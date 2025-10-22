יום רביעי, 22.10.2025 שעה 23:05
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

מדהים: שני השיאים שקבע לוני ווקר ברבע השני

הקלעי של מכבי ת"א קלע 20 נק' ברבע השני נגד ריאל ושבר שני שיאים: הכי הרבה נקודות ברבע במדים הצהובים ביורוליג והכי הרבה נקודות ברבע השני במפעל

לוני ווקר (IMAGO)
לוני ווקר (IMAGO)

כשלוני ווקר חתם במכבי תל אביב היה די ברור איזה קלעי הקבוצה הנחיתה, והיו גם כמה רגעים בזמן המשחקים שלו הצהוב שהיה אפשר לראות זאת בבירור, אבל לא כמו היום (רביעי). במהלך המשחק נגד ריאל מדריד, הגארד הראה את מלוא הפוטנציאל שלו, עם רבע שני מדהים, וגם היסטורי.

לוני ווקר קלע במהלך הרבע השני לא פחות מ-20 נקודות עבור עודד קטש, ועם זאת הוא שבר שני שיאים. תחילה זו כמות הנקודות הכי גבוהה שקלע אי פעם שחקן של מכבי תל אביב ברבע אחד, נתון מרשים במיוחד.

ביורוליג זה לא השיא ברבע אחד, אבל זה כן השיא ברבע השני ספציפית. באף משחק ביורוליג לא קרה במהלך הרבע השני ששחקן קלע 20 נקודות, עד שלוני ווקר עשה זאת במהלך המשחק של מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד.

