה לבסוף את המחיר. הלבנים, ששיחקו הערב במדים כחולים, הצליחו לחזור למשחק ואף לעלות ליתרון, אך מכבי, הפעם, הייתה טובה יותר, וסגרה את הסיפור עם שלשה אדירה של בלאט ממרחק של יותר משמונה מטרים".

ב’ספורט’ נכתב בכותרת הראשית: "זה נגמר! ריאל מדריד עדיין ללא ניצחון חוץ. שלשה עצומה של בלאט חיסלה את מדריד מול מכבי". בהמשך הוסיפו: "ההתקפה האחרונה של ריאל לא הצליחה להתממש, ומכבי לקחה משחק מרתק. הקבוצה של עודד קטש האריכה את רצף ההפסדים של סקאריולו במשחקי חוץ. מכבי תל אביב הצליחה לנצח משחק שבו היתרון התחלף לא פחות מ-14 פעמים. הישראלים, שיחזרו לשחק בביתם ב-1 בדצמבר, ניצחו בזכות הופעות אישיות נהדרות של ווקר, בלאט וסורקין".

גם ב‘מונדו דפורטיבו’ הצטרפו למחמאות למכבי וכתב: "מכבי סוף סוף מנצחת, ובכך עושה צדק עם השליטה שהפגינה במשך דקות רבות. ריאל מדריד הציגה משחק חלש וניסתה לחזור לקראת הסיום, אך לא הצליחה”.

