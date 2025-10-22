הקבוצות של בלילי וברוכיאן נפגשו בספורטיאדה

פיני בלילי בתפקיד חדש? שחקן העבר הפך למאמן, כאשר עמד על הקווים במהלך משחקי הספורטיאדה והדריך את קבוצת חברת פרטנר בטורניר הקטרגל בקריית הספורט החדשה באילת.

בלילי אמר: “לא יודע איך זה קרה, אבל נהייתי מאמן. זה בסך הכל קטרגל, אבל זה אירוע מרגש, במיוחד אחרי שנתיים שלא התקיימה הספורטיאדה בגלל המלחמה הארורה. זו חוויה עם יותר מ-10,000 איש שעזבו את העבודה שלהם ובאו להתחרות בכדורגל, כדורסל, שחייה, אופניים, שייט וריצה. איפה שאני לא נמצא אני רוצה לנצח ומאוד תחרותי, עושה אסיפות ואני רציני מאוד כמאמן. אנחנו קבוצה מדרג ג’ עם שתי קבוצות מדרג א’, אבל זה לא אומר שאני מכין תירוצים מראש כן?”

לשאלה איזה מאמן הכי השפיע עליו ענה: “דרור קשטן ז”ל. לקחתי ממנו השראה גם המון לחיי האישיים וגם לכדורגל. הוא לימד אותי הרבה”.

פיני בלילי מחלק הוראות (רדאד ג'בארה)

פיני בלילי על הקווים (רדאד ג'בארה)

קבוצת פרטנר של פיני בלילי (רדאד ג'בארה)

בלילי אומנם לא עובד בפרטנר, אבל זומן על ידי יו”ר ועד העובדים קרן אופק להוביל את הקבוצה: “היא פנתה אליי לבוא לאמן ואמרתי לה ‘זה לא יקרה’, אבל קראה לי לפגישה אישית, לא יכולתי לסרב כי היא חברה. מיד כשהגעתי היא אמרה לי ‘אתה המאמן שלנו’ ומאז אני פה”.

היריבה של קבוצתו הייתה קבוצת עובדי חברת החשמל מירושלים, מקום עבודתו של אבירם ברוכיאן, שגם במקרה עזר לחבריו מהקווים בגלל שנפצע מוקדם יותר בטורניר ולא היה כשיר לשחק. בלילי וברוכיאן נפגשו בספורטיאדה כשלמעשה שניהם, באופן די מדהים, נותנים עצות לחבריהם מחוץ לקווים. “זה לא הפועל תל אביב נגד בית”ר ירושלים, אבל עדיין הכי חשוב לנו זה לנצח”, הסכימו השניים.

פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)

פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)

פיני בלילי מחלק הוראות לשחקנים (רדאד ג'בארה)

פיני בלילי על הקווים (רדאד ג'בארה)

פיני בלילי מכין את השחקנים (רדאד ג'בארה)