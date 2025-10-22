ספנסר דינווידי במגעים מתקדמים עם אולימפיאקוס

המחזור השישי של היורוליג החל הערב (רביעי) כאשר מספר לא מבוטל של קבוצות נמצאות בשוק במטרה להחליף שחקנים או למטרות חיזוק ואולימפיאקוס אחת המועמדות הבכירות לקלוט את ספנסר דינווידי (32,1.96) שזוכה לעניין רב מאירופה, ואף יש מגעים מתקדמים בין הצדדים.

אולימפיאקוס סובלת ממכת פציעות בקו האחורי שהפך אותה לדי פגיעה מפתיחת העונה. הגארד משחק בליגה שנחשבת לטובה בעולם מעונת 2014. הוא הספיק לעבור בדטרויט, ברוקלין, וושינגטון ודאלאס, והוא צפוי להגיע לראשונה לאירופה. כזכור דינווידי נבחר במקום ה-38 בסיבוב השני של דראפט 2014.

בסך הכל, יש לו לא פחות מ-621 משחקים ב-NBA, מספר די מרשים בגיל 32. הממוצע שלו בכל הקריירה עומד על 13 נקודות להתמודדות, לצד שלושה ריבאונדים, 5.1 אסיסטים, מעל 41% מהשדה, כ-33% מעבר לקשת וכמעט 80% מקו העונשין.