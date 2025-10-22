יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:26
כדורגל ישראלי

הקבוצות של בלילי וברוכיאן נפגשו בספורטיאדה

שחקני העבר בתפקיד המאמן פגשו זה את זה במהלך המשחקים, הראשון בחברת פרטנר והשני בעובדי חברת החשמל. ממי כוכב העבר של הפועל תל אביב לקח השראה?

|
פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)

פיני בלילי בתפקיד חדש? שחקן העבר הפך למאמן, כאשר עמד על הקווים במהלך משחקי הספורטיאדה והדריך את קבוצת חברת פרטנר בטורניר הקטרגל בקריית הספורט החדשה באילת.

בלילי אמר: “לא יודע איך זה קרה, אבל נהייתי מאמן. זה בסך הכל קטרגל, אבל זה אירוע מרגש, במיוחד אחרי שנתיים שלא התקיימה הספורטיאדה בגלל המלחמה הארורה. זו חוויה עם יותר מ-10,000 איש שעזבו את העבודה שלהם ובאו להתחרות בכדורגל, כדורסל, שחייה, אופניים, שייט וריצה. איפה שאני לא נמצא אני רוצה לנצח ומאוד תחרותי, עושה אסיפות ואני רציני מאוד כמאמן. אנחנו קבוצה מדרג ג’ עם שתי קבוצות מדרג א’, אבל זה לא אומר שאני מכין תירוצים מראש כן?”

לשאלה איזה מאמן הכי השפיע עליו ענה: “דרור קשטן ז”ל. לקחתי ממנו השראה גם המון לחיי האישיים וגם לכדורגל. הוא לימד אותי הרבה”.

פיני בלילי מחלק הוראות (רדאד גפיני בלילי מחלק הוראות (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי על הקווים (רדאד גפיני בלילי על הקווים (רדאד ג'בארה)
קבוצת פרטנר של פיני בלילי (רדאד גקבוצת פרטנר של פיני בלילי (רדאד ג'בארה)

בלילי אומנם לא עובד בפרטנר, אבל זומן על ידי יו”ר ועד העובדים קרן אופק להוביל את הקבוצה: “היא פנתה אליי לבוא לאמן ואמרתי לה ‘זה לא יקרה’, אבל קראה לי לפגישה אישית, לא יכולתי לסרב כי היא חברה. מיד כשהגעתי היא אמרה לי ‘אתה המאמן שלנו’ ומאז אני פה”.

היריבה של קבוצתו הייתה קבוצת עובדי חברת החשמל מירושלים, מקום עבודתו של אבירם ברוכיאן, שגם במקרה עזר לחבריו מהקווים בגלל שנפצע מוקדם יותר בטורניר ולא היה כשיר לשחק. בלילי וברוכיאן נפגשו בספורטיאדה כשלמעשה שניהם, באופן די מדהים, נותנים עצות לחבריהם מחוץ לקווים. “זה לא הפועל תל אביב נגד בית”ר ירושלים, אבל עדיין הכי חשוב לנו זה לנצח”, הסכימו השניים.

פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד גפיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד גפיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי מחלק הוראות לשחקנים (רדאד גפיני בלילי מחלק הוראות לשחקנים (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי על הקווים (רדאד גפיני בלילי על הקווים (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי מכין את השחקנים (רדאד גפיני בלילי מכין את השחקנים (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי על הקווים (רדאד גפיני בלילי על הקווים (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */