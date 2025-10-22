יום ראשון, 26.10.2025 שעה 23:51
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

קטש: כמעט היה דז'ה וו, שלשה גדולה של תמיר

המאמן דיבר אחרי הניצחון הדרמטי 91:92 על ריאל מדריד: "השחקנים השקיעו הרבה מאמץ, היה לנו מזל במהלך האחרון". ווקר: "הייתי יכול לשחק טוב יותר"

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב שרדה מותחן אדיר ביורוליג, כשניצחה את ריאל מדריד 91:92 משלשת ניצחון ענקית של תמיר בלאט בשניות האחרונות. אחרי המשחק, עודד קטש, לוני ווקר ורומן סורקין דיברו על מה שקרה על הפרקט.

המאמן דיבר על רכבת ההרים של המשחק: “שיחקנו טוב, נגד קבוצה אתלטית מאוד, הרוטציה הייתה יותר גדולה ממה שאנחנו רגילים. שחקנים השקיעו הרבה מאוד מאמץ, אני באמת שמח בשבילם. כמעט היה דז’ה וו למשחק הקודם, תמיר עם שלשה גדולה וקצת מזל במהלך האחרון”.

קטש הוסיף על היומיים הטובים של קבוצתו: “כן, החזרה לארץ והתוצאה. אנחנו בתהליך למרות ההפסד האחרון שהיה קשה מורלית. נקווה לעשות את המקסימום עד שנהיה במצב טוב, מחכים לזה כמו להגיע לארץ המובטחת”. 

גג'יילן הורד מושיט יד לתמיר בלאט במפגן חברות (קרדיט: Djordje Kostic)

לוני ווקר דיבר על ההופעה שלו ברמה האישית וגם של הקבוצה: “אני יודע שאני יכול לשחק טוב יותר, החמצתי כמה זריקות מהקו, אני חושב שהקבוצה התמודדה טוב, אנחנו מאוד שמחים על היום”. 

לוני ווקר (IMAGO)לוני ווקר (IMAGO)

גם סורקין דיבר על המשחק המשוגע: “כן, זה אכן היה כך. אני חושב שהראינו אופי, אנחנו קבוצה טובה מאוד ואני מאמין שזה נראה היום”. 

רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)
