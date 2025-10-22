יום ראשון, 26.10.2025 שעה 23:50
ספורט אחר  >> כדוריד

הפועל ראשל"צ ניצחה 32:33 את נס ציונה בכדוריד

האלופה הייתה צריכה להזיע, כולל דרמה בדקות הסיום. ניצחונות למוליכה רמת השרון בבאר שבע עם 31:43 נהדר ולהפועל אשדוד בקריית אונו, עם 19:30

|
עידו בדור מנס ציונה מול נדב חביב, איבן קראצ'יץ' ותומר בודנהיימר מהפועל ראשון לציון (הדר ואן קולא, א
עידו בדור מנס ציונה מול נדב חביב, איבן קראצ'יץ' ותומר בודנהיימר מהפועל ראשון לציון (הדר ואן קולא, א

המחזור השישי בליגת ווינר בכדוריד יצא הערב לדרך, והוא יושלם מחר עם שני משחקים מסקרנים: האלופה הפועל ראשל"צ גברה על א.כ נס ציונה 32:33, אחרי מותחן נהדר שחתם משחק עם מספר מהפכים במהלכו. שני המשחקים האחרים היו פחות צמודים: המוליכה א.ס רמת השרון לא התקשתה בבירת הנגב - ניצחה 31:43, והותירה את באר שבע עדיין ללא נקודה במקום האחרון. מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד צברה את הניצחון הרביעי שלה, עם 19:30 בקריית אונו, שנותרת בתחתית מעל נס ציונה ובאר שבע.

הפועל ראשל"צ - א.כ נס ציונה 32:33 

האלופה רשמה ניצחון, אבל הדרך אליו לגמרי לא הייתה פשוטה וסיפקה דרמה מעניינת בדקות הסיום. הפתיחה הייתה שייכת לנס ציונה, שהוליכה 2:5, ושוערה אור כנעני גם עצר פנדל. הפועל ראשל"צ התעשתה, כבשה 6 שערים רצופים והפכה ל-5:8 (12'). הטייגרים התאוששו, השוו ושלו אהרוני החזיר את היתרון - 12:13 (24'). דור קלדרון החזיר את היתרון לאלופה - ולאחר מכן סחט פנדל שאותו כבש אמיר שניידר.

אמיר שניידר מהפועל ראשון לציון מול עידו בדור ודליבור סוקיץאמיר שניידר מהפועל ראשון לציון מול עידו בדור ודליבור סוקיץ' מנס ציונה (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בפתיחת המחצית השנייה הפועל הגדילה את היתרון - שעמד על 21:26 רבע שעה לסיום. נס ציונה לא נשברה. עידו בדור הוריד את הפיגור לשער בלבד - 29:30 (56'). אלון רוצבי הוסיף עצירת פנדל מול אמיר שניידר, ובדור קבע שיוויון - 30:30 פחות משלוש דקות לסיום. בן גונן כבש בפנדל. שניידר העלה לפלוס 2. סטפן דמיאנוביץ' הקטין לשער, 43 שניות לסיום. נדב חביב הגיב עם שער מהיר מהפינה, ולאחריו בדור - 32:33 לאלופה. נס ציונה עדיין עם נקודה אחת, ואחרי שני הפסדים מתסכלים מבחינתה מול שתי הראשוניות, כאשר מול שתיהן היא סיפקה פייט טוב.

מ.כ באר שבע - א.ס רמת השרון 43:31

מפגש הקצוות בין סוגרת הטבלה מבירת הנגב למוליכה רמת השרון. ב"ש נותרת ללא נקודות גם בתום המחזור השישי, רמה"ש רושמת ניצחון חמישי. לרמה"ש לא הלך פשוט בפתיחה, ואחרי שב"ש צימקה פיגור של 4 שערים ל-9:8 (13') - עידן מימון לקח פסק זמן. לאחריו, רמה"ש רצה והגדילה את היתרון שלה ל-9 שערים עד להפסקה, תוך שהיא משלבת את ברק קרמון שהחלים מפציעה (רם טורקניץ ולאונרדו דה אלמיידה הפצועים זכו למנוחה). כבר בפתיחת המחצית השנייה, היתרון הפך לדו סיפרתי. ב"ש ששחררה את הפיבוט הברזילאי ז'ואאו פלורס תנסה להנחית בקרוב מחליף ולצרף שחקן ישראלי.

הפועל קריית אונו - הפועל אשדוד 30:19

אונו עוד התמודדה בשוויון מול אשדוד במרבית דקות המחצית הראשונה (8:8 דקה 22), אבל אשדוד ידעה לבסס לעצמה יתרון של 4 שערים עם הירידה להפסקה. המחצית השנייה הייתה המשך ישיר של סיום הראשונה, ואשדוד הגדילה את היתרון ורשמה ניצחון שני ברציפות, ורביעי מפתיחת העונה. אונו עם ניצחון בודד, ו-4 הפסדים. כ

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */