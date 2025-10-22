קטש: כמעט היה דז'ה וו, שלשה גדולה של תמיר

מכבי תל אביב שרדה מותחן אדיר ביורוליג, כשניצחה את ריאל מדריד 91:92 משלשת ניצחון ענקית של תמיר בלאט בשניות האחרונות. אחרי המשחק, עודד קטש, לוני ווקר ורומן סורקין דיברו על מה שקרה על הפרקט.

המאמן דיבר על רכבת ההרים של המשחק: “שיחקנו טוב, נגד קבוצה אתלטית מאוד, הרוטציה הייתה יותר גדולה ממה שאנחנו רגילים. שחקנים השקיעו הרבה מאוד מאמץ, אני באמת שמח בשבילם. כמעט היה דז’ה וו למשחק הקודם, תמיר עם שלשה גדולה וקצת מזל במהלך האחרון”.

קטש הוסיף על היומיים הטובים של קבוצתו: “כן, החזרה לארץ והתוצאה. אנחנו בתהליך למרות ההפסד האחרון שהיה קשה מורלית. נקווה לעשות את המקסימום עד שנהיה במצב טוב, מחכים לזה כמו להגיע לארץ המובטחת”.

ג'יילן הורד מושיט יד לתמיר בלאט במפגן חברות (קרדיט: Djordje Kostic)

לוני ווקר דיבר על ההופעה שלו ברמה האישית וגם של הקבוצה: “אני יודע שאני יכול לשחק טוב יותר, החמצתי כמה זריקות מהקו, אני חושב שהקבוצה התמודדה טוב, אנחנו מאוד שמחים על היום”.

לוני ווקר (IMAGO)

גם סורקין דיבר על המשחק המשוגע: “כן, זה אכן היה כך. אני חושב שהראינו אופי, אנחנו קבוצה טובה מאוד ואני מאמין שזה נראה היום”.