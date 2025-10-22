מחווה למכבי ת"א באלופות: "הם מוזמנים לכאן"

מכבי תל אביב עוררה סערה גדולה באנגליה, אחרי שהמשטרה הבריטית החליטה לא לאפשר לאוהדי הצהובים להגיע למשחק נגד אסטון וילה מ”טעמי בטיחות”. כל התקשורת בממלכה סיקרה את הסיפור, כשגם בעולם הוא עורר עניין רב.

כזכור, בליל יום שני האחרון, המועדון התל אביבי יצא בהודעה בערוציו הרשמיים כי לא ימשוך את הכרטיסים למשחק, גם אם הסוגיה תיפתר: “שקרים מלאי שנאה גרמו לאווירה רעילה, המעוררת חשש אמיתי לביטחון אוהדינו”, כתבה האלופה.

היום (רביעי), הגיעה תמיכה במכבי תל אביב מכיוון לא צפוי. פרנקפורט, לה היסטוריה של מפגשים מול הצהובים בזירה האירופית, יצאה להגנה עבור המועדון הצהוב: “כל אוהד צריך להתקבל בכל מקום. אוהדי מכבי ת”א מוזמנים לפרנקפורט”. כך נכתב בשלט מרגש שתלה הקהל הגרמני לפני משחק ליגת האלופות נגד ליברפול.