מדהים: שני השיאים שקבע לוני ווקר ברבע השני

כשלוני ווקר חתם במכבי תל אביב היה די ברור איזה קלעי הקבוצה הנחיתה, והיו גם כמה רגעים בזמן המשחקים שלו הצהוב שהיה אפשר לראות זאת בבירור, אבל לא כמו היום (רביעי). במהלך המשחק נגד ריאל מדריד, הגארד הראה את מלוא הפוטנציאל שלו, עם רבע שני מדהים, וגם היסטורי.

לוני ווקר קלע במהלך הרבע השני לא פחות מ-20 נקודות עבור עודד קטש, ועם זאת הוא שבר שני שיאים. תחילה זו כמות הנקודות הכי גבוהה שקלע אי פעם שחקן של מכבי תל אביב ברבע אחד, נתון מרשים במיוחד.

ביורוליג זה לא השיא ברבע אחד, אבל זה כן השיא ברבע השני ספציפית. באף משחק ביורוליג לא קרה במהלך הרבע השני ששחקן קלע 20 נקודות, עד שלוני ווקר עשה זאת במהלך המשחק של מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד.