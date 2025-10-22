גם אוהדי צ'לסי לעגו: הייטינחה יפוטר בבוקר

אוסקר גלוך חווה ערב מתסכל נוסף בליגת האלופות. הקשר הישראלי של אייאקס פתח הערב (רביעי) בהרכב מול צ'לסי באצטדיון סטמפורד ברידג', אך לאחר הרחקה מוקדמת של קנת טיילור בדקה ה-16, המאמן ג’ון הייטינחה בחר בו להיות המוחלף כדי לאזן את המערך. ההחלטה הזו עוררה סערה, הן ביציעים והן ברשתות.

האוהדים ההולנדים שהגיעו ללונדון לא אהבו את המהלך, והשמיעו קריאות נגד המאמן. "ג’וני, לך הביתה!" נשמע שוב ושוב מהיציע של אוהדי אייאקס, בזמן שאוהדי צ'לסי הצטרפו בציניות בשירה "יפוטר בבוקר". האווירה סביב המאמן ההולנדי הפכה עוינת במיוחד, כשהתחושה היא שחוסר האמון בו רק גובר.

עבור גלוך, זהו כבר לא מקרה ראשון. גם במשחקים קודמים הוחלף הקשר הישראלי מוקדם מהצפוי, לא פעם בגלל החלטות טקטיות של הייטינחה, דבר שמעורר תסכול בקרב האוהדים שרואים בו את אחד השחקנים המוכשרים ביותר בסגל. “מאמן חסר מושג, שוב הוא מוציא את גלוך”, כתב אוהד זועם בטוויטר. אחר הוסיף: “חמור לא נופל פעמיים, אבל הייטינחה כן”.

אוסקר גלוך, הוחלף כבר בדקה ה-23 (IMAGO)

באייאקס הולכת ומתגבשת תחושת משבר. אחרי פתיחת עונה מאכזבת ותוצאות חלשות באירופה, גלוך ממשיך להציג יכולת טובה, אך נאלץ לשלם את המחיר בכל פעם שהקבוצה נקלעת לצרה. האוהדים מאבדים סבלנות, והביקורת כלפי הייטינחה הופכת לצעקה ברורה מהיציעים, שינוי נדרש, ומהר.